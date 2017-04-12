Вандалы изуродовали памятник
Темиртауские вандалы замахнулись на памятник, установленный воинам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Преступники разворотили Вечный огонь. Разбили мраморную плитку и сняли бронзовую звезду. До этого охотники за металлом уже отрезали кусок плаща воину. Дыру закрыли заплатой, ее видно невооруженным глазом.
Как оказалось, звезду сняли уже давно. Предположительно несколько недель назад. Но, видимо, из-за того, что в парке еще лежал снег, пропажу заметили не сразу.
Когда о разграблении памятника стало известно, акимат сразу же написал заявление в управление внутренних дел Темиртау.
Полицейские начали расследование. Сейчас стражи порядка мониторят все пункты приема металла. Но вернуть звезду уже нет никакой надежды. Поэтому в рамках спонсорской помощи городу предприятие «Имсталькон-Темиртау» готовит новую звезду для монумента. Правда, она будет уже не из бронзы, а из стали. Памятник обещают восстановить к празднованию «Дня Победы».
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Это не закончится
Пока правительство и болашаковцы не объявят экономическую войну безработице, нищете и голоду
Карательными мерами эту агонию не победить
А вот когда зарплата граждан будет овёс зарплате депутата или министра
Бытие определяет сознание
Природу не обманешь
Муса
12 апреля, 2017 в 11:20
Интересно… Возле акимата прокуратуры камер натыкали и скорее всего они еще и работают, так же как видеокамеры возле домов и гаражей руководства. А вот поставить камеры на площадях, тем более там где запасы меди и есть «работа» вандалам ну никак. Ах, да, это ж не свой собственный гараж, это ж общая память…. Не из своего каимана восстанавливать.
Нина
12 апреля, 2017 в 11:34
по ктк вчера смотрел.так это же давно уже случилось.20 марта шел на автовокзал.уже звезды не было
курим бонд
12 апреля, 2017 в 14:32