Полицейские поймали преступника, который 9 лет был в бегах

В 2008 году он ограбил пассажиров рейсового автобуса

Сотрудники Осакаровского отдела внутренних дел поймали преступника, который 9 лет находился в розыске.

Еще в 2008 году 31-летний житель Астаны на трассе «Алматы -Екатеринбург», вблизи поселка Ошаганды, совершил разбойное нападение на пассажиров рейсового автобуса, следовавшего по направлению «Астана — Сарыагач».

В общей сложности, преступник похитил имущество людей, на общую сумму в 5 миллионов тенге. Задержанный признался в преступлении и сейчас находится в изоляторе временного содержания.