НАШ ПРОЕКТ: Почему в Караганде не дорожают куриные яйца?

Десяток можно купить за 190 тенге

Очередной выпуск нашей рубрики, в которой мы сравниваем цены на социально значимые продукты питания, посвящен куриным яйцам. Поводом для этого стала Пасха, которую в это воскресенье будут праздновать и православные христиане, и католики. Но несмотря на предстоящий праздник куриные яйца в Караганде не дорожают.

По официальным данным куриные яйца 1 категории в магазинах и супермаркетах нашего города дешевеют! Как сообщает департамент статистики, за последний месяц цены на этот продукт снизились на 8,3 процента. Куриные яйца можно назвать рекордсменами. Они подешевели значительнее всех остальных социально значимых товаров. В феврале в Караганде средняя стоимость пасхального продукта составляла 231 тенге за десяток, а в марте – уже 210 тенге. Более свежих статистических данных еще нет.

Цены на куриные яйца в магазинах и супермаркетах удивляют. Десяток 1 категории, упакованный в полиэтиленовый пакетик, стоит 190 тенге. Продукт в пластиковой каретке стоит на 20-30 тенге дороже. Три десятка яиц в заводской картонной упаковке продают по 780 тенге. Посмотрим, как изменяться цены к воскресенью, 16 апреля.

А вы уже купили куриные яйца к пасхе? По какой цене и где? Пишите в комментариях или присылайте фотографии с ценами, названием магазина и своим мнением нам на WhatsApp по номеру +7-701-817-09-61. Мы обобщим вашу информацию и опубликуем ее на нашем сайте 16 апреля, когда все христиане будут отмечать Воскресенье Христово.