Услугодатели-коммунальщики готовы простить халявщиков (видео)

В Караганде стартует акция «С чистого листа»

Электроэнергия, холодная и горячая вода, канализация и тепло — если что-то из перечисленного какой-либо карагандинец до сих пор ворует, но хочет легализовать свое незаконное пользование благами цивилизации, компании-услугодатели готовы его простить.

Об этом сегодня заявили представители ТОО «Караганда Жарык», ТОО «Караганда Су» и ТОО «Теплотранзит Караганда». Того, кто с 10 апреля до 1 июля 2017 года добровольно признается в незаконных подключениях, обещают не наказывать.