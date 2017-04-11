За котлами закрепляют ответственных

В Караганде начался проект «Безопасное тепло»

На территории Карагандинской области обнаружено 140 потенциально опасных котлов отопления. Об этом сообщает прокуратура.

После обрушения жилого дома в Шахане власти начали собирать информацию о котельном хозяйстве области. В результате многочисленных проверок выяснилось, что в регионе в общей сложности установлено 688 автономных систем отопления, которые обслуживают 788 объектов. В основном это социально значимые объекты -школы, детские сады, больницы, спортивные сооружения, а также 61 многоквартирный дом. По информации прокуратуры области, наибольшей опасности подвержены 140 объектов, в том числе 30 жилых домов, в которых котлы размещены в подвальных помещениях, что является нарушением технических регламентов. Было выявлено 550 нарушений пожарных, санитарных, строительных норм при эксплуатации систем отопления.

«С целью оказания помощи населению, организации контроля за работой систем отопления прокуратурой и акиматом области начата реализация проекта «Безопасное тепло», — информирует прокурорская пресс-служба. —

В рамках проекта ведется работа по закреплению за котлами ответственных лиц, их обучению, определению наиболее оптимальных путей выноса котлов из зданий, совершенствованию законодательства».

Если у граждан возникают вопросы или предложения по проблеме эксплуатации котлов, они могут обратиться в прокуратуру Карагандинской области по телефону 8-7212-35-35-39.