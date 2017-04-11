Цены на шиномонтаж в нашем городе начинаются от 2000 тенге.
В этом году водители не спешат менять зимнюю резину на летнюю, ведь погода этой весной переменчива. Днем на улице +12, а уже вечером может сыпать снег. Так, когда же отправляться в шиномонтаж? Специалисты советуют ставить летнюю резину, когда среднесуточная температура достигает 5-7 градусов выше ноля. Раньше опасно, утром на дорогах гололед и можно улететь в кювет. Позже — неразумно, на сухой и теплой дороге зимние шины быстрее изнашиваются.
Цены на шиномонтаж на сервисах нашего города разнятся. Разница цен на шиномонтаж обусловлена некоторыми критериями. Во-первых, именем компании. Во-вторых, качеством работы и гарантиями. У многих фирм при покупке резины или дисков существуют гибкие системы скидок на монтаж колес, вплоть до бесплатного шиномонтажа. Стоимость шиномонтажа в нашем городе колеблется от 2000 тенге до 4500 на резину R14. Многие сервисы предоставляют услуги шиномонтажа круглосуточно или же предлагают записаться заранее.
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Точно уж после вашей статьи дешевле 2000тг не переобуешся!!!лезети постояно с медвежеми услугами,как будто в городе актуальных проблем нет бездельники!
Телезритель
11 апреля, 2017 в 18:08
Да переобуть то резину мелочь…., а вот если резины нет, то купи 4 колеса при наших ценах в соотношеннии к зарплате…… Не работа стала, а херь какая то дешевая….
Ал
11 апреля, 2017 в 19:01