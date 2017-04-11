Антимонопольщики Караганды изучают цены на говядину

Если они найдут признаки спекуляции, то накажут нерадивых поставщиков и продавцов мяса

Антимонопольщики активно взялись за работу. На прошлой неделе они приступили к изучению цен на сливочное масло, а теперь – еще и на говядину. Видимо, у них есть на то веские основания.

Сотрудники департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции изучают цены на говядину за 2016 год и за январь-февраль 2017 года. Анализ затрагивает оптовых поставщиков и продавцов всей Карагандинской области. По закону антимонопольщики имеют право принимать меры в случае, если субъекты рынка балуются с ценами на социально значимые продукты питания. Говядина как раз к ним относится.

После изучения цен антимонопольщики будут принимать решение о начале расследования. Если в его рамках выявятся признаки спекуляции, то оптовиков и производителей говядины накажут. Их могут оштрафовать и взыскать с них незаконно полученный доход.