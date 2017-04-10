У женщин в Казахстане 18-часовой рабочий день, без выходных и праздников — считает юрист.
Казахстанский юрист Жангельды Сулейманов предлагает облегчить женскую участь — сократить им рабочий день до семи часов, а в пятницу работать до обеда. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz
«У нас же у женщин в Казахстане 18-часовой рабочий день, без выходных и праздников. Женщины с утра готовят завтрак для всей семьи, потом детсад и школа, потом работа с 9 до 19 в лучшем случае, потом домой — готовка ужина, уборка, стирка, домашние школьные задания, супружеский долг. И измотанная женщина ложится в 12 часов ночи, чтобы утром в 6 часов встать и всё сначала. И так каждый день, а в выходные еще хуже. Чтобы хоть немножко облегчить женскую участь, предлагаю сократить им рабочий день до семи часов. А в пятницу вообще пусть работают до обеда», — написал юрист.
Он также предложил запретить работодателю задерживать женщин после окончания рабочего дня.
«Этим особенно грешат госорганы. За нарушение такого правила нужно будет увольнять руководителей. И пусть это свободный час женщины отдохнут от всех нас», — отметил Ж.Сулейманов.
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Приведет это лишь к тому, что женщин будут неохотно брать на работу.
Потому что зарплаты им надо будет платить те же — а работать они станут на треть меньше
KO
10 апреля, 2017 в 11:16
Если считать домашние дела, то можно сказать, что женщины у нас работают почти всегда. Поэтому для них можно сократить не рабочую неделю, а вообще неделю. Например, сделать её шестидневной, упразднив воскресенье. То есть в первую же неделю, когда у мужчин будет воскресенье — у женщин будет понедельник, и каждую неделю их календарь будет смещаться на один день. Таким образом увеличится и продолжительность жизни женщин на 1/7 — а это немало..
Александр
10 апреля, 2017 в 11:18
Очень крутая идея!)
Наталья Абрамова
10 апреля, 2017 в 11:42
Конечно. Тем более что воскресенье — многими нелюбимый день, потому что за ним следует понедельник. У женщины кроме того это обычно походы по магазинам, уборка, и прочее.. А так скажет мужчина «уберись дома в воскресенье» — а где воскресенье? нет воскресенья!))
Александр
10 апреля, 2017 в 11:45
нет ну серьезно. кажется нужно оформлять это в предвыборную программу и вперед в депутаты) не?
Наталья Абрамова
10 апреля, 2017 в 11:48
Не. Когда выбирают между кем-то и мной — мне оскорбительно. Программу составить не проблема, но вот потом никаких выборов быть уже не может — пусть люди однозначно и осознанно скажут «конечно, заходи, мы уже давно тебя в депутатах ждём!». Вот такое я приемлю, а не когда меня из кого-то выбирают..
Александр
10 апреля, 2017 в 13:24
Александр, плагиатом попахивает ))))
Вроде не бездельники
и могли бы жить
Им бы воскресенья
взять и отменить…
KO
10 апреля, 2017 в 11:53
Браво….молодец…я только за..
Яромира
10 апреля, 2017 в 11:19
Я вообще за то, чтобы женщины не работали.
Но при этом надо закрепить законодательно их полную зависимость от мужчин — как в арабских странах.
KO
10 апреля, 2017 в 11:31