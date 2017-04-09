Несомненно, в нашем городе есть популярные личности, за жизнью которых так любят наблюдать фоловеры в социальных сетях.
5.Людмила Чаус (Пирко) 23k (@lashesludmilapirko)
4. Александра Кузнецова 26,5k (@alexandra_kuznecova)
Не один карагандинский паблик не обходится без фотографий этой красотки. Александра занимается танцами, великолепно делает макияж, а на досуге еще и поет. Не так давно карагандинка участвовала в республиканском танцувальном проекте Биле Казахстан (@bile.kazakhstan).
3. Карина Загидуллина 28,2k (@kariana_z)
Карина — директор по развитию в компании, занимающейся спортивными прогнозами. Своих подписчиков Карина Z развлекает фотографиями еды, книг и делится впечатлениями из путешествий.
2. Денис Денски 28,2k (@denis_denski)
Человек, который заполонил собой всю Караганду. Не все знают, чем занимается Денис, но его имя на слуху почти у каждого карагандинца. Его инстаграм наполнен фотографиями из путешествий, клубов, ресторанов и различных мероприятий.
1.Биназир Ермаганбетова 88,5k (@bikabreezy)
По количеству подписчиков (88,5 тысячи) Биназир, известная также как Бика Бризи, ушла далеко вперед. Бика – певица, спортсменка, блогер и участница российского телепроекта «Голос». Ее инстаграм – неиссякаемый источник позитива.
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Кто все эти люди? Кто их вообще знает? Где шпалоукладчицы? Где штукатуры-маляры? Где доярки-рекордсменки?
Ушлепок
09 апреля, 2017 в 16:30
У тебя к ним влечение?)
Какой же ты всё-таки ушлёпок,)
09 апреля, 2017 в 18:14
Фигня. А вообще порадовало, что карагандинка недавно принимала участие в танцУвальном проекте )))))))))))))
Ванина
09 апреля, 2017 в 16:32
Фигня это всё. Зря стараются люди. У ёжика Дарси (@darcytheflyinghedgehog) в Инстраграм в 30 раз больше подписчиков, чем у Дениса Денски, и в 7 раз больше, чем у Бики Бризи. Ёжик не ходит по клубам, не танцует, не участвует в проекте «Голос». Ёжик Дарси не бизнесвумен, и не лашмейкер. Он не умеет петь. Но тем не менее он в десятки раз популярней любой из перечисленных карагандинских «звёзд». И поэтому неважно, чем именно они занимаются — чем бы они не занимались, им жизни не хватит стать такими же популярными, как ёжик Дарси. И, получается, живут они в каком-то смысле зря — в сравнении с ёжиком..
ps. С собакой же Туной (@tunameltsmyheart), 1,9 млн (!!!) подписчиков их даже сравнивать глупо, им до этой собаки — как до Луны..
Александр
09 апреля, 2017 в 18:18