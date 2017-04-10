«Яма на яме и ямой погоняет»

Жители Жартаса и Долинки объединились и требуют ремонта единственной дороги (видео)

Единственная дорога в Жартас в жутком состоянии. Водители общественного транспорта не хотят ездить в поселок. Таксисты загибают цены. Никто не желает гробить свое авто. Сельчане боятся, что вскоре между их селом и внешним миром останется лишь пешее сообщение. Люди бьют тревогу. Они решили обратиться к властям с открытым писмом. Составили петицию, положили ее на прилавке местного магазина. И за два дня около четырехсот человек поставили под обращением свои подписи.

«Знак показывает ограничение скорости в 40 километров час. Но, как понимаете, больше 10 тут никто ездить не рискует. Говорят, что с 16 апреля автобус «пятерка» будет доезжать только до середины Долинки, то есть до границы с плохой дорогой. Как жителям, у которых нет автомобиля, добираться до работы, не понятно. Яма на яме и ямой погоняет», — комментирует один из жартасцев. Его видеорегистратор зафиксировал поездку из Долинки в Жартас: передвигаясь со скоростью черепахи, водитель искусно маневрирует между огромными наполненными водой ямами. К дороге до Долинского музея жертв политических репрессий, куда регулярно возят иностранцев, люди претензий не имеют. Там полотно гладкое. Но сразу за главным управлением Карлага начинается настоящий ад из выбоин, кочек и провалов.

Авторы петиции объясняют, что дорогу разбили тяжеловозы:

«До 2014 года на въезде в Долинку был установлен дорожный знак, ограничивающий проезд для большегрузных автомобилей (седельные автопоезда, тяжелые грузовики китайского производства типа «Shacman»). Они объезжали поселок по маршруту «Молзавод» — автодорога наАбай – учебный центр МВД – санаторий «Шипагер». Участком автомобильной дороги районного значения «Шахтинск – Топар», пролегающий внутри Долинки, пользовались легковые автомобили, автобусы, малогрузные грузовики типа «Газель», «ЗИЛ», «Камаз». Качество дорожного полотна на данном участке было в удовлетворительном состоянии. 2014 году дорожный знак убрали, и по данному участку дороги стали проезжать большегрузные автомобили. В результате в течение года дорожное полотно пришло в непригодное для проезда состояние. Автомобилистам приходится проезжать этот участок на низкой скорости, что не уберегает автомобили от поломок.

В конце 2016 года аппаратом акима Долинки был установлен дорожный знак, ограничивающий на данном отрезке дороги всех грузовых автомобилей, чем был причинен ущерб движению малогрузных автомобилей. Но через короткий промежуток времени его опять убрали. Нам неизвестно, кто в обоих случаях демонтировал дорожные знаки – либо это было решение представителей власти, отвечающих за эту автодорогу, либо их незаконно убрали владельцы большегрузных автомобилей.

Ни в 2015, ни в 2016 ремонта данного участка дороги не производилось. Как нам стало известно, в 2017 году ремонт данного участка дороги не запланирован».

Общественники указывают на то, что не только население Долинки и Жартаса, но и представители бизнеса, и государственные учреждения несут большие убытки. Люди вынуждены ежедневно тратить массу времени, нервов и денег на дорожные приключения. Страдают также и старики, которые получают пенсию в Шахтинске. Автобусы ездят нерегулярно, зачастую доезжают лишь до последней долинской остановки, а затем просто разворачиваются.

В открытом обращении два основных требования.