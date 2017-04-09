Топ 5 звезд карагандинского инстаграма

Несомненно, в нашем городе есть популярные личности, за жизнью которых так любят наблюдать фоловеры в социальных сетях.

5.Людмила Чаус (Пирко) 23k (@lashesludmilapirko)

На пятом месте расположилась прекрасная карагандинка Людмила Чаус. Бизнесвумен, лашмейкер и просто красавица. За ее жизнью в инстаграме наблюдают 23 тысячи подписчиков. Людмила снимает шутливые видео, делится своим опытом и радует своими селфи.

4. Александра Кузнецова 26,5k (@alexandra_kuznecova)

Не один карагандинский паблик не обходится без фотографий этой красотки. Александра занимается танцами, великолепно делает макияж, а на досуге еще и поет. Не так давно карагандинка участвовала в республиканском танцувальном проекте Биле Казахстан (@bile.kazakhstan).

3. Карина Загидуллина 28,2k (@kariana_z)

Карина — директор по развитию в компании, занимающейся спортивными прогнозами. Своих подписчиков Карина Z развлекает фотографиями еды, книг и делится впечатлениями из путешествий.

2. Денис Денски 28,2k (@denis_denski)

Человек, который заполонил собой всю Караганду. Не все знают, чем занимается Денис, но его имя на слуху почти у каждого карагандинца. Его инстаграм наполнен фотографиями из путешествий, клубов, ресторанов и различных мероприятий.

1.Биназир Ермаганбетова 88,5k (@bikabreezy)

По количеству подписчиков (88,5 тысячи) Биназир, известная также как Бика Бризи, ушла далеко вперед. Бика – певица, спортсменка, блогер и участница российского телепроекта «Голос». Ее инстаграм – неиссякаемый источник позитива.