В Темиртау с Вечного огня преступники сняли бронзовую звезду

Вандалы изуродовали памятник

Темиртауские вандалы замахнулись на памятник, установленный воинам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Преступники разворотили Вечный огонь. Разбили мраморную плитку и сняли бронзовую звезду. До этого охотники за металлом уже отрезали кусок плаща воину. Дыру закрыли заплатой, ее видно невооруженным глазом.

Как оказалось, звезду сняли уже давно. Предположительно несколько недель назад. Но, видимо, из-за того, что в парке еще лежал снег, пропажу заметили не сразу.

Когда о разграблении памятника стало известно, акимат сразу же написал заявление в управление внутренних дел Темиртау.

Полицейские начали расследование. Сейчас стражи порядка мониторят все пункты приема металла. Но вернуть звезду уже нет никакой надежды. Поэтому в рамках спонсорской помощи городу предприятие «Имсталькон-Темиртау» готовит новую звезду для монумента. Правда, она будет уже не из бронзы, а из стали. Памятник обещают восстановить к празднованию «Дня Победы».