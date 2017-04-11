Российские космонавты вернули с орбиты мощи христианского святого и рассказали почему не смогли вырастить перец
Несколько часов назад в степях близ Жезказгана приземлился спускаемый аппарат с тремя космонавтами. Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу вернулись на землю после 173 дней работы на орбите. По традиции их встретил аким области и толпа журналистов. Сами космонавты чувствовали себя достаточно хорошо, но выглядели уставшими. Российские космонавты должны были вырастить на орбите перец, однако необходимое оборудование на станцию так и не попало.
— «Прогресс» до нас так и не долетел, поэтому эксперимент поставить не удалось. Но, наши американские коллеги выращивали на своём сегменте космический салат, и мы даже немного с завистью на них поглядывали- рассказал Андрей Борисенко. Сергей Рыжиков во время пребывания в космосе, активно делал фотографии земли. Их публиковали в официальном Instagram аккаунте Роскосмоса.
На пресс-конференции Сергей рассказал, что во время приземления космонавты наслаждались видом казахстанской степи.
— Один из крайних снимков был как раз сделан на казахстанской земле. Мы спускались, смотрели на всю эту красоты и радовались будущим встречам,- рассказал космонавт.
Также, астронавты вернули на землю мощи христианского святого — преподобного Серафима Саровского.
У американского коллеги из NASA, Шэйна Кимброу, не менее интересный аккаунт. Помимо стандартных фото, с борта МКС, есть и более любопытные. Например, трогательное фото старого футбольного мяча. Оказывается, американские астронавты до сих пор его хранят на орбитальной станции. Мяч принадлежал дочери научного Эллисон Онидзука, который погиб в катастрофе челнока «Челленджер», в 1986 году. Мяч восстановили и вернули на борт МКС.
Сейчас на Байконуре проходит подготовку к полёту следующая экспедиция. Астронавты отправятся в космос 20 апреля. Космонавт Роскосмоса, командир корабля Фёдор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер. Для Федора Юрчихина этот полет будет пятым, для его напарника по экипажу Джека Фишера этот старт станет дебютным. В составе дублирующего экипажа – космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский (@sergeyiss) и астронавт NASA Рэндольф Брезник.
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Только погода наладилась…
Караганда
11 апреля, 2017 в 08:39
Хорошая фраза: «Прогресс до нас так и не долетел», ни добавить ни отнять. Оборудование для перца не долетело, а вот мощи это без проблем.
Martyn
11 апреля, 2017 в 10:34
Все теперь погода плохая будет в среду дождь целый день будет
vas
11 апреля, 2017 в 10:50