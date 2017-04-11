Родители, будьте осторожны!
Непристойные шоколадные яйца теперь продают на кассах карагандинских супермаркетов. Одно из них купили корреспонденты NV.KZ в «Аяне», расположенном в торговом доме «Умай». Киндер-сюрпризы из коллекции «Love is…» лежали среди других сладких игрушек. Родители, будьте внимательны! Ваш малыш может свободно приобрести начальное пособие по «камасутре».
Старая добрая серия «Любовь есть» оформляется на новый лад. Героев — невинных доселе мальчика и девочку — раздели догола. В таком виде они и изображены на фантике. Обнаженная парочка обнимается. Внутри скрывается игрушка — аналогичные раздетые пупсики. Авторы игрушки предлагают малышам собрать в общей сложности 14 фигурок. По приложенной инструкции следует компоновать их в пары: пупсы-нудисты на бревне, на кухне, на пляже, с мороженым, голыши целуются, поссорились, держатся за руки.
О чем будут думать маленькие карагандинцы, извлекая их киндеров подобные сюрпризы? Как скажутся на развитии наших детей игрушки с сексуальным подтекстом? Нужно ли им столь раннее половое воспитание?
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Анастасия, вы скоро к порнографии пальцы без перчаток начнете причислять!
Можно подумать — вы в детстве в куклы не играли! Пупсов не видели.
Для порнографии свойственно:
непристойное, вульгарное и безнравственное изображение или же словесное описание полового акта (половых актов) с целью достичь сексуального возбуждения
намеренное сосредоточение внимания на половых органах участников во время совершения ими сексуальных действий с подробным описанием последних;
Ну и где вы это все узрели?
KO
11 апреля, 2017 в 13:19
Видимо фантазия у Анастасии богаче Вашей, вот и узрела.
Спиро Хетович
11 апреля, 2017 в 13:52
Показывают кирпич архитектору.
— О чем вы думаете, глядя на этот кирпич?
— О, я думаю о том, какие чудесные дома можно построить, какие высокие
небоскребы!
Показывают кирпич инженеру.
— О чем вы думаете, глядя на этот кирпич?
— О, я думаю о том, какие можно построить дороги и мосты!
Показывают кирпич солдату стройбата.
— О чем вы думаете, глядя на этот кирпич?
— О женщине…
— Как так?
— А я все время о них думаю.
KO
11 апреля, 2017 в 14:35
У меня в детстве похожие пупсы были. Что здесь непристойного? Никаких анатомических подробностей нет.
Валентина
11 апреля, 2017 в 13:49
А как Вы считаете, о чем будут думать дети, собирая такую коллекцию? Не рано ли?
Анастасия Машнина
11 апреля, 2017 в 13:53
Дети-то известно о чем будут думать — на эту тему лучшими педагогами и сексологами мира написаны десятки книжек, которые вы не удосужились прочитать.
Поэтому и путаете абсолютно невинные во всех смыслах игрушки без любых половых признаков — с ассортиментом секс-шопов.
KO
11 апреля, 2017 в 14:09
Не смешите мои тапки)
А вы сами как считаете — о чём?)) (учитывая, что возраст потребителей киндер-сюрпризов — лет до 4х, дальше они уже как правило детям неинтересны).. О чём думают дети до 4х лет? О феях Винкс, Маше и Медведе, о кошке с собакой (который тоже без трусов по дому бегают), о куклах, и постройке в комнате укрытия из подушек.. Если вы до 4х лет думали о том, что хотите сказать — то я такое в первый раз вижу..
Александр
11 апреля, 2017 в 14:11
Я против голых пупсиков ничего не имею. Но заметьте, они продаются не парами и не обнимаются и не целуются при этом. Сексуальная направленность данной серии налицо. Не нужно закрывать глаза на очевидное. Лично меня эти киндеры возмутили.
Разве вы бы купили своему ребенку такое?
Не соглашусь, что шоколадные яйца просят дети до четырех лет. Любой школьник будет рад ярко упакованной конфете с интересной фигуркой внутри.
Игрушки развивают детей. В игре дети познают мир, задают вопросы, а мама-папа отвечают, объясняют. О чем будут разговоры после таких игрушек?
Анастасия Машнина
11 апреля, 2017 в 14:52