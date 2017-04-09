НАШ ПРОЕКТ: Настоящее сливочное масло в Караганде стоит дорого

По данным наших читателей, цена качественного продукта от 2000 тенге и выше

Настоящее сливочное масло дешевым быть не может. Такой вывод сделали посетители нашего сайта, которые оставляли комментарии в рубрике, посвященной ценам на социально значимые продукты питания. Оказалось, что сейчас качественное масло в магазинах, супермаркетах и молочных кухнях стоит от 2000 тенге и дороже.

Самое дешевое масло под названием «Крестьянское» продается в социальных павильонах Караганды. Его цена составляет 750 тенге за килограмм. Однако наши читатели сомневаются в том, что этот продукт можно назвать маслом. «За 750 тенге – это спред либо маргарин, — написал комментатор под ником КО. – Как бы вас ни пытались уверить в обратном».

Наша читательница Ирина сообщила, что покупает масло темиртауской фирмы RenMilk, расфасованное по 200 грамм. Такой кусочек стоит 346 тенге. Получается, что килограмм масла местного производства составляет 1730 тенге. Сливочное масло карагандинской фирмы «Натиже» в магазинах подают чуть дороже – по 1900 тенге за килограмм.

Комментатор под ником «Своя» написал нам, что покупает «самое вкусное масло «Простоквашино»». Цена его, расфасованного кусочками по 200 грамм, составляет 800 тенге. Получается, что килограмм этого продукта стоит довольно дорого — 4000 тенге.

Читатель, который предпочел остаться неизвестным, прислал нам фотографию масла «Крестьянское» производства Северо-Казахстанской области. Оно куплено в супермаркете «Корзина». Его цена составляет 2195 тенге за килограмм.

Большинство комментаторов нашего сайта написали, что предпочитают домашнее масло. Можно взбить его самим. А тем, кто не хочет тратить время, они посоветовали покупать продукт для бутербродов в молочных кухнях. «Очень вкусное масло в молочной кухне по улице Джамбула, — написал комментатор под ником Сторонний наблюдатель. – Правда, цена высока — 2600 за килограмм. Зато вкус масла советских времен».

Мы благодарим наших читателей за оставленные комментарии и присланные фотографии. Следите за новыми публикациями в нашей рубрике о ценах на продукты питания.