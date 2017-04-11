Что делать с китаймопедом?

Недавно читал статью в НВ и на Закон КЗ. Что с 2017го года, все владельцы скутеров, мотоциклов, квадроциклов должны поставить на учёт, в гаи, своих железных коней.

Хотелось бы спросить у компетентных руководителей. КУДА НАМ ТЕПЕРЬ ДЕВАТЬ МОТОТЕХНИКУ? Ведь найти продавца на авторынке, или Новом рынке, уже порой невозможно. Где взять этот Сертификат соответствия? У кого теперь получить Технический паспорт. Ни один отдел не оформлял раньше договоров купли продажи, а чеки уже не сохранились?

Закон есть закон. Его надо выполнять. Но как, господа законотворцы !? Покупать новую технику, а старую на запчасти?

У меня скоростной велосипед разгоняется больше 50 км в час, тоже права нужны?

Объясните люди добрые. Есть у меня ПТС, есть документ на китайском языке, с номерами рамы и двигателя скутера? Но где мне взять документ, что скутер растаможен? Где взять договор купли-продажи (если скутер я покупал с рук) ?

КАК БЫТЬ ВЛАДЕЛЬЦАМ БУ СКУТЕРОВ? Просвятите плизз.

Хотелось бы быть законопослушным во всём. Но вот знакомые универсалы смеются и разводят руками. КО законовед. Ну-ка просвяти.

От: Ваван