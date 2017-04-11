В стране пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ, но это не дало результатов.
Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в группировку «Исламское государство». Об этом в интервью телеканалу «МИР 24» рассказал президент РК Нурсултан Назарбаев.
«Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера. От Казахстана в «Исламском государстве» сейчас человек 500-600, от стран бывшего Советского Союза – до пяти тысяч, а, может, и больше. В первую очередь, нужно принимать такие меры, чтобы люди не вступали в ряды террористов. Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ, но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой», — рассказал глава государства.
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Хотелось бы понять — как наши законодатели себе представляют «автоматическое лишение гражданства при вступлении в экстремистские организации» (назовем сокращенно ЭО)?
По всей видимости, при вступлении в ЭО человек приносит присягу, получает удостоверение и знаки отличия? Человека вносят в списки. А потом списки автоматически подаются нашим пограничникам?
А за несвоевременную подачу списков ЭО, наверное, штрафуют?
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Конституция Республики Казахстан Статья 10
1. Гражданство Республики Казахстан приобретается и прекращается в соответствии с законом, является единым и равным независимо от оснований его приобретения.
2. Гражданин Республики не может быть лишен гражданства, права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан.
3. За гражданином Республики не признается гражданство другого государства.
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Получается — ни о каком «автоматическом лишении» речи не может быть — КОНСТИТУЦИЯ ГЛАВНЕЕ ЛЮБОГО ДРУГОГО ЗАКОНА.
KO
11 апреля, 2017 в 13:14