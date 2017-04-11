Те. Самые. Прошлые. Отношения.

Чисто мужской взгляд.

Давай так. Перед тем, как я поговорю о позитивном. Ты на секундочку вспомнишь — какими они были.

Те. Самые. Прошлые. Отношения.

Почему прошлые? Просто потому, что текущие с вероятностью в 87,9% тебя устраивают.

Или ты упорно делаешь вид, что они тебя устраивают.

Но это уже совсем другая история….

Ты помнишь эти упреки, взаимные претензии, ссоры, молчание, додумывания, вовлечение третих людей в ваши конфликты? Помнишь как вы со своей «половинкой» (терпеть не могу это слово) феерично разрушали свои отношения с завидной изощренностью, придумывая все новые и новые методы….

Вспоминая об этом через год, при условии, что с твоей головой более-менее порядок — ты делаешь выводы.

Выводы помогают строить новые отношения. Или разрушать их.

Прежде чем ты скажешь «Корона снова против семьи и отношений», дочитай этот пост до конца.

Сегодня я хочу быть идеалистом-мечтателем. И показать тебе то, как оно может быть на самом деле….

Итак.

Каждый крутой парень знает, что он — главный в отношениях. Что он все решит. Все разрулит. А женщина должна быть за ним как за каменной стеной. Он проявит инициативу. Он горы свернет и т.д.

Каждая умная женщина знает, что она должна получить себе крутого парня и обеспечить себе этим жизнь. Она будет в безопасности. Она сможет воспитывать ребенка. Он за нее все решит. И она сможет «побыть женщиной»

……

Если складывается именно такая ситуация, то семья (или отношения) обречена на провал.

Это так называемые «показательные отношения». Мужчина — главный. Женщина — подчиняется.

В целом — это правильно. Мужчина решает.

Но когда у женщины после пары лет совместной жизни и ситуации, когда «за нее решают» атрофируется способность брать на себя мало-мальскую ответственность и навык принимать решения — ее банально уже не хочется.

Это уже не та эмоция. Поэтому факап.

Я сам попал в ловушку «идеальных отношений». Таких, которые приняты.

Идеальные отношения — это декорации.

Такая счастливая канадская семья. Они не кричат друг на друга и не таскают за волосы.

Они даже «не обижаются». А просто молчат в любой непонятной ситуации. И улыбаются. С вопросом: «Кофе?»

После того как им надоело обижаться, они снова хорошо общаются. Не высказав претензий и не решив ситуацию.

Я конечно, не претендую на экспертность. Я не был четырежды в разводе и не могу консультировать по вопросам семьи и отношений. Но кое-что я успел понять.

Ситуация с «замалчиванием» — не уникальна. И так живет много кто. Это, конечно, утешило лично меня. Но отношения не вернуло.

Как вывод — замалчивание проблему не решает. И «делать вид, что проблемы нет» — тоже проблему не решает.

Но сейчас это уже просто вывод, который ничего не изменит.

Поэтому прочитай дальше, чтобы понять как я вижу себе идеальные отношения.

Какие же они — мои идеальные отношения?

[автор оставляет за собой право отказываться от своих идеальных отношений в одностороннем порядке по мере взросления и менять критерии идеальности без согласования с публикой, лайкнувшей данный пост]

В психологии это называется как-то по-умному. Я назову по-простому.

Если бы я сейчас был на месте одинокого мужчины

(как оно, собственно, и есть)

И искал бы, допустим, отношения.

Какую женщину я хотел бы видеть рядом с собой? Кто она? Какими качествами обладает?

Мне проще описать характер и поведение. А внешность дорисовывается в голове автоматом. Некий такой собирательный образ.

Так вот.

Эта девушка — Яркая. Самодостаточная. Цельная.

Что это значит?

Это значит, что у нее уже есть круг своих интересов. Что она чем-то занята. Причем это «что-то» не обязательно прибыльное. Оно хотя бы не убыточное. Решает свои важные женские ситуации. Что-то делает.

Ее день наполнен. Ей не скучно самой с собой. Она не пишет мне 86 смс с уточнением как у меня дела и что приготовить на ужин. Она забывает про наши «важные даты» типа первого (ололо) поцелуя. Или чего там обычно отмечают важным днем в женском календаре.

Я вижу эти отношения какими-то странными для окружающих и идеальными для себя.

Скорее всего мы почти не видимся. У каждого дела, проекты, люди вокруг. Куча всего происходит. Мы живем в разных режимах.

И при этом вместе. То есть ее красные туфли у входа намекают, что тут есть еще женщина.

Но мы не задалбываем друг друга. Совсем.

Я посылаю ей цветы. Она этому рада. И не имеет мой мозг.

Это важно.

Не иметь мне мозга.

