Нурсултан Назарбаев также прокомментировал вопросы сходства ОДКБ и НАТО, отметив отличия в характере и задачах создания данных организаций.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью межгосударственному телеканалу «МИР», посвященное юбилею Организации Договора о коллективной безопасности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства ответил на вопросы о роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности, институциональном развитии Организации и вкладе Казахстана в этот процесс.
В ходе интервью Нурсултан Назарбаев выразил свое мнение касательно новых вызовов и угроз безопасности в регионе, а также рассказал о коллективных мерах противодействия им в рамках ОДКБ.
Президент Казахстана также прокомментировал вопросы сходства ОДКБ и НАТО, отметив отличия в характере и задачах создания данных организ
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ОДКБ прикротило свое существование в 2013 году
Если ОДКБ существовало не было бы майдана
Реакция руководства Казахстана в 2013 году на события в Киеве стали причиной перероста протестов в гражданскую войну до сегоднишнего дня на востоке Украины
У Казахстана была возможность остановить Майдан на Украине одним заявлением в ООН о том что Казахстан не признает провительство Украины пришедшие к власти до тех пор пока не остановится гражданская война
Если в Казахстане заявили об разрыве всех политических и экономических связях с Украиной до тех пор пока там идет гражданская война
То майдан был бы не кровавым а политическим
Президента Украины сняли бы с должносьи на основание досрочных выборов по воле народа
Евро интеграция с ЕС прошла бы на заключение договора безопасности с Россией с НАТО
И присудствие в Севостополе в Крыму Амереканского флота не угрожало безопасности Росси
В 2013 Году Казахстан не оценил последствия посивного наблюдения за событиями на Украине и не оценил последствия выискивания выгоды от обострения отношений между ЕС США Укроиной с Россией
Для Казахстана нетралитет на события в Киеве с стороны Казахстана привел к обострению ситуации в Сирии
Потому что Казахстан не вырозил не доверие к политики ЕС и США за в мешательство в внутр политические события
А Вить если президент Казахстана осмелился с помощью ультиматума требовать от всех соблюдения международных прав в отношение суверенных государств
К заявлением Казахстана прислушальсь бы даже в США
Потому что Казахстан единственая страна в мире имеющая политический вес как миролибивая страна не имеющия ядерного оружия отказавшись от него добровольно заключив договора гарантии безопасности со всеми ядерными державами
По этому Казахстан прям сейчас может остановить все гражданские войны в мире
vas
11 апреля, 2017 в 13:58
Вот начиная с первого предложения — бред.
ОДКБ работало и работает — раз.
Майдан был в Украине — два.
Украина в ОДКБ не входит и не входила — три.
Весь остальной бред — следствие… Хотя — чего я от vas-а хочу…
KO
11 апреля, 2017 в 14:19
Национализания всех инвест проектов на основание того что доходы от этого идут на развития военной мощи стран с которыми у Казахстана переплитаются интересы Самый весомый оргумент для требования прекращения гражданских воин которые подерживаются ЕС и США
И такие ультиматумы не имели бы последствий для Казахстана
Так как авионосцы к нашим берегам не подошли бы
А через сухопутные границы Армии США и ЕС не рескнули бы даже пытаться довить на Казахстан
vas
11 апреля, 2017 в 14:07