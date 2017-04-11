В карагандинском аэропорту встретили космонавтов (фото)

Российские космонавты вернули с орбиты мощи христианского святого и рассказали почему не смогли вырастить перец

Несколько часов назад в степях близ Жезказгана приземлился спускаемый аппарат с тремя космонавтами. Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу вернулись на землю после 173 дней работы на орбите. По традиции их встретил аким области и толпа журналистов. Сами космонавты чувствовали себя достаточно хорошо, но выглядели уставшими. Российские космонавты должны были вырастить на орбите перец, однако необходимое оборудование на станцию так и не попало.

— «Прогресс» до нас так и не долетел, поэтому эксперимент поставить не удалось. Но, наши американские коллеги выращивали на своём сегменте космический салат, и мы даже немного с завистью на них поглядывали- рассказал Андрей Борисенко. Сергей Рыжиков во время пребывания в космосе, активно делал фотографии земли. Их публиковали в официальном Instagram аккаунте Роскосмоса.

На пресс-конференции Сергей рассказал, что во время приземления космонавты наслаждались видом казахстанской степи.

— Один из крайних снимков был как раз сделан на казахстанской земле. Мы спускались, смотрели на всю эту красоты и радовались будущим встречам,- рассказал космонавт.

Также, астронавты вернули на землю мощи христианского святого — преподобного Серафима Саровского.

У американского коллеги из NASA, Шэйна Кимброу, не менее интересный аккаунт. Помимо стандартных фото, с борта МКС, есть и более любопытные. Например, трогательное фото старого футбольного мяча. Оказывается, американские астронавты до сих пор его хранят на орбитальной станции. Мяч принадлежал дочери научного Эллисон Онидзука, который погиб в катастрофе челнока «Челленджер», в 1986 году. Мяч восстановили и вернули на борт МКС.

Сейчас на Байконуре проходит подготовку к полёту следующая экспедиция. Астронавты отправятся в космос 20 апреля. Космонавт Роскосмоса, командир корабля Фёдор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер. Для Федора Юрчихина этот полет будет пятым, для его напарника по экипажу Джека Фишера этот старт станет дебютным. В составе дублирующего экипажа – космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский (@sergeyiss) и астронавт NASA Рэндольф Брезник.