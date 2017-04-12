В 2008 году он ограбил пассажиров рейсового автобуса
Сотрудники Осакаровского отдела внутренних дел поймали преступника, который 9 лет находился в розыске.
Еще в 2008 году 31-летний житель Астаны на трассе «Алматы -Екатеринбург», вблизи поселка Ошаганды, совершил разбойное нападение на пассажиров рейсового автобуса, следовавшего по направлению «Астана — Сарыагач».
В общей сложности, преступник похитил имущество людей, на общую сумму в 5 миллионов тенге. Задержанный признался в преступлении и сейчас находится в изоляторе временного содержания.
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На лицо работа МВД И КНБ , по 9 лет ищут
GRAD
12 апреля, 2017 в 13:25
Вы такой интересный. Можно подумать преступник не прятался. Сам кричал: «Арестуйте меня!»
У нас наверное и камеры везде? В 2009 году?
KO
12 апреля, 2017 в 14:11
Срок исковой давности за грабёж четыре или пять лет а прошло девять.
Водитель
12 апреля, 2017 в 14:11