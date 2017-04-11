Если они найдут признаки спекуляции, то накажут нерадивых поставщиков и продавцов мяса
Антимонопольщики активно взялись за работу. На прошлой неделе они приступили к изучению цен на сливочное масло, а теперь – еще и на говядину. Видимо, у них есть на то веские основания.
Сотрудники департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции изучают цены на говядину за 2016 год и за январь-февраль 2017 года. Анализ затрагивает оптовых поставщиков и продавцов всей Карагандинской области. По закону антимонопольщики имеют право принимать меры в случае, если субъекты рынка балуются с ценами на социально значимые продукты питания. Говядина как раз к ним относится.
После изучения цен антимонопольщики будут принимать решение о начале расследования. Если в его рамках выявятся признаки спекуляции, то оптовиков и производителей говядины накажут. Их могут оштрафовать и взыскать с них незаконно полученный доход.
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Мне так нравятся такие слова:
«Антимонопольщики Караганды изучают цены на говядину»
Складывается такое впечатление, что для антимонопольщиков существуют какие-то особые спецмагазины, где они отовариваются…
Чё изучать цены-то? До нового года кусок задней ноги говядины в/с стоил 1600 тенге за килограмм, после нового года резко стал стоить 2000 тенге. Никаких видимых причин для этого не было.
И что там антимонопольщики теперь полгода изучать будут?
Хрупкий орех
11 апреля, 2017 в 15:52
Если мясники не станут в позу, и по братски (от души жи есть) в качестве подарка пару сотен кг мяса вручат антимонополовикам, то всё будет в норме.
Серик
11 апреля, 2017 в 17:19