Опрос среди ленивых и не очень.
Лень или нет? Вот в чем вопрос.
ДМИТРИЙ ТРОШИН
Врач общей практики в ЕМС
Весенний или зимний авитаминоз — штука немного неактуальная. У современного человека есть круглогодичный доступ к овощам и фруктам, большой выбор продуктов без привязки к сезону. В этих условиях заработать себе значимый авитаминоз — задача не из простых.
Единственное, что у нас может быть, — дефицит витамина Д (синтезируется кожей под действием УФ), так как солнца в нашем регионе не очень много. Естественно, могут быть свои исключения и особенности, но в целом ситуация выглядит именно так.
Слабость, постоянная сонливость, упадок сил могут быть симптомами многих заболеваний: снижение функции щитовидной железы, снижение уровня гемоглобина, синдром апноэ во сне, депрессия и других. Так что лучше обратиться к доктору, который может провести дополнительное обследование и только после этого можно будет назвать вас ленивым.
ТАТЬЯНА ХВАТИНИНА
автор статей, текстов и постов
Авитаминоз действительно маловероятен. Но довольно часто апатия, невозможность поднять себя с дивана и сниженное настроение бывают симптомом депрессии. При депрессии нарушаются биохимические процессы в мозге, что и вызывает подобные симптомы. Как распознать? По тягостным чувствам.
— Если у вас постоянно сниженное настроение;
— Если вещи, которые раньше вас радовали, не вызывают больше выраженных приятных эмоций;
— Если у вас бывают также приступы немотивированной раздражительности (все бесит);
— Если вам очень стыдно, что вы ленитесь, но вы не можете перестать, даже награждая себя эпитетами вроде «ленивой скотины»;
— Если вы ленитесь, потому что все вокруг кажется бессмысленным;
— Если у вас есть мысли о смерти — скорее всего, у вас депрессия.
Вам нужно обратиться к психиатру или психотерапевту с медицинским образованием, работающему в медицинском учреждении. Почему такие ограничения? Потому что разговоров при депрессии может не хватить — а для медикаментозной поддержки желательно иметь дело со специалистом, который может выписать рецепт при необходимости. Иначе придется рассказывать о своей «лени» нескольким специалистам, а это может быть тяжело морально (потому что если объективных причин для депрессии нет — постоянно ощущаешь себя симулянтом, который просто ленится, дада).
А еще лень может быть следствием вялотекущей вирусной инфекции (определяется по анализу крови, может быть также незначительно повышена температура) — обычно сопровождается слабостью, быстрой утомляемостью. А еще упадок сил встречается при гормональном расстройстве (ну, про щитовидку вам прошлый комментатор писал) — это анализом на гормоны определяется.
Если есть телесные проявления — начните с терапевта и невролога, если есть признаки депрессии — идите к психиатру или психотерапевту.
Самодиагностика тут не очень уместна, т.к. есть вероятность либо пропустить явные проявления болезни, либо, при склонности к ипохондрии, найти у себя то, чего нет. Ну и на дообследования кто-то должен вас направить.
НАТАЛЬЯ ДРОВАЛЁВА
Копирайтер
Не согласна с тем, что авитаминоза быть не может. Все же питаются по-разному, не только овощами-кашами-фруктами-мясом-творогом. Есть и те, кто ест только пирожки-чипсы-тортики-консервы-пельмешки. У тех людей авитаминоз по отдельным витаминам запросто может быть.
JULS KOTENKO
Специалистка по рекламе
Очень просто — ленивые скотины не задают себе подобных вопросов.
Значит, у вас 1 из вышеперечисленных вариантов. Физиологическое это нарушение или психическое или просто хронический стресс — действительно могут сказать только специалисты. Хотя часто эти вещи идут в комплекте. Самое главное, перестаньте себя мучить чувством вины! Вам абсолютно нечего стыдиться. Все мы время от времени проходим через такие периоды. Это наш организм нам сигнализирует, что тело и душа уже работают на пределе своих нынешних возможностей. На самом деле мы должны в этот момент себя поддержать любыми доступными способами (хорошая вкусная еда, общение с любимыми людьми, свежий воздух и долгий сон, ненапряжная физическая активность). А кроме того, надо научиться расслабляться — и голову и мышцы. Очень помогают водные процедуры, долгие прогулки и медитация. Это поможет пережить тяжелые мутные времена и повысит устойчивость к стрессам в будущем.
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Не, ерунду чота говорят. Никакой авитаминоз тут ни при чём. В депрессивных странах люди едят не каждый день, о витаминах даже речь не идёт — однако ж не разгибаясь работают на земле, в шахтах, и каменоломнях, и при этом не рефлексируют. И депрессия тут ни при чём. Многие философы, писатели, поэты, композиторы были крайне, хронически депрессивны — однако ж работали, не поднимая головы. На самом деле лень — внешнее проявление общей бестолковости. Одному всё интересно, и никогда не скучно — ему и спать некогда, и единственная мечта — чтобы в сутках больше часов было. Другому же ничего не интересно, ничего не увлекает, ничего не трогает — он всё свободное время храпака давит, а в остальные часы катает вату..
Александр
11 апреля, 2017 в 20:48
.. но и среди лентяев есть многообразие видов. Помимо классических лентяев, есть разные. Такие, которые всё делают на публику, а без аудитории ничего не делают. Такие, которым обязательно компания нужна, а сами ничего не делают. Такие, которые вроде бы могут одни, но как только кто-то рядом — ждут, когда всё сделают за них. И ещё всякие разные..
Александр
11 апреля, 2017 в 20:54
Сайт заблажил. Или заблОжил?)))
Строчат весь день кому не лень
Но только это не поможет —
Одна тупень и дребедень
Из пальца высосана просто,
Иль копипаста с перепоста,
Поковыряются в носу
И тут же вставят в полосу…
Зато движняк! Глядеть умора —
У хора нету дирижера
И в этом главная беда!
Несёт весенняя вода
Кораблик маленький, бумажный
Утонет, выплывет? — неважно,
Спасти, направить не спешат,
Блюдут завет Кибальчиша —
Денёк бы этот простоять,
Да ночку эту продержаться!
А завтра будет день опять
И будем по нему ровняться
.
12 апреля, 2017 в 09:56