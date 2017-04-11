«Опустили ниже плинтуса»

Карагандинский колледж искусств страдает в неудобном здании

Сейчас карагандинский колледж искусств имени Таттимбета находится сразу в семи местах, расположенных довольно далеко друг от друга. Каждый день ученики тратят несколько сотен тенге только на то, что бы попасть из одной части города в другую. Основной учебный корпус находится в здании, где раньше был Центр крови, в районе 32-го квартала. Это строение категорически не подходит для музыкантов. Коридоры узкие, совершенно нет изоляции, акустика никакая. Под конец дня у педагогов голова идёт кругом от какофонии звуков. Отделение режиссуры и фотоискусства находится в здании общежития. Часть студентов проходит обучение на базе трёх карагандинских театров. В цирке готовят танцоров. Им, помимо помещений, нужно еще и специальное покрытие на полу.

К слову, обрести свой угол колледж не может уже 27 лет. Все это время учебное заведение кочует из одного здания в другое. Будущих музыкантов, актёров, певцов и режиссёров то и дело гонят прочь в угоду другим. Однако сегодня новый аким области Ерлан Кошанов пообещал решить проблему колледжа искусств. Он посетил учебное заведение и пообщался с педагогами.

— На мой взгляд нас просто не понимают,- пожаловался главе региона заведующий отделения фортепиано Олег Плицын.- История такая, что мы переезжали на Бухар-Жырау 37, нас оттуда, грубо говоря, выкинули. Потом был адрес Гоголя 38, там вообще пообещали нам бессрочную аренду. Но тут же эти слова забылись. Потом было ещё несколько адресов, и теперь мы оказались здесь. По каким параметрам нас сюда закинули, я лично, просто не понимаю. Это здание принципиально не соответствует нашим требованиям. Может быть для медицинских целей оно и подходит, но для нас, музыкантов, нет.

В здании нет концертного зала, просторных кабинетов, где бы свободно поместились музыкальные инструменты. Фактически педагоги не могут проверить результаты работы, музыканты едут на соревнования, не знаю своего уровня. Нет даже спортивного зала и нормального медотсека.

— В здании нет звукоизоляции. Все педагоги жалуются на плохое самочувствие и давление,- эмоционально рассказывает Олег Владимирович.- К нам с мастер-классом приезжала Жания Аубакирова, и она была просто в шоке от нашего здания и инструментов. Единственное, что мы получили за последние 60 лет — это новый рояль. Неделю назад наши пианисты вернулись с республиканского конкурса, они заняли первые и вторые места. Это абсолютная победа по Казахстану. Мы считаемся одним из лучших отделений во всей стране.

Некоторые инструменты в колледже находятся со времён Сталина и Брежнева. У колледжа есть и концертные инструменты, но все они на складе.

— Ни один рояль сюда не поместится,- говорит педагог,- этот склад я называю кладбищем роялей. На них уже страшно смотреть, во что превратились наши инструменты. Четыре года они стоят без дела. И в то же время наши выпускники и ученики показывают результаты. Они уезжают учиться в Италию, в Королевский колледж Лондона, не буду даже перечислять фамилии — их много. Не говоря уже об учениках в Астане и Алматы, там они преподают и работают. И все эти результаты видно, но при этом мы загнанные. Как будто опущенные ниже плинтуса, если называть вещи своими именами. Меня это глубоко возмущает, обидно даже не за себя, а за культуру Казахстана. Все деятели искусства согласны с тем, что Караганда основной поставщик музыкантов.

Педагоги вспоминают, что к ним приезжали депутаты, акимы, однако все ограничивались обещаниями.

— Всё остаётся на бумаге,- констатирует Олег Владимирович.- У нас единственная просьба, чтобы нам дали здание. Которое бы соответствовало требованиям. Я имею в виду залы и кабинеты, которые положены по учебному стандарту. Мы не привередливые, но нам хочется нормально работать. Наш колледж уже несколько лет как посреди битвы за учебный процесс.

В колледже искусств имени Таттимбета готовят танцоров для этнического ансамбля «Акку». Они занимаются в цирке.

— Знаменитый ансамбль, они ездят по всему миру,- рассказывает зав танцевального отделения Надежда Жанабаева.- И мы готовим их в таких условиях. В тесных классах и кабинетах. Некоторые занятия мы проводим в «Шалкыме», потому что там есть ударная установка. Привезти её в это здание просто невозможно.

Педагоги с трудом составляют расписание. И студенты всё равно вынуждены ездить из одного здания в другое. Теоретический цикл проходит в бывшем медицинском здании, специальные занятия проводят в театрах и других базах колледжа.

Карагандинский колледж искусств объединил в 1997-м году три разных учебных заведения. За это время появилось много новых специальностей, но собрать всех учеников в одном здании, колледжу так и не удалось.

— Нам необходимо несколько сцен, — говорит Надежда Васильевна,- несколько звукозаписывающих кабинетов. Наши эстрадники записывают свои фонограммы и минусовки, плюсовки, у нас нет этой студии.

В звукозаписывающем кабинете стоят всего четыре компьютера. Для студентов колледжа и преподавателей такого количества техники не достаточно.

Как рассказал руководитель управления образования Карагандинской области, за все эти годы здания для артистов так и не нашлось. В этом году учебное заведение празднует юбилей — 65 лет. Некоторые преподаватели работают около 40 лет.

— Прежде, чем идти к вам, я изучил вопрос, всю техническую документацию,- сказал собравшимся педагогам аким области Ерлан Кошанов.- По всем нормам и вместимости это здание вам не подходит. Пока решаем, как разобраться с этой проблемой. Сразу я пока ничего пообещать не могу, но здание найдём в ближайшее время. Думаю, что следующая наша встреча будет уже в другом настроении.