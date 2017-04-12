В Республике Казахстан стартовало серийное производство российско-американских внедорожников Chevrolet Niva.
Казахстан является одним из наиболее значимых экспортных рынков для ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», поэтому российско-американское совместное предприятие решило наладить сборку внедорожников Chevrolet Niva на территории страны: в начале года GM-АВТОВАЗ и ТОО «СарыаркаАвтоПром» согласовали поставку сборочных комплектов, а 10 апреля, в Костанае началось серийное производство автомобилей.
Локализация сборки позволит повысить конкурентоспособность внедорожника и предложить продукт, соответствующий ожиданиям потребителей.
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Новый внедорожник, со старыми болячками
SD
12 апреля, 2017 в 12:51
По недоступным большинству казахстанцев ценам…
Нина
12 апреля, 2017 в 13:12
Стремная тачуха
GRAD
12 апреля, 2017 в 13:22
Этот внедорожник нужен что бы ездить по асфальту, который будет из некачественного материала с павлодарского завода
Валентина
12 апреля, 2017 в 14:11
Сборка нового внедорожника!
Вот ржака так ржака
Lex
12 апреля, 2017 в 14:20