Частное определение в адрес департамента по делам госслужбы вынес экономический суд Карагандинской области
Главного архитектора Караганды Сабыржана Даутбергенова снова накажут. На этот раз за то, что он игнорирует служителей Фемиды. В экономическом суде прошел процесс, ни на одного заседание которого ни сам чиновник, ни его подчиненные по доверенности не явились. В связи с этим судья вынес частное определение в адрес департамента по делам госслужбы.
— Согласно нормативному постановлению Верховного суда в судах дело государственного органа ведет руководитель, действующих в пределах полномочий, предоставленных ему законом, — комментирует судья-координатор по СМИ экономического суда Индира Куспаева. – Наряду с руководителем названного госоргана в суде дело может вести и представитель по поручению. Суд считает, что руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства подлежит привлечению к ответственности в соответствии с положениями закона РК «О государственной службе» за неисполнение требований Конституции РК, закона «О судебной системе и статусе судей». Действия Даутбергенова дискредитируют государственную службу и направлены на умаление роли судебной власти в республике Казахстан.
По сути, бездействие руководителя госоргана, на которого подали иск, можно считать вмешательством в судопроизводство. Оно создает препятствие для правильного, всестороннего и объективного рассмотрения дела.
Частное определение суд направил в департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции, при котором действует Совет по этике. Он должен рассмотреть дело Сабыржана Даутбергенова, но не стал. В экономический суд пришел ответ о том, что чиновник собирается обжаловать частное определение в Верховном суде.
— В связи с этим мне пришлось обратиться в департамент по делам госслужбы и объяснить его сотрудникам, что частное определение уже вступило в законную силу, — рассказывает судья Индира Куспаева. – Оно не подлежит рассмотрению в Верховном суде.
Видимо, сотрудники департамента этого не знали. Теперь они обязаны вынести дисциплинарное дело главного архитектора Караганды на Совет по этике. Иначе следующее частное определение суда будет в их адрес.
Напомним, в январе 2017 года Совет по этике рассматривал дело Сабыржана Даутбергенова. Его уличили в совершении дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу. Чиновник самовольно отказал предпринимателю в выделении земли под строительство, хотя не имел на это права. Он должен был вынести вопрос на рассмотрение земельной комиссии.
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Ясно же, что архитектор — человек творческий, немного не от мира сего, какой-то особый подход нужен, не как ко всем.. Суд должен понимать подобные вещи.
Александр
12 апреля, 2017 в 16:01