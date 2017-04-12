Это первый оператор в стране, который вещает в стандарте HEVC.
Телекоммуникационная компания «АЛМАТЕЛ» с торговой маркой «АЛМА ТВ» при поддержке казахстанского спутника вещания «KazSat-3» запустили первое спутниковое телевидение, вещающее в формате HD и UHD (4K).
Это первый оператор в стране, который вещает в стандарте HEVC, являющийся системой компрессии следующего поколения. Что позволяет увеличить количество каналов, улучшить качество и яркость картинки вещания, транслировать Ultra HD и 4K каналы.
«АЛМА ТВ» предлагает пользователям 3 пакета спутникового телевидения стоимостью от 1500 тенге до 3500 тенге в месяц, с разбивкой от 45 до 140 каналов соответственно, включая первый 4К канал в Казахстане и до 30 каналов в HD.
Подключить спутниковое телевидение возможно через дилеров, список которых можно найти на сайте «АЛМА ТВ» выбрав свой город, также через торговые офисы компании. Оплачивать услуги вещания возможно любым удобным способом: в кассах торговых офисов, через терминалы оплаты, онлайн банкинг, кассы казпочты.
«Запустив Спутниковое телевидение, мы стали единственной компанией на рынке телекома в Казахстане, которая может предложить все виды телевизионных услуг: кабельное аналоговое и цифровое вещание, спутниковое и интернет телевидение, – отметил Эрик Франке, генеральный директор «АЛМА ТВ». – Телевещание всегда будет приоритетным направлением нашей компании. Мы ежедневно работаем над контентом, в особенности над увеличением количества каналов в HD и 4K форматах, чтобы у наших абонентов было самое лучшее наполнение».
Партнеры также поднимают проблемы рынка телевидения, не только спутникового, но и кабельного. Одной из которых является нелегальное вещание зарубежных спутниковых тарелок на территории Казахстана, что составляет 80% рынка в целом.
«Они создают нездоровую конкуренцию, подвергают риску информационную безопасность страны в целом, так как их контент никто не регулирует, – прокомментировал Рустам Маметов, директор B2C «АЛМА ТВ». – Мы нацелены на борьбу с пиратством, увеличение качественного казахстанского и зарубежного контента и улучшение услуги сервиса для наших абонентов».
Отметим, что спутниковое телевидение «АЛМА ТВ» уже доступно жителям даже самых отдаленных районов страны.
Более подробную информацию Вы можете узнать по ссылке: https://www.almatv.kz/sputnik/
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Алма ТВ так себя зарекомендовал
Комментарии излишни
Зритель
12 апреля, 2017 в 11:13
После того как меня ТРИЖДЫ ошибочно отрезали вместо соседа, но не только не извенились но даже не удосужились подключить обратно, я все что надо смотрю с инета. Но это уже совсем другая история! Гудбай АЛМА, гудбай!
Нина
12 апреля, 2017 в 13:09
А мне на крышку чердака шнур орех какой-то намотал))))по русски не гыр гыр….Как таких берут
GRAD
12 апреля, 2017 в 13:33
А ты где живешь чемодан? Вокзал тебе в помощь и в России претензии такие высказывай!
Lex
12 апреля, 2017 в 14:22
Телевещание не подключу больше никогда. Никакое. Даже если МНЕ будут за это платить.
А смотреть эту муть ДОБРОВОЛЬНО, да еще за деньги? Тратить драгоценное невозобновимое время?
Не-е-е-т Хватит!
KO
12 апреля, 2017 в 13:35
алма тв???нее.с их качеством вещания и бесконечными пропадами каналов.лучше не надо
курим бонд
12 апреля, 2017 в 14:29