Готовы ли подрядчики Караганды к сезону ремонта дорог? (фоторепортаж)

Они показали свою технику и пожаловались на качество битума

Через неделю-другую в Караганде начнется невиданная по своим масштабам ремонтная кампания. Менять асфальт будут на более чем сотне дорог и проездов нашего города. Хватит ли подрядчикам техники и материалов, в понедельник выясняли депутаты и члены Общественного совета.

Поездку организовал городской отдел коммунального хозяйства. Заместитель его руководителя Сабит Жансагинов сопровождал депутатов и общественников. У дверей микроавтобуса чиновник провел с ними вводный инструктаж: поездка – это не проверка, а осмотр. Уже шесть карагандинских дорожно-строительных организаций выиграли тендеры. Надо посмотреть, насколько они готовы к работе.

Первым пунктом посещения стала база компании «Агродор». Ее можно назвать одной из самых крупных в нашей области. У предприятия есть асфальтобетонный завод. Он расположен в Пришахтинске, рядом с 15 магистралью. Здесь гостей встретил заместитель директора Юрий Мальчушкин. Он устроил им мини-экскурсию по территории своего предприятия: говорил и параллельно отвечал на вопросы.

— У нас три асфальтобетонных установки, — сказал заместитель директора ТОО «Агродор» Юрий Мальчушкин, остановившись возле одной из них. – Мощность двух из них составляет 50 тонн асфальтобетонной смеси в час. Третья производит 100 тонн в час. Весь процесс автоматизирован. Если один из компонентов смеси закончится, то установка прекращает работать. У нас есть своя лаборатории. Мы проверяем качество и изначально полученных материалов, и готовой асфальтобетонной смеси.

Несколько общественников и депутатов поднялись в операторскую, где происходит управление процессом производства бота. Потом они прошлись по ангарам, где стояли катки, фреза, асфальтоукладчики и инфракрасный обогреватель кромки дороги. Последний аппарат, как оказалось, привезли из Германии. Он стоит около трех миллионов тенге. После осмотра техники, гости принялись задавать подрядчику вопросы.

— С нами уже заключено два договора, — принялся отвечать Юрий Мальчушкин. – Первый – на средний ремонт перемычек между проспектом Бухар жырау и улицей Воинов-Интернационалистов. Это 5350 квадратных метров проезжей части. Второй договор – на средний ремонт улицы Зелинского, в Пришахтинске.

— Ливневки вы делать будете? – спросил член Общественного совета Олег Абаев. – Она указана в технической спецификации?

— Она закладывается по мере необходимости, — сказал подрядчик. – На наших перемычках ливневок нет. Там идет водоотвод по продольным уклонам. То есть вода с проспекта Бухар жырау уходит на улицу Воинов-Интернационалистов. А на ней есть ливневки. Мы в свое время их сами восстанавливали. На улице Зелинского почти такая же ситуация. Там есть три или четыре ливневки, но они локальные. Они не сводятся в общую ливневую канализацию. Но их мы будем восстанавливать в любом случае.

По словам Юрия Мальчушкина, его работники приступят к ремонту дорог 1 мая. Препятствий для этого нет. Материалами предприятие уже запаслось, в том числе купило и битум. Поскольку из-за него в прошлом году у дорожников были проблемы. Битум оказался некачественным. Поэтому на отремонтированных дорогах за зиму образовались трещины и ямы.

— Пока у нас проблем с битумом нет, — заверил замдиректора «Агродора». – Мы закупили у Павлодарского завода 1000 тонн. Качество битума оставляет желать лучшего. Но уже известно, что он встанет на ремонт в июне. Это может привести к дефициту битума и к срыву сроков ремонта. Тут все зависит от каждого подрядчика. Кто запасся, тот будет чувствовать себя комфортно.

Альтернативы у «Агродора» и всех остальных дорожно-строительных компаний Казахстана нет. В республике битум выпускает только Павлодарский НПЗ. А ввозить его из России запрещено.

Общественники и депутаты решили, что «Агродор» готов к сезону ремонта и поехали дальше. Следующую остановку они сделали на базе компании «Караганды Жол Курылыс». Она располагается недалеко от автопарка №5. Надо сказать, что собственного асфальтобетонного завода у подрядчика нет. Он будет покупать сырье у конкурента — компании «Агродор». Договор уже заключен. По словам руководства дорожно-строительной фирмы, есть контракт и на поставку щебня.

— Мы выиграли тендеры на ремонт пяти дорог, — сообщил директор ТОО «Караганды Жол Курылыс» Жанабек Кенжетаев. – Две в Сортировке – это улицы Менделеева и Маметова-Дружбы, две в Майкудуке — подъезд к детскому саду «Алданыш» и объездная микрорайона «Восток-1,2» и одна в Пришахтинске – улица Социалистическая.

По словам подрядчика, он приступит к работе 20 апреля. Однако депутаты усомнились в том, что ему хватит спецтехники. Они не поняли, сколько машин у предприятия собственных, а сколько – арендованных.

— Дайте нам полный расклад, — обратился к подрядчику депутат гормаслихата Толеген Ашимов. — Нас интересует соотношение собственной и арендованной техники.

— Но мы все сразу все дороги не будем делать! — заявил Жанабек Кенжетаев.

Перед уходом общественники депутаты посмотрели на спецтехнику, которую специально к их приезду выгнали из боксов на улицу.

А вот подрядная организация «Армстрой» смотр грузовиков, катков и асфальтоукладчиков устраивать не стала. Большинства из заявленных в тендерной документации машин на базе не было. Подрядчик уверял депутатов и общественников в том, что она находится в Таразе и Жезказгане. Но как только начнется сезон ремонта, ее доставят в Караганду.

— Пока мы выиграли тендер на средний ремонт одной дороги, — рассказал гостям представитель ТОО «Армстрой» Лёва Акопян. – Это объездная дорога в 12 микрорайоне Майкудука. Там предусмотрено асфальтирование 24 тысяч квадратных метров. Толщина верхнего слоя составляет 5 сантиметров. Нижнего слоя нет.

Подрядчик отметил, что должен был выиграть еще два тендера, но их приостановили из-за жалобы конкурента в инспекцию финконтроля, а затем и судебной тяжбы. Дело в том, что компания «Армстрой» сделала весьма солидную скидку – 26 процентов. А конкурент счет ее демпинговой. Такое же мнение сложилось у депутатов и общественников.

— Во время тендера вы сделали приличную скидку. Вам хватит денег, чтобы сделать качественный ремонт? — поинтересовались они.

— Да, денег хватит, — ответил Лёва Акопян. – У нас есть расчеты. Все нормально. Понимаете, нам не нужно покупать асфальт. Мы сами его производим. У нас асфальтобетонный завод из двух установок. Одна производить 50, а вторая – 120 тонн смеси в час.

Битум для его производства ТОО «Армстрой» покупает у Павлодарского завода.

— Его качество, конечно, оставляет желать лучшего, — сказал подрядчик. – Но у нас есть в запасе 240 тонн битума. Мы имеем 850 тонн инертного материала. Для начала ремонтных работ этого вполне достаточно.

После этого общественники и народные избранники объехали еще три организации. Серьезных претензий к подрядчикам у них не возникло. Но появились опасения, что летом им не хватит спецтехники. Ведь в разгар сезона организациям придется брать в аренду машины друг у друга. А это может привести к срыву сроков ремонта дорог.

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