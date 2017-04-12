В Казахстане начали сборку нового внедорожника

В Республике Казахстан стартовало серийное производство российско-американских внедорожников Chevrolet Niva.



Казахстан является одним из наиболее значимых экспортных рынков для ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», поэтому российско-американское совместное предприятие решило наладить сборку внедорожников Chevrolet Niva на территории страны: в начале года GM-АВТОВАЗ и ТОО «СарыаркаАвтоПром» согласовали поставку сборочных комплектов, а 10 апреля, в Костанае началось серийное производство автомобилей.

Локализация сборки позволит повысить конкурентоспособность внедорожника и предложить продукт, соответствующий ожиданиям потребителей.