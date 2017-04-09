В последнее время стал замечать что сотрудники ГАИ стали вновь стоять вдоль обочин дорог и останавливать автомобили. С нового года это ведь считается незаконным. Прошу дать комментарии. Фото видео имеется.
От: Вася
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Ну очень деньги нужны на пасху
И некоторым начальникам на переезд
Ануар
10 апреля, 2017 в 07:59
Да, кстати, редакция, Нового вестника. Отправьте запрос в ГИБДД на законность таких остановок. То их начальство объявляет, что незаконно останавливать, то спокойно останавливают рукой и свистком, или без него. И можно на движение рукой просто не останавливаться, раз незаконно так останавливать? Официальные органы непонятными отписками отделываются и ссылаются на какие-то статьи, но четкого ответа так и нет…
Житель Земли
11 апреля, 2017 в 01:59
Ещё и голосуют!!! 😅
Карагандинка
10 апреля, 2017 в 08:07
Ну скидывайте фото и видео в соответствующие органы, бортовые номера, госномера служебных квто…я если честно после нового года, ниразу не был остановлен инспекторами, хотя езжу по городу каждый день и немало…а стоят они, обычно, когда оформляют протокол.
Караганда
10 апреля, 2017 в 08:50
Часто после 11 вечера стоят на повороте Бухар-жырау — Чкалова, как в центр ехать. На стрелку светофора там, как и раньше ловят. Затем возле дома №1 по ул.Степная, недоезжая Жилстроевской после выходных и после праздников всегда там стоят, выпивших ждут. Все местные жители это отлично знают.
Житель Земли
11 апреля, 2017 в 02:04
Один из экипажей повадился на Бульваре-Гоголя у Шатра промышлять.
VER
10 апреля, 2017 в 11:35
Ага… Сегодня их видел… ГРНЗ если мне не изменяет память 482
Tron_nik
10 апреля, 2017 в 12:24
Хорошего всем настроения! )
В лесу под деревом одним
По будням и по выходным
Кормился уличный инспектор.
Гроза тропинок и проспектов.
Один отбившийся от стай
Пузатый серый полицай!
Над головою птица пела
И представительное тело
В зелёный втиснувшись жилет,
Включив во лбу флюоресцент,
Тотчас отправилось трудиться —
На тропах с хамами возиться.
Кто рано встал — тот в сапогах
Ну и к обеду — при деньгах!
Настал момент дорожной стрижки,
С утра торопятся зайчишки,
И с превышеньем в поворот!
Не опоздать чтоб на завод.
— Куда торопимся, ребята?
Обычный в общем-то вопрос.
И смотрят зайцы виновато.
А Волк-то старый виртуоз,
Он в ожидании гроша
Техпаспорт вертит не спеша.
Свободной лапой репу чешет,
Про штраф немалый тихо брешет.
И вот — ушастый идиот
Слюнявит несколько банкнот.
Расцвёл у улыбке полицай:
— Езжай и впредь не нарушай!
«Но вот советам не внимают,
И ежедневно нарушают!
Сиди за ними тут шпионь.
Вчера один нетрезвый Конь,
С разгону врезался в опору,
Хотел по-тихому дать дёру,
Да только вот, не тут то было,
Спасла его — его Кобыла!
Набив мне туго кошелёк,
И я, естественно, помог.
Ну а несчастная опора..
Их всё равно заменят скоро.
А как-то раз при непогоде,
На пешеходном переходе,
Олень Лося не пропустил,
(Он в этот миг в ватсапе был).
А Лось — в наушниках вприпрыжку
Оленю прямо под покрышку
Всей грузной тушей угодил.
Скажите, кто из них дебил?
Оленю — штраф, Лосю — ушиб.
Остановил однажды джип,
И на меня сидит косится
Светловолосая Ослица!
Ведь торможу который день,
За непристёгнутый ремень!
Ремень, мол, к сумке не подходит!
И цвет такой давно не в моде.
Не смог отнять я дамских прав,
Она ведь тут же налом — штраф.
На внедорожниках летают,
Баран барана подрезает
Почти со скоростью ракет.
В упор не видят красный свет!
Повально прав понакупали,
Колёс в кредиты понабрали!
Едва за руль садится скот.
То, что ни день, то анекдот.
Пока в салонах обормоты
Я не останусь без работы!»
Фуагра
10 апреля, 2017 в 12:44
Обращаюсь к редакции нового вестника
С просьбой направить запрос по данному факту в соответствующие государственные органы
Заранее признателен
Я сегодня по этому поводу звонил на 102 но вразумительного ответа не получил
Ануар
10 апреля, 2017 в 13:30
На Дубовке постоянно стоят .
$
10 апреля, 2017 в 23:49