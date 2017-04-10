В целом, по количеству ДТП идет снижение на 13%, а по погибшим на 27%.
На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК заместитель министра внутренних дел Берик Бисенкулов озвучил статистические данные. По его словам, за первый квартал 2017 года на казахстанских дорогах совершено более 3 тысяч ДТП, в которых погибло 295 человек и ранено более 4 тысяч, передает МИА «Казинформ».
Берик Бисенкулов отметил, что в целом, по количеству ДТП идет снижение на 13%, а по погибшим на 27%.
«То, что касается четырехполосных автомобильных дорог, у нас положительная статистика идет по этим дорогам. Резкое снижение на дороге Астана-Боровое: когда была старая дорога, там было до 50 случаев со смертельным исходом, на сегодняшний день на этой дороге допускается до 5 случаев со смертельным исходом», — рассказал он.
В прошлом же году, отметил замминистра, на дорогах нашей страны совершено более 17 тысяч транспортных происшествий, при которых погибло 2390 человек и пострадало более 23 тысяч.
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Разделите полосы встречного движения отбойником и смертность сойдет к минимуму БЕЗ ужесточения штрафов.
Дмитрий
10 апреля, 2017 в 14:29
Буквально вчера приехал с Новосибирска на своей машине. По России ехал отлично, так как состояние дорожного полотна очень хорошее. А вот с Павлодара до Караганды начинается квест «Выжить любой ценой». Суть квеста в том, чтобы в течении всего пути выбирать один из трех вариантов: Выехать на встречку, влететь в яму или улететь в кювет. Но это никак не влияет на аварийность. Вот отсутствие знака «Шипы», или трещинка на лобовом стекле почти со 100 процентной вероятностью загонят вас в могилу. А дыры величиной со среднего гаишника это мелочь. Они наоборот помогают не терять бдительность и не дают уснуть за рулем!
Глаша Петрович
10 апреля, 2017 в 15:41
Не знаю где ты там ездил, но трассы там ни к черту, особенно федеральные. Даже дальнобойщики сейчас там бастуют с этим Платоном и дорогами, на которые без слез не взглянешь. Наши на их фоне просто автобаны
Игорь
11 апреля, 2017 в 02:14