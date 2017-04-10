Новая дорога растаяла

Просто один вопрос остался «где деньги»?

Здравствуйте НВ. Хочу рассказать как в Абае делают дороги. Прошлым летом отремотировали участок улицы Калинина, весь город был очень рад. Эта улица существенно разгружает основной выезд из города. Дорогу делали долго и с помпой. Постоянно стояли машины чиновников. Меняли бордюры и ливневки. Очень красиво об этом отчитывались. Прошло пол года, дорога растаяла. Все нет дороги! Ямы и кочки есть, а дороги нет. Просто один вопрос остался «где деньги»?