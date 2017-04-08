«Нас гоняла милиция»

Откуда взялась Сортировка

Ностальгия о минувшей советской эпохе — с торжественной встречей первого поезда, чистыми пол новодными речками с пляжами, романтикой в березовой роще — соседствует со свидетельствами того ужаса, в котором выживали первые железнодорожники. Сегодня в рамках проекта «Народная история Караганды» «Новый Вестник» представляет воспоминания о Сортировке. Мы публикуем выдержки из книги Мухамедкарима Бектурсынова «Сортировка — любовь моя».

Сегодня уроженец Рабочего поселка Сортировки Мухамедкарим Бектурсынов работает начальником Управления специальных прокуроров Карагандинской области. Но все его близкие родственники, как и большинство жителей Сортировки, работали на железной дороге. Да и сам Мухамедкарим Салкенович поначалу тоже планировал связать свою жизнь с поездами. После школы он устроился слесарем в локомотивное депо, а позже стал столяром строительно-монтажного поезда.

В своей книге Мухамедкарим Бектурсынов описывает любопытные подробности из жизни Сортировки начала 70-х годов прошлого века, на которые пришлись детство и юность автора. А еще он приводит яркие факты из истории — для того, чтобы их собрать, Мухамедкариму Салкеновичу пришлось даже взять отпуск без содержания, который он провел в железнодорожном архиве. Повествование в книге начинается с дореволюционных времен.

Шайтан-арба

…В 1906 году было начато строительство железной дороги между Карагандинскими копями и Спасским заводом протяженностью 40 верст. Дорога была построена в 1908 году. Из Англии прибыли 6 паровозов, 95 платформ и 3 вагона. Это была первая железная дорога на территории Карагандинской области. Впервые засвистел гудок, и паровоз двинулся по рельсам. Это была фантастика! Чтобы посмотреть «шайтан-арбу», кочевое население приезжало за десятки километров. Этот паровоз в степи был символом нового века.

В 1920 году было начато строительство железной дороги от Петропавловска на юг республики. К 1929 году она достигла Акмолы. Для освоения горнорудных богатств крайне необходимо было построить железную дорогу в Центральный Казахстан. Ее сооружение началось в сложных зимних условиях. Опыта работы у строителей не было. В первое время не хватало рабочих и специалистов, строительных материалов. Все работы — отсыпка земляного полотна, укладка пути, балластировка и т.д. — выполнялись в основном вручную. В ход шли тачки, лопаты. Были специально созданы бригады грабарей, тачечников, землекопов. Большую помощь в строительстве дороги оказывало местное население. Жители аулов предоставляли свои юрты для размещения прибывших рабочих, служащих, инженеров.

На территории современной Сортировки в начале 1930-х годов возник железнодорожный разъезд №55, располагавшийся на 708-м железнодорожном километре указанной дороги. Разъезд в те далекие годы представлял собой одно здание барачного типа и небольшое ремонтное депо с приписным парком из 20 паровозов (старые деповчане называли их «овечками»). Было всего три железнодорожных пути. Насчитывалось с десяток землянок, жили в основном в вагончиках, которые использовали для перевозки «врагов народа».

Первый поезд

Именно на указанном разъезде карагандинцы 1 февраля 1931 года встречали первый прибывший в Караганду грузовой поезд под управлением машиниста Николая Долгонцева. Вот как описывает это событие известный казахский писатель Габиден Мустафин: «Далеко на горизонте, в районе бывшего поселка Компанейского, медленно двигалась темная лента — первый поезд, которого так долго ждали в Караганде. Шел он медленно, очень медленно. Народ нестройно, шумливо двинулся вперед… Длинный состав тянули два паровоза… Строители торопились. Одни подносили и укладывали на полотно шпалы. Другие подтаскивали рельсы. Дюжие парни, разделившись на пары, прикрепляли рельсы, забивая костыли в шпалы. А позади них медленно полз тяжелый поезд. Громко выкрикивая приветствия и пожелания успеха, подошли первые группы карагандинских рабочих. Тотчас же они бросились помогать железнодорожникам. Работа пошла живей… Ускорял свой ход и поезд… Длинный железнодорожный состав остановился как раз против трибуны…»

Первый поезд привез крепежный лес и оборудование для шахт. У вагонов уже лежал добытый горняками уголь. Шахтеры сами погрузили его, и первый эшелон с карагандинским углем отправился в путь.

31 декабря 1931 года железнодорожная линия от Акмолинска до Караганды-Угольной была полностью сдана в эксплуатацию, вместе с ней и разъезд №55. На его основе впоследствии, в 1934 году, была открыта станция Караганда-Сортировочная. С самого начала данный разъезд стремительно развивался и со временем стал крупнейшей сортировочной станцией сети железных дорог бывшего Союза ССР.

Очередь из покойников

…История Сортировки начиналась с Компанейска, где в начале тридцатых годов высадили спецпереселенцев, как официально тогда называли кулаков. Люди замерзали в степи, не зная, из чего построить жилье, пока им не подсказали казахи делать землянки из самана. Потом эти люди ходили пешком на работу на шахту за 7 км по степи и обратно. Так зарождалась Сортировка.

Из воспоминаний спецпереселенца И. Егорова: «Выбросили нас в голую необжитую степь. Дети до десятилетнего возраста почти поголовно вымерли в первые месяцы. К началу холодов мы выстроили поселок Компанейский из самана и дерна. А меньше чем через год из сорока тысяч привезенных в живых осталось только четырнадцать тысяч человек, возможно, и меньше, потому что пополнение шло своим чередом. По окончании строительства поселка все взрослое население было брошено на строительство шахт и железной дороги Караганда — Балхаш протяженностью более четырехсот километров».

Из воспоминаний другой очевидицы тех скорбных дней М. Хиловой: «Лето и осень 1931 года… Как сейчас вижу в упряжке с другими женщинами свою маму: они тянут возок, нагруженный дерновыми пластами, вижу ее и в паре с другой женщиной, несущих на веревочках два дерновых пласта. …Умирали от поноса дети в балаганах, взрослые — у строящихся бараков или на тропинках, по которым носили дерн. …Кого из умерших подбирали у своих балаганов, на тропинках, стройке, не регистрировали, складывали на телегу, как дрова, сваливали в общую яму, наполняли доверху, присыпали землей. Могильщики так и жили в землянках у этих ям, работали весь световой день, а когда светила луна, то ночью. Не успевали заготовлять ямы, и покойники иногда лежали по несколько дней в ожидании своего вечного жилища».

В поселке Компанейский спецпереселенцы вырыли землянки, построили саманные бараки и стали обживаться под неусыпным надзором комендатуры. Условия были суровые — голод, холод, эпидемии выкосили уже через каких-то три года половину прибывших теми этапами. Осиротели сотни детей, которым надо было как-то выживать.

Маленькие могилки

Здесь следует рассказать об истории несуществующего ныне Компанейского детского дома имени Надежды Константиновны Крупской. …По распоряжению уполномоченного НКВД спецпереселенцам дали сутки на то, чтобы построить временное жилье. Потом трудоспособные граждане с утра на обозах уезжали на работу. А дети оставались одни, иногда без пищи и воды, на целый день. Через 2-3 дня появились первые маленькие могилки на кладбище будущего поселка Компанейский. Взрослых хоронили чаще всего прямо на рабочем месте, рядом со строящейся железной дорогой. В 1970-1980-е годы при ремонте «железки» рабочие часто находили останки первых строителей. В первую декаду зимы умерло много спецпереселенцев. А задачи по строительству железной дороги от Осакаровки до станции Сортировочная стояли очень большие. С учетом этого руководством НКВД было решено взрослое население спецпереселенцев переместить поближе к рабочему месту, а их детей и детей, ставших на чужбине сиротами, воспитывать в детской трудовой колонии.

В 1934 году на месте старых бараков была создана одна из первых колоний для несовершеннолетних. …Их было 700 человек, голодных и раздетых, каждый со своей маленькой трагедией. Почти все обитатели колонии были больны туберкулезом, холерой, тифом, сифилисом, многие заживо сгнивали от стрептодермии. Поголовно страдали педикулезом. В 1937 году колония была преобразована в детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подарок Кагановича

За годы войны грузооборот станции увеличился в пятнадцать раз. Только в 1942 году было перевезено на 1 миллион 400 тонн угля больше, чем в 1940 году. В это время в паровозном депо не хватало рабочих рук. В механическом цехе работали дети, которым под ноги ставили ящики, чтобы они могли достать до станков.

…Детство почетного железнодорожника Владимира Духновского проходило на станции Караганда-Сортировочная. В 1942 году его отца призвали на фронт. Владимиру было 13 лет, и ему, как старшему ребенку, пришлось оставить школьную парту и искать работу. Духновский попробовал себя буквально на всех рабочих местах в депо. Запомнил он декабрь 1943 года. Та зима выдалась снежной и морозной. Двадцатикилометровый участок железной дороги на направлении от Акмолинска до Караганды занесло снегом. Были мобилизованы люди, которые вручную очищали путь. Несмотря на принимаемые меры, поезда простояли в снежном плену трое суток. В срочном порядке для налаживания ситуации из Москвы был командирован нарком путей сообщения СССР Лазарь Моисеевич Каганович. Через несколько дней из Акмолинска пришли паровозы, которые вывозили на соседние станции замороженных собратьев. Один из пострадавших паровозов привезли в депо, где работал Владимир. После ремонта в депо паровоз вывезли под открытое небо, и здесь обнаружили утечку воды в водопроводном рукаве. Устранить ее было поручено Духновскому. Он был одет не по сезону: в тонкую старую курточку, в прохудившиеся резиновые шахтерские калоши, без рукавиц. Такое жалкое зрелище привлекло внимание наркома.

Лазарь Моисеевич поинтересовался у мальчика работой, а потом протянул сверток, в котором было аккуратно сложено солдатское обмундирование и ботинки.

Привет от Хрущева

Период освоения целины совпал с прибытием новой техники. Старожилы Сортировки помнят, как однажды через нашу станцию на медленном ходу проследовал правительственный поезд с первым секретарем ЦК КПСС, председателем Совета министров СССР Никитой Хрущевым, который взмахом руки поприветствовал собравшихся на перроне местных жителей, в числе которых была моя тетя Майра Аубакирова.

Хулиганы из Майкудука

В конце 70-х годов прошлого века в Сортировку по направлению приезжала молодежь из разных концов Советского Союза, в основном выпускники железнодорожных учебных заведений. Городок был зеленый, чистый, ухоженный, с замечательным Дворцом культуры железнодорожников. Дворец культуры был построен в далеком 1936 году по проекту ссыльного ленинградского архитектора Петрайтиса. В тяжелые годы Великой Отечественной войны там размещался эвакогоспиталь №3414.

…Главной исторической гордостью ДКЖ был народный драматический театр, созданный известным режиссером Роландом Таллером. В 1950-1960-е годы он был центровой фигурой культурной жизни Сортировки. Уровень театра им был доведен до совершенства. Самое удивительное, что артисты, игравшие в спектаклях, были хорошо обученными актерскому мастерству железнодорожниками: слесари вагонного депо, кочегары паровозов, машинисты тепловозов, стрелочники, врачи железнодорожной больницы, учителя. Роланд Фридрихович лично отбирал артистов, обходя все железнодорожные организации, тщательно работая с ними над техникой речи и сценическим мастерством.

…В 1945 году перед дворцом был заложен Парк культуры и отдыха железнодорожников площадью 6 гектаров, посажены деревья, проложены аллеи, разбиты газоны, цветники, оборудованы места для прогулок, отдыха, игр. …Летом в парке мы любили ходить на танцплощадку, где играли и пели наш земляк Акнай Шомотов со своей группой, также мой брат Омар. …Сейчас Акнай — поэт, композитор, заслуженный деятель РК, экс-гитарист легендарного коллектива «Дос-Мукасан», художественный руководитель созданной им в 2002 году группы «Акнай». …Вот одно из его воспоминаний: «…Мне 16 лет, я еще школьник. Мы играем на танцах в карагандинском Дворце культуры железнодорожников запрещенный рок. Нас гоняла милиция, преследовал КГБ, адреналин еще тот! Зато романтика! Как-то под утро ко мне пришли из милиции, пригрозили: «Еще раз споешь на английском — посадим!» Когда милиционеры приближались к дворцу, нам подавали знаки, и мы меняли музыку».

…Там, в парке, на танцплощадке… мы и знакомились, влюблялись, дружили, страдали, ревновали. …Скромно, таинственно, нежно, кружили пары. Парни не давали волю рукам, красиво обнимали своих подруг, а девушки, неотразимо улыбаясь, глядели им в глаза. Кружилась от счастья голова, и душа, словно птица, улетала куда-то в небеса. …Должен признать, что не всегда было так идеально и умиротворенно. Случались и стычки среди молодежи. Особенно когда приезжала группа хулиганов из Майкудука с явными намерениями подраться с местными. Вот тогда-то и возникали побоища. Как помнится мне, был такой ранее неоднократно судимый Николай Семёхин, который организовывал ответные вылазки в Майкудук. В Сортировке первенство в кулачных боях всегда оставалось за пацанами из Рабочего поселка.

Речки

Хотелось бы несколько слов сказать о нашей речке Кокпекты. Мы ее называли на русский лад Копыхтой. При мне она уже была мелкой, загрязненной. А вот по воспоминаниям старожилов Сортировки — моего отца, его друзей Зекена Абишева и Амантая Токишева, моей тети Майры Аубакировой — Кокпекты ранее была широкой, глубокой, чистой, полноводной, они там постоянно купались, рыбачили, плавали на лодках. Когда коровы переплывали реку, из воды торчали их головы, а к хвостам привязывали телят. На берегу Кокпекты располагалась замечательная зона отдыха шахтеров, после был пионерский лагерь «Маяк». В наше время всего этого уже не было, мы ходили играть туда в футбол. Сельскохозяйственные угодья иссушили реку Кокпекты. Более того, в результате сброса в нее сточных вод промливневой канализации с Майкудука в ней появились фенолы, нефтепродукты и ртуть.

Былая гордость Сортировки, некогда полноводная речка Солонички, берущая начало в Компанейском, с большим разнообразием флоры и фауны, в данное время напоминает разрозненные болотца. Среднее ее течение изменилось в результате выработки грунта для строительства железнодорожной магистрали. Из-за этого на реке появилось множество заболоченных и мелких мест. Кое-где ширина русла не превышает одного метра.

Березовая роща

На окраине Караганды, между Сортировкой и Пришахтинском, есть удивительное, нетипичное для степного края место — Тихоновская березовая роща. В свое время там была зона отдыха автопарка №5, директором которого был Гринев. В память о нем это место издавна называется «дачей Гринева». Ее очень хорошо оборудовали. Там жил работник, который поддерживал чистоту, наполнял пруд, следил за шлюзами. И туда пускали не только работников автобазы, это было популярным среди карагандинцев местом отдыха. Кроме того, много лет там проходили студенческие соревнования по спортивному ориентированию. Ходили в березовую рощу на экскурсию и мы, всем классом. Однако сейчас, как мне стало известно, десять гектаров естественного березового массива оказались на грани вымирания. Озерцо пересохло, на полянках горы мусора и следы пожарищ. По словам лесника, каждый год здесь случается два-три пожара: веселые отдыхающие разводят костры, а тушить огонь забывают. Поскольку вокруг много сухостоя, лес вспыхивает как порох.

Назарбаев-тамада

Кстати, Нурсултан Абишевич Назарбаев в 1965 году, будучи еще студентом металлургического факультета Карагандинского политехнического института, однажды посетил нашу малую родину. Приезжал он тогда на свадьбу своего сокурсника и коллеги по работе на Карметкомбинате Ермека Тулеубаева. Нурсултан Абишевич тамадил на этом торжестве, пел песни и играл на домбре. Свадьба проходила в Рабочем поселке Сортировки, в доме №136 по улице Рабочей.

Железнодорожное детство …Наша улица имени великого русского поэта Михаила Лермонтова является центральной и самой протяженной в Рабочем поселке. Она во многих местах была в ямах и ухабах. Только в начале 1970-х годов по ней была проложена асфальтированная дорога. …Время от времени по нашей улице проезжал мужчина на лошади, запряженной в телегу. Он на ходу продавал людям различный мелкий строительный материал и одновременно собирал у населения старые вещи, стеклотару. Ехал мужчина медленно-медленно и монотонно выкрикивал: «Известка, известка!» Запомнился мне этот торговец в первую очередь тем, что в обмен на пустые бутылки давал нам, детям, разноцветные сахарные карамельки-петушки. Какое это было объедение! …Пусть они имели привкус пережженного сахара, пусть прилипали к языку и портили молодые зубы, но их неповторимый аромат спустя многие десятилетия не заменят никакие изыски современности. …Один интересный человек жил в нашем дворе — Дымачок Тимофей. Он прихрамывал на одну ногу, поэтому мы между собой звали его «Аксаком» (Хромым). У него была одна страсть — тащил всякую всячину в дом и тем самым напоминал нам гоголевского Плюшкина. Он заводил и разводил всякую диковинную для нашей местности живность: ишаков, ослов, индюков, попугаев, кроликов, неизвестные нам породы кошек и собак. Однажды с ним произошел курьезный случай, свидетелем которого я был лично сам. Тимофей решил завести у себя пасеку и когда узнал о том, что на станции стоит вагон с пчелиными ульями, проник туда и попытался умыкнуть их оттуда. Это не понравилось пчелам, они роем набросились на него и преследовали до тех пор, пока бедный Тимофей не рухнул почти бездыханным от их укусов. С трудом удалось отогнать пчел и госпитализировать его в больницу. Нам всем было смешно и жалко Тимофея. В целом же он был добрым и безвредным мужиком. — В 1980 году после наводнения мы вынуждены были переселиться в многоэтажку, а сам дом по требованию местных властей был снесен. В последний раз мне довелось увидеть его из окна вагона воинского эшелона, который увозил меня 5 мая 1980 года в далекую Ригу к месту моей срочной военной службы. Приезжая в поселок, я первым делом посещаю место, где он ранее находился, отдаю дань родному пепелищу.

Подготовила Анастасия Машнина, полная книга Мухамедкарима Бектурсынова «Сортировка — любовь моя» доступна в библиотеках города.