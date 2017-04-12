Хлам в центре парка возмущает карагандинцев

«Хочу помочь властям. Акимат, наверное, не в курсе»

Когда карагандинцы пытаются коротким путем проникнуть от ЦУМа к парковому озеру, они бывают удручены. От торгового дома «Азия» и до самого каскада все огорожено. Чтобы миновать длинную череду заборов, приходится идти по узкому тротуару вдоль пыльной проезжей части. Граждане недовольны, но уже много лет терпят и мирятся с неудобствами. А вот пенсионер-общественник Мурат Аймурзин больше не хочет хранить свое недовольство при себе.

Он вышел в парк с фотоаппаратом и запечатлел все непотребства. Фотоматериалы активист попробовал отнести к чиновникам, но, не пробившись на прием, пришел в редакцию.

— Мне, как жителю Караганды, небезразлично состояние городского парка! — сказал Мурат Аймурзин. — Хотелось бы помочь властям. Может, акимат не знает. Сейчас глава города планирует благоустроить западную часть парка. Но прежде чем заниматься окраинами, надо навести порядок внутри. За ЦУМом, где сосредоточены главные торговые центры города, есть вход в парк. К нему ведет тропинка, но она упирается в металлическую решетку. Ее необходимо убрать, чтобы отдыхающие могли спокойно проходить к озеру. Пора навести порядок: ведь там все завалено мусором. Рядом находится недостроенное здание. Оно стоит разбитое уже который год. А еще там стоит чей-то металлический гараж с горой покрышек. Я понимаю, что земли в парке были проданы. Но не надо забывать, что это место отдыха трудящихся. Если земли не используют, их надо изъять! Считаю, каждый гражданин нашей республики должен быть небезразличен в к тем безобразиям, которые творятся вокруг нас.