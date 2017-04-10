По его словам, нередки случаи, когда вскоре после проведения ремонта, реконструкции автодорог происходит их разрушение.
Депутат Нуртай Сабильянов в ходе правительственного часа в мажилисе предложил провести ревизию прошедших реконструкцию автодорог на предмет их качества, передает МИА «Казинформ».
Мажилисмен считает, что национальной компании «КазАвтоЖол» необходимо работать с добросовестными компаниями, которые выполняют контрактные обязательства.
«В 2016 году национальная компания «КазАвтоЖол» обратилась в суды с 21 иском, связанными с закупками товаров, работ и услуг. Однако, споры возникают не только по причине недобросовестных подрядчиков, но и в связи с действиями самого «КазАвтоЖола» в ходе проведения закупок. Настало время принять новый закон о закупках, который будет регулировать проведение закупок субъектами квазигосударственного сектора и обеспечит ответственность должностных лиц, прозрачность их деятельности, в том числе АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», — сказал депутат.
По его словам, нередки случаи, когда вскоре после проведения ремонта, реконструкции автодорог происходит их разрушение.
«В связи с этим, видимо, министерству и правоохранительным органам необходимо провести аудит и ревизию по качеству сдающихся в эксплуатацию автодорог с привлечением общественности, независимых экспертов», — заключил Сабильянов.
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Наказывать их рублем бессмысленно, только лишение свободы вернет качественные дороги.
Lex
10 апреля, 2017 в 13:16