Когда я прихожу домой — я хочу тишины. Я не хочу слушать ее рассказы про то, как наша кошка порвала ей колготки. Или я не хочу знать детали что произошло с нашей соседкой во время моего отсутствия.

Или…..

Да что угодно. Я просто не хочу этого знать.

Я хочу придти домой. И получить тишину. Ужин и тишину.

Можно без ужина.

Это при условии, что мы встретились дома.

При условии, что мы не встретились — я хочу получить чистую постель. И все.

У нас нет рутины. Мы наслаждаемся друг другом. Когда видимся. (Ну в крайнем случае нет),

Она не моет посуду целыми днями. И редко готовит вредную вкусную еду. Я не хочу видеть ее с «хвостом» или «пучком» на голове. И в халате. В ужасном таком. Засаленом. Фу просто.

Ну представь себе эту девушку. Есть же картинка в голове.

Вот и у меня есть.

И когда эта картинка есть — сложно размениваться на кого-то другого.

Ни один из знакомых мне парней/мужчин не является высокотребовательным на уровне: ноги от ушей, готовитстираетубираетработаетнетребуетвнимания еще онакрутаявсексеникогданеболитголова и ееродителименялюбяти т.д.

Зачастую требование сводится к: поддерживает, вдохновляет, мотивирует. Будет рядом.

Для меня, пожалуй, это самые главные слова. Поддержка и вдохновение.

Я могу не видеть ее. Не слышать. Но знать, что она всегда рядом. И в тот момент, когда мы рядом — я наполняюсь энергией.

Такие отношения, ради которых хочется становится лучше. Сильнее. Выносливее. Богаче. И много других эпитетов.

«Даже если весь мир будет против него, я буду стоять за спиной и подавать патроны» (с) Ева Браун в вольном пересказе.

Когда я чувствую, что в меня верят больше, чем я верю в себя — я готов перевернуть этот мир.

Другой вопрос, что часто веру и поддержку неопытные дамы путают с жалостью и «маминой заботой»

Когда все плохо — не нужно говорить «Прорвешься» «Ты справишься» «У тебя все получится» «Ты сильный»

Это запрещенные фразы. Иногда нужно просто помолчать. С твердой уверенностью, что все будет хорошо.

У одной девушки это даже получается. Не знаю где ее этому научили. Но она ведет себя слишком правильно. Головокружительно правильно.

Возможно, при всем вышесказанном ты подумаешь, что я требую к себе много внимания.

Как раз наоборот. Его не должно быть много. Его должно быть д-о-с-т-а-т-о-ч-н-о.

Какая-то тонкая грань, которую я даже сам не понимаю.

В моем понимании умная женщина сама должна знать, когда ей нужно поехать к маме пообщаться там пару дней.

Не буду сейчас вступать в дискуссию по поводу влияния ее мамы на наши отношения ибо это не та тема, но такое влияние зачастую вредно, чем полезно.

(Помнишь: ты забудешь косяки своего мужчины и простишь его, а твоя Мама нет. Вот это должно быть правилом — закрой рот, когда что-то идет не так. Или пожалуйся мне)

И еще в ближайшие пару абзацев расскажу кое-что о себе ниже….

1. Самая главная женщина в моей жизни — работа. И тебе придется смириться с тем, что эта женщина решает когда мы видимся, сколько времени и как неожиданно мне нужно будет уехать.

2. Я не романтик. Не требуй от меня конфетки и цветочки. Точнее проси прямо. Не надо намекать. У меня слишком мало времени для анализа ситуации и принятия решения о цветах.

Фраза: «Ой, смотри какие красивые цветы» мной трактуется как: Да, у кого-то красивые цветы»

В голове не возникает потребности купить тебе такие же. Я слишком прямолинеен.

3. В стрессовые времена между сексом и сном я выбираю сон. У меня не болит голова, но если я не спал 36 часов — я выберу сон а не 6 часовой секс-марафон. И дело не в тебе. Запиши это себе

4. Займи себя чем-нибудь. Я хочу чтобы ты развивалась. Мне должно быть с тобой интересно. И это не обязательно бизнес, хотя тоже неплохо. Я не переношу тупых женщин. И скучных.

Я не тупой и не скучный. Поэтому могу требовать. Правда?

5. Огради меня от своих подруг. Я не хочу знать какая из них случайно залетела или у кого парень — мудак, а я не такой. Естественно, я не такой. Если бы я был мудаком ты бы не была сейчас рядом.

6. Я уделяю мало внимания. (см. п.1) Но это не значит, что ты получаешь его «на стороне». Моральная измена значит для меня много больше, чем физическая. Один факт — мы прощаемся.

Хочешь чаще быть рядом — приходи на мои мероприятия, еще куда-то. Появляйся где-то так, чтобы это было ненавязчиво и приятно. Ты знаешь как это сделать.

