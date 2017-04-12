В Казахстане за разворот через сплошную хотят лишать прав

Мажилисмены продолжают редактировать дорожное законодательство: за одни нарушения ПДД наказания станут мягче, а за другие — жёстче

Работа над объёмным проектом поправок велась больше двух лет: в текущей версии законопроекта изменения и дополнения планируется внести в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также законы «О дорожном движении», «Об автомобильных дорогах» и «Об органах военной полиции». Сообщает автоmail.ru.

Ожидается, что поправки заработают до конца 2017 года. По словам главы рабочей группы мажилисменов Каната Мусина, которые приводит сайт Парламента республики Казахстан, разработанные поправки предлагают: