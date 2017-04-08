Городские районные службы сбыта объединились в одну — «Городской НЭС»

Теперь карагандинцам не придется бегать по различным офисам компании Караганда Жарык.

Карагандинцам больше не придется посещать несколько различных офисов компании «Қарағанды Жарық», чтобы получить ту или иную услугу. Теперь по всем вопросам работы городских служб сбыта жители города могут обращаться в здание Департамента распределения электроэнергии ТОО «Караганда Жарык» по адресу: ул. Муканова, 57/3 и по телефону 913-503.

«Одним из важных факторов преобразования работы служб сбыта РЭС является принцип «одного окна». Раньше потребителям приходилось нелегко. Для получения той или иной услуги им нужно было приехать в офис нашей компании на юго-восток, затем обратиться в районный отдел «Қарағанды Жарық» и если возникали какие-то еще вопросы, то вернуться вновь на юго-восток. С апреля три городские службы сбыта «Казыбек би РЭС», «Октябрьский РЭС», «Оңтүстiк Шығыс РЭС» объединены в новую службу сбыта «Городской РЭС» и находятся в одном месте», — рассказал заместитель начальника по сбыту электрических сетей Октябрьского района ТОО «Қарағанды Жарық», Ербол Ынтыкбеков.

Несмотря на то, что в новом формате службы сбыта начали свою работу с апреля, некоторые карагандинцы уже смогли оценить по достоинству новый формат работы.

«Я пришел сюда, чтобы поменять и зарегистрировать свой счетчик. За считанные минуты получил полную консультацию по замене электросчетчика и оставил заявку. Уже завтра должны прийти и заменить счетчик. Новый принцип работы службы сбыта намного облегчит жизнь нам, потребителям», — поделился Алиби Ташкин.

(pr)