Просто один вопрос остался «где деньги»?
Здравствуйте НВ. Хочу рассказать как в Абае делают дороги. Прошлым летом отремотировали участок улицы Калинина, весь город был очень рад. Эта улица существенно разгружает основной выезд из города. Дорогу делали долго и с помпой. Постоянно стояли машины чиновников. Меняли бордюры и ливневки. Очень красиво об этом отчитывались. Прошло пол года, дорога растаяла. Все нет дороги! Ямы и кочки есть, а дороги нет. Просто один вопрос остался «где деньги»?
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Аким не уиноват! Он же только что пришел!
KO
10 апреля, 2017 в 11:42
Бордюры в Абае меняли всю зиму даже в морозы. Бордюры заменили, а грязь после себя оставили. Приезжайте дорогие гости экспо к нам! Чисто поржать…
Серик
10 апреля, 2017 в 11:50
Вы бы видели улицу Ленина в Караганде! Вот куда деньги вбухали… Дорога в итоге стала уже, да к тому же отовсюду, практически на каждом шагу, теперь торчат бордюры, того и гляди, влетишь в них нафиг …
Это что за реконструкция, в результате которой дорогой стало пользоваться неудобные и опаснее?
Ушлепок
10 апреля, 2017 в 12:03
Можно подумать только Ленина так «реконструировали».
Посмотрите на Привокзальную площадь и на площадь вокруг Областного Акимата.
Такое ощущение, что проектировщики в штат Ивана Сусанина взяли.
KO
10 апреля, 2017 в 12:14
Пап,а правда говорят, что после таяния снега, дороги остаются как при сдаче в эксплуатацию???…
-Нет, сынок, это фантастика))))))
И самое интересное, никто не виновен, не аким обл, не аким города, не фирма которая все делала, не приемная комиссия…
Хотя постойте, битум…битум же виноват
Караганда
10 апреля, 2017 в 12:26
Срочно надо наказать битум)))
Lex
10 апреля, 2017 в 13:18