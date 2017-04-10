В Караганде на этой неделе пройдет первый субботник

Горожан просят выйти на улицы с вениками и граблями

Караганде началась пора субботников. Первый пройдет в нынешнюю субботу, 15 апреля.

В Караганде начался весенний двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству. В его рамках пройдет три районных — 15 апреля и 6, 27 мая, три общегородских — 29 апреля, 13 мая и 3 июня и два общеобластных — 22 апреля и 20 мая – субботника. Акимат города просит всех жителей, руководителей предприятий различных форм собственности поддержать принять участие в добром деле на благо любимой Караганды.