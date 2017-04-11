Сколько стоит «переобуть» автомобиль в Караганде

Цены на шиномонтаж в нашем городе начинаются от 2000 тенге.

В этом году водители не спешат менять зимнюю резину на летнюю, ведь погода этой весной переменчива. Днем на улице +12, а уже вечером может сыпать снег. Так, когда же отправляться в шиномонтаж? Специалисты советуют ставить летнюю резину, когда среднесуточная температура достигает 5-7 градусов выше ноля. Раньше опасно, утром на дорогах гололед и можно улететь в кювет. Позже — неразумно, на сухой и теплой дороге зимние шины быстрее изнашиваются.

Цены на шиномонтаж на сервисах нашего города разнятся. Разница цен на шиномонтаж обусловлена некоторыми критериями. Во-первых, именем компании. Во-вторых, качеством работы и гарантиями. У многих фирм при покупке резины или дисков существуют гибкие системы скидок на монтаж колес, вплоть до бесплатного шиномонтажа. Стоимость шиномонтажа в нашем городе колеблется от 2000 тенге до 4500 на резину R14. Многие сервисы предоставляют услуги шиномонтажа круглосуточно или же предлагают записаться заранее.