Дело о сводничестве в следственном изоляторе Караганды закрыли от СМИ

Любовь за решеткой

Сегодня в Казыбекбийском районном суде прошло предварительное слушание по делу бывшего сотрудника следственного изолятора АК 159/1. Оперуполномоченного обвиняют в том, что он устраивал интимные свидания арестантам. Подсудимый попросил суд запретить прессе присутствовать на заседаниях. Мотивировал это тем, что во время разбирательства могут быть озвучены интимные подробности, а также служебные секреты.

Процесс закрыли. Однако пикантные подробности любовной истории за решеткой уже утекли в сеть. Известно, что капитан устроил двум арестованным свидание. Женщина и мужчина уже были ранее знакомы. И предположительно, уже вступали в интимную связь.

Капитан привел из женского блока арестантку, а из мужской — ее знакомого. Стоит отметить, что оба уже были ранее судимы. Мужчина разбойничал и грабил, а женщина совершила серию краж. Оба снова преступили закон так, и оказались в изоляторе. В изолятор женщина попала будучи беременной. Там же пережила аборт.

Как и зачем оперуполномоченный оставил влюбленных в своем кабинете, достоверно неизвестно. Но оставшись наедине, арестанты придались любовным утехам. Видимо, криминальная романтика способствовала. Интимная связь между ними подтвердилась из-за оставленных в кабинете капитана улик. После полового акта вместо полотенца пара использовала головной убор капитана. На шапке остались их биологические следы.

Капитана задержали. Управление собственной безопасности начало расследование по статье «Превышение должностных полномочий». И уже во время расследования выяснилось, что женщина ВИЧ-положительна. Бывшему сотруднику следственного изолятора вменили еще одну статью «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ/СПИД «. Следователи посчитали, что оставив арестантов наедине, капитан подверг риску здоровье мужчины.

Позже к списку статей добавилась еще одна. Находясь под следствием, капитан умудрился, наверняка не без помощи бывших коллег, передавать послания герою-любовнику. Арестанта пытались уговорить отказаться от претензий. Об этом узнали следователи. Так в обвинение добавилась третья статья » Подкуп или принуждение к даче ложных показаний».

Разбирательство будет проходить за закрытыми дверями. У 30-летнего экс-сотрудника следственного изолятора есть возможность пойти с потерпевшим на примирение (потерпевшим по делу проходит влюбленный арестант), если сумеет загладить перед ним вину, а также заключить с прокурором процессуальное соглашение.