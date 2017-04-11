Недавно читал статью в НВ и на Закон КЗ. Что с 2017го года, все владельцы скутеров, мотоциклов, квадроциклов должны поставить на учёт, в гаи, своих железных коней.
Хотелось бы спросить у компетентных руководителей. КУДА НАМ ТЕПЕРЬ ДЕВАТЬ МОТОТЕХНИКУ? Ведь найти продавца на авторынке, или Новом рынке, уже порой невозможно. Где взять этот Сертификат соответствия? У кого теперь получить Технический паспорт. Ни один отдел не оформлял раньше договоров купли продажи, а чеки уже не сохранились?
Закон есть закон. Его надо выполнять. Но как, господа законотворцы !? Покупать новую технику, а старую на запчасти?
У меня скоростной велосипед разгоняется больше 50 км в час, тоже права нужны?
Объясните люди добрые. Есть у меня ПТС, есть документ на китайском языке, с номерами рамы и двигателя скутера? Но где мне взять документ, что скутер растаможен? Где взять договор купли-продажи (если скутер я покупал с рук) ?
КАК БЫТЬ ВЛАДЕЛЬЦАМ БУ СКУТЕРОВ? Просвятите плизз.
Хотелось бы быть законопослушным во всём. Но вот знакомые универсалы смеются и разводят руками. КО законовед. Ну-ка просвяти.
От: Ваван
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Капитан Очевидность отвечает.
Ну… насчет «законопослушности» — это конечно вопрос. Правила действуют с 2015 года — два с половиной года как.
Вот здесь https://outdoorworld.kz/articles/58510/ рассказано как это делается — отдельно список документов для купленных с рук б/у и для новых.
KO
11 апреля, 2017 в 12:41
Он сейчас в палате под медикаментами, вряд ли ответит что-то разумное)))
Lex
11 апреля, 2017 в 12:46
Вопрос сложный, но интересный. Как я понимаю, он заключается в признании имущественных прав собственности на мотоцыкал. Основанием для признания права собственности может быть не только документ о покупке, но также решение суда. Поэтому, думаю, последовательность действий такая. Подаёте в суд заявление о признании права собственности на мотоцыкал согласно ГК РК, с целью его государственной регистрации. В суде, скорее всего, проведут экспертизу на то, что мопед не в угоне. После этого формально попытаются выявить лицо, продавшее его вам. Так как выявить не удастся, суд согласно ст.242 вынесет решение о признании собственности на бесхозную вещь, находящуюся у вас во владении. Это решение и будет однозначным правоустанавливающим документом. Мне кажется, законный путь именно такой. После этого, возможно, придётся заплатить утилизационный сбор, как за вновь ввезённую вещь, судебную госпошлину, и, может, что-нибудь ещё..
Александр
11 апреля, 2017 в 16:10
Да, и думаю, суд вряд ли будет чинить препятствия — государству ваш дырчик нафик не нужен..
Александр
11 апреля, 2017 в 16:13