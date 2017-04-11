В Карагандинских супермаркетах появились порнографические киндер-сюрпризы (видео)

Родители, будьте осторожны!

Непристойные шоколадные яйца теперь продают на кассах карагандинских супермаркетов. Одно из них купили корреспонденты NV.KZ в «Аяне», расположенном в торговом доме «Умай». Киндер-сюрпризы из коллекции «Love is…» лежали среди других сладких игрушек. Родители, будьте внимательны! Ваш малыш может свободно приобрести начальное пособие по «камасутре».

Старая добрая серия «Любовь есть» оформляется на новый лад. Героев — невинных доселе мальчика и девочку — раздели догола. В таком виде они и изображены на фантике. Обнаженная парочка обнимается. Внутри скрывается игрушка — аналогичные раздетые пупсики. Авторы игрушки предлагают малышам собрать в общей сложности 14 фигурок. По приложенной инструкции следует компоновать их в пары: пупсы-нудисты на бревне, на кухне, на пляже, с мороженым, голыши целуются, поссорились, держатся за руки.

О чем будут думать маленькие карагандинцы, извлекая их киндеров подобные сюрпризы? Как скажутся на развитии наших детей игрушки с сексуальным подтекстом? Нужно ли им столь раннее половое воспитание?