7. Меня окружают разные женщины. И мне нравится их внимание. Это мужское начало. Если мне нравится вон та блондинка в короткой юбке с длинными ногами — я тебе скажу об этом. И это не значит, что она мне нравится больше, чем ты. Или что тебе нужна такая юбка или такие ноги.

Я просто тебе об этом скажу. И мы пойдем дальше

Ч — честность.

8. У меня идиотский график. Надеюсь и у тебя тоже. Мои деловые встречи бывают в 1 или 2 часа ночи. Нет, я не в сауне с телками. Я на встрече. И я работаю. Чтобы хруслер продолжал быть хруслером и рестораны продолжали быть ресторанами.

Привязать меня к дому = разрушить отношения.

Вероятно, лет в 40 я захочу смотреть новости и есть борщ. Но шансы малы. Давай будем принимать это как факт.

9. Я люблю удивлять. Не смотря на п.6 — временами у меня возникает желание сделать тебе подарок, отвести тебя куда-нибудь или устроить крышеснос. И я это сделаю.

Не ной при этом: «Чаще бы так» или «Ну наконец-то». Просто прими с благодарностью.

10. Я люблю делать подарки. Тогда, когда их не просят или не требуют. То есть, если ты скажешь «Хочу шубу». Много раз.

С каждым разом ты отдалишь от себя получение шубы. Если я захочу чтобы у тебя была шуба — она будет (см. п.9).

Если тебе не терпится — купи ее сама. Ок?

11. Я вспыльчив. У меня настроение меняется довольно часто. Оно даже зависит от того как меня разбудить (и если я хочу спать и прошу не будить — даже минет не поможет, ага)

Я могу вскипеть на любую тему. Особенно бытовую. Ну ты помнишь, что я и быт не совместимы. Поэтому опустим сразу это.

Если я вскипел — отойди на безопасное расстояние.И подожди полчаса.

Не пытайся успокоить и «утешить». Просто отойди. Я перекиплю. Обниму. И все будет хорошо.

12. Я ревнив. Да, я собственник. Ревнивый собственник. При всем показном безразличии внутри меня будет все кипеть. И дело не в лайках в соц.сетях. А во внимании (см.п.6)

Если ты уделяешь много внимания другому конкретному мужчине — — см.п.6

При этом я верещу от того, что ты мне говоришь: Со мной познакомились, мне сделали комплимент, ко мне подошли и т.д.

Это значит, что я сделал правильный выбор.

13. Телефон и социальные сети. Это личное пространство. Прочитаешь смс — Один факт и мы прощаемся.

Это важно. То, что ты прочитаешь в СМС — будет несущественным. А мое доверие будет потеряно.

Видела этих тупых пезд, прикладывающих палец к айфону, чтобы разблокировать его пока мужчина спит — вот. Это не ты.

Если я посчитаю нужным показать тебе что-то — я покажу сам. В остальном читай выше.

Твой телефон мне так же не интересен. Вместе с твоими СМС. Их даже не надо удалять. Так же как и диалоги в соц.сети (ни на кого сейчас не намекаю опять же).

Я тебе доверяю. Потому что ты — моя женщина. А если ты дала сильный повод не доверять — см.п.6

И это не завышенные требования. Это здоровый взгляд на ситуацию.

Взамен я дам тебе достаточно. Даже больше, чем ты можешь ожидать.

И именно это и есть мои идеальные отношения. Самодостаточные сильные личности, живущие в одном направлении и думающие в похожую сторону.

Социальные единицы, кайфующие от своей жизни и усиливающие ее своим партнером.

Никаких «половинок». Никаких «притирок». Никаких мозгоебств. Никаких «переделок».

Мы такие, какие мы есть. И мы становимся лучше. Вместе.

Пусть так и будет. Это мой запрос во вселенную или куда там его надо посылать, чтобы все получилось.

Ты точно где-то есть. А все остальное — это суррогат отношений. Попытка бегства от себя, от своего одиночества и своей тупости.

Я так же как и ты не хочу сливать свою жизнь на удержание не подходящего мне человека. Я не хочу забирать чье-то счастье. И не хочу чтобы кто-то забрал мое.

Здоровые отношения — это счастливые отношения, делающие сильнее. А не забирающие энергию, силы, нервы и деньги.

Здоровые отношения — это не претензии, обиды и обвинения.

Здоровые отношения — это взлетная полоса в жизни любого мужчины.

Я благодарен за те отношения, которые были. Они помогли каждому. Но больше не нужно.

Теперь есть правильный вектор.

Это все, что я хотел сказать об отношениях между мужчиной и женщиной.

P.S. Я не слишком усложнил?

P.P.S Поиск запущен, может быть….