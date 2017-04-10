Курьезная задача в казахстанском учебнике стала поводом для насмешек в Сети

В издательстве «Атамұра» заявили об опечатке и пообещали, что в 2017-2018 году выйдет новый учебник.



Курьезная задача в казахстанском учебнике по математике для второклассников стала поводом для насмешек в социальных сетях, сообщает Today.kz.

«Отцу 53 года, его сын на 41 год младше. Если сложить возраст отца и сына, получится возраст деда. Сколько лет дедушке?» — говорится в задаче.

Чтобы вычислить возраст сына, необходимо из 53 вычесть 41, равно 12. Для того чтобы узнать возраст дедушки, необходимо сложить 53 и 12, получится 65 лет. Именно эта цифра и смутила родителей, из задачи следует, что дедушка стал отцом в 12 лет.

Пользователи Сети строят догадки относительно раннего отцовства дедушки.

В комментариях под фото не исключается вариант, что подросток мог усыновить ребенка своего старшего брата. Пользователи вспоминают также, что раньше у кочевых народов принято было играть свадьбу в возрасте 13 лет. Решить непростую уже для взрослых задачу помогли в издательстве «Атамұра», растиражировавшем учебник. Корреспонденту Today.kz сообщили, что виной всему опечатка в «возрасте внука».

«Где 41 там должно быть 21. Вот такая техническая ошибка произошла», — сообщила первый вице-президент издательства «Атамұра» Гульбаршин Жарылгасимова.

Топ-менеджер издательства сообщила, что уведомлять школы об этом казусе не станут, так как уже в следующем году поступит новый учебник по математике.

«Сейчас идет по обновленной программе, по обновленному содержанию выходят другие учебники. И в 2017-2018 учебном году этот учебник утратит силу, потому что будет другой», — сказала Жарылгасимова.