Особое значение будет уделяться качественной инфраструктуре.
В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек назвал дороги, которые станут платными в Казахстане, передает МИА «Казинформ».
По его словам, по мере завершения проектов будет поэтапно внедряться система взимания платы, которая должна обеспечить самоокупаемость содержания дорог и снизить нагрузку на бюджет. В рамках программы «Нурлы жол» к 2020 году планируется внедрение взимания платности на 6 тыс км, а в дальнейшем до 7 тыс км.
«Это только республиканские дороги. В декабре текущего года мы запустим систему взимания платы на участках Астана — Темиртау, Алматы — Капшагай, Алматы — Хоргос. Общая протяженность — более 400 км, почти 500 км», — уточнил КасымбекК.
Глава МИР подчеркнул, что за счет этого особое значение будет уделяться качественной инфраструктуре.
«По автобану «Астана — Боровое» мы платность не первый год используем. Сегодня та сумма, которая получается в результате внедрения платности, она достаточно для нормативного содержания этой новой дороги, даже с учетом того, что изменился курс. Стоимость тарифа не изменилась — 1 тг за км для легкового транспорта, от 6 до 10 тг для грузового. Ситуация все равно позволяет содержать без бюджетного финансирования. Мы считаем, что, переведя 7 тыс км до 2022 года в платность, мы сможем обеспечить полное содержание всех оставшихся дорог без участия республиканского бюджета», — заявил Касымбек.
По данным министра, в настоящее время вдоль автодорог республиканского значения действует свыше 2 тысяч разрозненных объектов дорожного сервиса, которые в основном расположены вблизи крупных населенных пунктов, в основном возле областных центров.
«Мы 1,5 года назад приняли стандарт придорожного сервиса, поделили на категории. Акиматы выделяют земли, с нами согласовывают техусловия и с органами дорожной полиции. Мы с акиматами активно прорабатываем 260 новых объектов сервиса, которые должны соответствовать национальным стандартам. То есть, если это стандарт А -высокой категории, это должна быть не только заправка, но и СТО, теплые боксы для машин, санузлы, места проживания. Если интенсивность не такая, то соответственно уменьшается количество составляющих, но обязательно должны быть теплые туалеты, магазины, заправки», — пояснил Касымбек.
В этом году планируется привести свыше 800 объектов дорожного сервиса в соответствие с требованиями национального стандарта, принятого в 2015 году.
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Пусть сначала приведут трассу «Астана — Темиртау» к конкуретноспособному виду как на Щучинск (которую, кстати, строили турки), а потом уже деньги снимают. Мало того, что на больших участках стоит ограничение в 50 км/ч, так еще вибрация и шумность нехилая.
Дмитрий
10 апреля, 2017 в 14:28
Трасса Астана Караганда, всегда была и есть очень даже платная. На протяжении более десяти лет очень активно занимаются поборами в районе Вишнёвки и Баймырзы. Знаки 50 и гаишников уберут когда вместо них пропускные пункты поставят, а пока по старому.
Водитель
10 апреля, 2017 в 19:16