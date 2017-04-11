Что нужно знать о замене водительского удостоверения в Казахстане

По вопросам замены ВУ необходимо обратиться в СЦОН или регистрационно-экзаменационное подразделение административной полиции.

Замена водительского удостоверения (ВУ) осуществляется в случаях:

1) перемены фамилии, имени, отчества (при наличии);

2) непригодности для пользования;

3) истечения срока действия;

4) по желанию владельца.

По вопросам замены ВУ необходимо обратиться в СЦОН или регистрационно-экзаменационное подразделение административной полиции.

Для получения водительского удостоверения в связи с его заменой представляются следующие документы:

— заполненный бланк на получение водительского удостоверения (заявление), в СЦОНЕ не понадобится, т.к. заполняется автоматически сотрудниками СЦОНа;

— документ, удостоверяющий личность;

— медицинская справка и ее копия (в СЦОНе Астаны медкомиссию можно пройти на месте — в СЦОНе);

— документ, подтверждающий уплату государственной пошлины ( в настоящее время госпошлина за выдачу ВУ составляет 2 836 тг).

— при изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) необходим документ, подтверждающий перемену анкетных данных (свидетельство о браке и др.).

Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно необходимо иметь направление организации по работе с дипломатическим корпусом МИД РК.

Заявку на замену водительского удостоверения можно также подать и через портал электронного правительства (egov.kz).

Необходимо отметить, что при замене ВУ экзамен не сдается, если срок действия ВУ, которое вы собираетесь менять, не истек. Если же срок действия ВУ закончился, то необходимо будет подтвердить знания ПДД путем сдачи экзамена.

Между тем, с заявлением об обмене ВУ вы можете обратиться в любое время, даже если до окончания срока его действия еще остается много времени.

При замене национальных водительских удостоверений Республики Казахстан, выданных с 1996 года с категориями «А», «В», «С», «D», «Е», «Tm», «Tb», выдаются водительские удостоверения:

1) при категории «А» — категории «А», «А1»;

2) при категории «В» — категории «В», «В1»;

3) при категории «С» — категории «С», «С1»;

4) при категории «D» — категории «D», «D1»;

5) при категории «Е» и наличии категории «В» либо «С» либо «D» — категории «ВЕ», «СЕ», «С1Е», «DE», «D1E» соответственно;

6) при категории «Tb» — категории «Tb», а категории «D», «D1» — после сдачи практического экзамена;

7) при категории «Tm» — категории «Tm».