Как понять, что я не ленивая скотина, а у меня авитаминоз или иной упадок сил?

Опрос среди ленивых и не очень.



Лень или нет? Вот в чем вопрос.

ДМИТРИЙ ТРОШИН

Врач общей практики в ЕМС

Весенний или зимний авитаминоз — штука немного неактуальная. У современного человека есть круглогодичный доступ к овощам и фруктам, большой выбор продуктов без привязки к сезону. В этих условиях заработать себе значимый авитаминоз — задача не из простых.

Единственное, что у нас может быть, — дефицит витамина Д (синтезируется кожей под действием УФ), так как солнца в нашем регионе не очень много. Естественно, могут быть свои исключения и особенности, но в целом ситуация выглядит именно так.

Слабость, постоянная сонливость, упадок сил могут быть симптомами многих заболеваний: снижение функции щитовидной железы, снижение уровня гемоглобина, синдром апноэ во сне, депрессия и других. Так что лучше обратиться к доктору, который может провести дополнительное обследование и только после этого можно будет назвать вас ленивым.

ТАТЬЯНА ХВАТИНИНА

автор статей, текстов и постов

Авитаминоз действительно маловероятен. Но довольно часто апатия, невозможность поднять себя с дивана и сниженное настроение бывают симптомом депрессии. При депрессии нарушаются биохимические процессы в мозге, что и вызывает подобные симптомы. Как распознать? По тягостным чувствам.

— Если у вас постоянно сниженное настроение;

— Если вещи, которые раньше вас радовали, не вызывают больше выраженных приятных эмоций;

— Если у вас бывают также приступы немотивированной раздражительности (все бесит);

— Если вам очень стыдно, что вы ленитесь, но вы не можете перестать, даже награждая себя эпитетами вроде «ленивой скотины»;

— Если вы ленитесь, потому что все вокруг кажется бессмысленным;

— Если у вас есть мысли о смерти — скорее всего, у вас депрессия.

Вам нужно обратиться к психиатру или психотерапевту с медицинским образованием, работающему в медицинском учреждении. Почему такие ограничения? Потому что разговоров при депрессии может не хватить — а для медикаментозной поддержки желательно иметь дело со специалистом, который может выписать рецепт при необходимости. Иначе придется рассказывать о своей «лени» нескольким специалистам, а это может быть тяжело морально (потому что если объективных причин для депрессии нет — постоянно ощущаешь себя симулянтом, который просто ленится, дада).

А еще лень может быть следствием вялотекущей вирусной инфекции (определяется по анализу крови, может быть также незначительно повышена температура) — обычно сопровождается слабостью, быстрой утомляемостью. А еще упадок сил встречается при гормональном расстройстве (ну, про щитовидку вам прошлый комментатор писал) — это анализом на гормоны определяется.

Если есть телесные проявления — начните с терапевта и невролога, если есть признаки депрессии — идите к психиатру или психотерапевту.

Самодиагностика тут не очень уместна, т.к. есть вероятность либо пропустить явные проявления болезни, либо, при склонности к ипохондрии, найти у себя то, чего нет. Ну и на дообследования кто-то должен вас направить.

НАТАЛЬЯ ДРОВАЛЁВА

Копирайтер

Не согласна с тем, что авитаминоза быть не может. Все же питаются по-разному, не только овощами-кашами-фруктами-мясом-творогом. Есть и те, кто ест только пирожки-чипсы-тортики-консервы-пельмешки. У тех людей авитаминоз по отдельным витаминам запросто может быть.

JULS KOTENKO

Специалистка по рекламе

Очень просто — ленивые скотины не задают себе подобных вопросов.

Значит, у вас 1 из вышеперечисленных вариантов. Физиологическое это нарушение или психическое или просто хронический стресс — действительно могут сказать только специалисты. Хотя часто эти вещи идут в комплекте. Самое главное, перестаньте себя мучить чувством вины! Вам абсолютно нечего стыдиться. Все мы время от времени проходим через такие периоды. Это наш организм нам сигнализирует, что тело и душа уже работают на пределе своих нынешних возможностей. На самом деле мы должны в этот момент себя поддержать любыми доступными способами (хорошая вкусная еда, общение с любимыми людьми, свежий воздух и долгий сон, ненапряжная физическая активность). А кроме того, надо научиться расслабляться — и голову и мышцы. Очень помогают водные процедуры, долгие прогулки и медитация. Это поможет пережить тяжелые мутные времена и повысит устойчивость к стрессам в будущем.