В издательстве «Атамұра» заявили об опечатке и пообещали, что в 2017-2018 году выйдет новый учебник.
Курьезная задача в казахстанском учебнике по математике для второклассников стала поводом для насмешек в социальных сетях, сообщает Today.kz.
«Отцу 53 года, его сын на 41 год младше. Если сложить возраст отца и сына, получится возраст деда. Сколько лет дедушке?» — говорится в задаче.
Чтобы вычислить возраст сына, необходимо из 53 вычесть 41, равно 12. Для того чтобы узнать возраст дедушки, необходимо сложить 53 и 12, получится 65 лет. Именно эта цифра и смутила родителей, из задачи следует, что дедушка стал отцом в 12 лет.
Пользователи Сети строят догадки относительно раннего отцовства дедушки.
В комментариях под фото не исключается вариант, что подросток мог усыновить ребенка своего старшего брата. Пользователи вспоминают также, что раньше у кочевых народов принято было играть свадьбу в возрасте 13 лет. Решить непростую уже для взрослых задачу помогли в издательстве «Атамұра», растиражировавшем учебник. Корреспонденту Today.kz сообщили, что виной всему опечатка в «возрасте внука».
«Где 41 там должно быть 21. Вот такая техническая ошибка произошла», — сообщила первый вице-президент издательства «Атамұра» Гульбаршин Жарылгасимова.
Топ-менеджер издательства сообщила, что уведомлять школы об этом казусе не станут, так как уже в следующем году поступит новый учебник по математике.
«Сейчас идет по обновленной программе, по обновленному содержанию выходят другие учебники. И в 2017-2018 учебном году этот учебник утратит силу, потому что будет другой», — сказала Жарылгасимова.
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Постоянно программу меняют.Я помню мы некоторые учебники покупали,так как наш год (кто в 1997 пошел в 1 класс) первыми начали с учебников времен Союза на новые переходить.и стоили они не мало,родители наши договаривались половину мои купляли,половину родители товарища.Так и жили
GRAD
10 апреля, 2017 в 16:32
Не очень по теме, но задамся вопросом. Какого черта каждый год новая редакция учебников?
Йа
10 апреля, 2017 в 16:32
Капитан Очевидность отвечает.
Издание учебников — это гарантия крутого госзаказа. В выигрыше и авторы учебников и издатели.
В России за право печатать учебники идут натуральные войны — с расстрелом издателей…
KO
10 апреля, 2017 в 17:33
ребята, а вы не помните, кто хозяин издательства?
Михалыч
10 апреля, 2017 в 19:53