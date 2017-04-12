Карагандинский общественник борется с чиновничьими отписками

Он подал на госорганы 12 исков

Карагандинский общественник Абильда Абдикаримов пытается отучить чиновников от привычки отвечать на жалобы людей отписками. Он подал на госорганы 12 исков. Все они об обжаловании ответов, которые чиновники дали «на отвяжись». Об этом сегодня, 12 апреля, рассказала судья-координатор по СМИ экономического суда Карагандинской области Индира Куспаева.

— В 2017 году к нам поступило 12 исковых заявлений от общественного объединения «Защитники Отечества», — сообщила она. – Оно из них возвращено. Четыре оставлено без рассмотрения. Два удовлетворено. Четыре дела находятся на рассмотрении, и одно исковое заявление находится на стадии принятия. Здесь прослеживается определенная закономерность.

Одно из выигранных дел касается руководителя областного управления ЖКХ и энергетики Кайрата Бегимова. Наш сайт об этом писал. Второе дело затрагивает интересы директора Областного медицинского центра Ербола Нургожина и руководителя облздрава Ержана Нурлыбаева. Общественное объединение обжаловало ответы департамента по делам госслужбы, в которых жаловалось на этих госслужащих и медика. Оно требовало признать их незаконными, поскольку в документах не содержалось ответа на поставленные вопросы. Экономический суд оба иска удовлетворил.

Еще один иск касался недавно назначенного руководителя аппарата акима Караганды Бахтияра Омарханова. Он является сыном действующего акима Нуринского района нашей области. Именно это обстоятельство не понравилось председателю общественного объединения «Защитники Отечества» Абильде Абдикаримову. Поэтому он обратился с заявлением в департамент по делам госслужбы.

— «Предполагаем, что назначение сына Никанбая Омарханова, акима Нуринского района, носит коррупционный характер, — цитирует судья Индира Куспаева исковое заявление общественника. – У нас появляются сомнения в законности назначения Бахтияра Омарханова руководителем аппарата акима Караганды… Чем же так отличился Бахтияр Омарханов? Может, он из гениальной семьи, из поколения в поколение отдающей свои гениальные способности на служение во блага народа Казахстана? Он является эйнштейном государственной службы? Такой информации нет. Значит, это обычный человек. Тогда почему такие привилегии?»

Иск, в котором фигурирует фамилия Омарханова, сейчас находится на рассмотрении в экономического суда.

Как по-вашему, как нужно отучать чиновников от отписок?