В Караганде стартует акция «С чистого листа»
Электроэнергия, холодная и горячая вода, канализация и тепло — если что-то из перечисленного какой-либо карагандинец до сих пор ворует, но хочет легализовать свое незаконное пользование благами цивилизации, компании-услугодатели готовы его простить.
Об этом сегодня заявили представители ТОО «Караганда Жарык», ТОО «Караганда Су» и ТОО «Теплотранзит Караганда». Того, кто с 10 апреля до 1 июля 2017 года добровольно признается в незаконных подключениях, обещают не наказывать.
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Того, кто с 10 апреля до 1 июля 2017 года добровольно признается в незаконных подключениях, обещают не наказывать
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Это же можно сейчас в обход счетчика подключиться, налить полные вёдра электроэнергии, а 31 июня на себя настучать!
До 1 июля — 82 дня. За час через розетки я смогу в ведра электроэнергии — 4 квт*ч, да 24 часа в сутки!
82 х 4 х 24 = 7 872 квт*ч
На целых 15 месяцев можно электроэнергией запастись!
KO
10 апреля, 2017 в 12:08
Не в ведра и не в тазики. Сейчас напишу подробности акции.
Анастасия Машнина
10 апреля, 2017 в 12:35
Так в чем же дело? Покажи мастер-класс своей глупости.
Водитель
10 апреля, 2017 в 14:04
На Петросяна похож, с его устаревшим плагиатом.
Петросян
10 апреля, 2017 в 19:03
Заголовок классный! )))
Ждем следующий, в стиле: «Власти Караганды запретили круглосуточные стоянки во дворах голожопым нищебродам!» )))
Ушлепок
10 апреля, 2017 в 12:14
и прочим ой-шлепкам
vasya
10 апреля, 2017 в 12:41
Не легальные врезки и подключения в котеджах далеко не бедных людей и среди них прокуроры полицейске депутаты и так далие
За то что они пользовались бесплатно всеми благамицивилизаци платили мы простые но честные ГР РК
потому что в тариф комерческие потери включены потери из за краж воды и электро энергии
По хорошему провительство обязано создать комисию и выявить тех кто сроил котеджи подключал их не законно к благам цивилизации и продовал
И наказать этих деятелей публично а тех кто на то время занимал государственые должности посадить в тюрьму за зло употребление должностными положениеми
vas
10 апреля, 2017 в 14:11
Какая интересная метаморфоза произошла в нашем обществе. Все эти сети, станции и т.д. строились народом, за народные деньги и служили народу. Но как-то, в один прекрасный момент, вдруг стали структурой, которая народ загнула, села на его шею, погоняет штрафами и несмотря на нищету народа, все время пытается повысить тарифы. Как же это народ допустил-то? А на счет акции: лично я не верю. Что бы подключиться к услуге надо опять проект, надзор, бегай, плати, согласовывай. Уж лучше пусть так остается.
dcdcd
10 апреля, 2017 в 14:45
Построить мало, нужно ещё поддерживать в работоспособном состоянии, а это очень большие деньги, учитывая, что своего, практически, ничего не выпускается, всё нужно закупать за «бугром», и отнюдь не за тенге.
Это я
10 апреля, 2017 в 15:54