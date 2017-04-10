Коллективный разум

«Что-то ты жестишь»

Разумеется я исчадие ада и вообще злобная коза. Но у меня тоже есть люди, которые меня терпят. Когда последний раз мы с моими подружками собирались «поболтать», основная тема была «что-то ты жестишь».

Одна из моих любимых подружек, поглядывая на струйку дыма, выдохнула: « Последний пост про мамашек, это была жесть. Зачем ты так жестоко? Посмотри, какие дикие комменты!». Я конечно тут же сообщила, что общественное мнение меня не волнует и вообще вся такая сильная и независимая. Подружки смеялись минут десять. «Ага, не волнует, ты даже книги выбираешь по версии Times!»

Задумалась. Насколько сильно в нашу жизнь пробрались «рекомендации». Лично я выбираю книги в рейтинге Times, отели по версии Топхотел, косметику на Косметисте. Даже выбирая собаку, посмотрела кучу рейтингов и обзоров на youtube. Друзья, это шиза 100%.

Понимаете, что с нами происходит? Мы перестали ориентироваться на собственные ощущения, мы идем и смотрим, что думает «коллективный разум». Ну вот кто, заказывая ништяки через интернет, не смотрит на рейтинг продавца или товара?

Мамочки, смотрят обзоры на коляски и бутылочки. Мужчины изучают слабые и сильные стороны автомобилей. Даже дети смотрят обзоры игр и игрушек. МистерМакс это просто боль какая-то. Я устала объяснять ребенку, что этот мальчик рекламный продукт. И все те игрушки, которые показывают в обзорах не самые хорошие или интересные, а самые проплаченные!

Мы все смотрим, что говорят другие. В таком случае, «сильным и независимым» себя может считать, только тот человек, у которого нет интернета.

Стоит отдельно сказать, какая это информация. Я давно занимаюсь интернетом. И чего-то в этой кухне понимаю. Есть специальные биржи, где люди покупают/продают отзывы. В своей буйной молодости я тоже этим подрабатывала. Писала отзывы на товары, которых никогда и в руках не держала. То есть, на мой взгляд, интернет-маркетологи давно просекли наше желание «посоветоваться». И активно юзают его. Поэтому стоит думать о качестве рекомендаций. А я пойду выбирать новый крем, разумеется по отзывам)