Для первокурсников Темиртау прокуроры провели экскурсию в изолятор

Чтобы молодежь понимала, насколько серьезны последствия за те или иные нарушения, мы организовали своеобразную экскурсию в изолятор временного содержания.

Для профилактики правонарушений среди молодежи прокуроры Темиртау провели для студентов первого курса одного из университетов экскурсию, передает МИА «Казинформ».

«Эти парни и девушки — потенциальные нарушители, которые завтра могут выбросить мусор на улице, не донеся до контейнера, и получить за это административное взыскание. Чтобы молодежь понимала, насколько серьезны последствия за те или иные нарушения, мы организовали своеобразную экскурсию в изолятор временного содержания», — сказал прокурор отдела прокуратуры Темиртау Куаныш Жексенбаев.

Молодые люди прекратили смеяться и шутить после того, как им показали камеры, в которых содержатся арестованные. Находящийся в изоляторе контингент — не только те, кто привлечен к административному аресту, но и грабители, убийцы, воры, задержанные на трое суток до их перевода в следственный изолятор. На каждой металлической двери в камерах вырезаны окошки для передачи арестантам документов от следователя, пищи, газет. На полу у каждой двери стоят ступоры, которые не позволяют двери распахиваться широко во избежание попыток выбежать из камеры. Уровень открытия двери позволяет задержанному входить через дверной проем только боком. Такие ограничения и меры безопасности произвели на студентов впечатление.

«Я не хочу вернуться сюда снова — ни в качестве задержанного, ни в рамках экскурсии. Здесь тяжелая, напряженная морально-психологическая атмосфера», — рассказал о впечатлениях студент Амирхан Тогызбаев. Прокурор Куаныш Жексенбаев сообщил, что экскурсии для школьников и студентов будут проводиться регулярно для снижения количества правонарушений.

«Были факты, когда к административной ответственности за выброшенный окурок или бытовой мусор в неположенном месте привлекали студентов. Эта экскурсия нацелена на то, чтобы сократить какие-либо нарушения со стороны молодых людей», — сказал прокурор Куаныш Жексенбаев.