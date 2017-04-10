Прокурор попросил для сожителей, которых судят за убийство дочери, внушительные сроки

Для отчима — пожизненное заключение, для матери — 10 лет колонии

Прошли прения по делу об убийстве двухлетней девочки. Прокурор попросил дать отчиму ребенка пожизненное заключения. Мать девочки прокурор попросил осудить на 10 лет.

Напомним, сейчас судят сожителей, которых обвиняют в убийстве собственной дочери. Сожители возвращались с зимовки. Им негде было остановиться, поэтому они решили вломиться в чужой дачный домик. До дач им пришлось идти по сугробам. Падчерицу нес отчим. Мать девочки в этот момент несла грудного сына. В какой-то момент пьяный мужчина устал нести ребенка и бросил ее на снег. А потом стал прыгать на ее теле.

Так преподнесла случившееся мать девочки. Отчим не признается в убийстве ребенка. Уверяет, что положил ребенка на снег и пошел дальше. Мол якобы это мать бросила девочку замерзать. Отчима судят за убийство, а мать за недонесение.

На 13 апреля, четверг, назначено последнее слово. Позже сожителям вынесут приговор.