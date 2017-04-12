Асфальт провалился под автобусом в Караганде

Маршрутный автобус № 31 провалился под асфальт в районе остановки «Кольцевая» в Караганде.

Маршрутный автобус № 31 провалился под асфальт в районе остановки «Кольцевая» в Караганде. Водитель маршрута пытался подъехать к остановке, когда под ним в буквальном смысле ушла земля из-под ног, передает Tengrinews.kz.

«Утром, когда мы ехали по маршруту, у обочины дороги стояла машина на аварийке. Тоже, кажется, наехала на кочку, поэтому остановилась. Я попытался ее объехать, взял левее и почувствовал, что асфальт проседает. Вытаскивали почти 4 часа. В яме оказались трубы, кажется, канализационные», – рассказывает водитель маршрутки Алтынбек Оралов.

Алтынбек работает водителем уже пять лет. Говорит, что дорога в 13 микрорайоне Майкудука редко бывает хорошей. Год назад ее частично ремонтировали, но сейчас в это трудно поверить.

«Будем разбираться, кто виноват. Возможно, компания, которая ремонтировала дорогу, положила некачественный асфальт. А возможно, виноваты тепловики, которые проводили здесь земляные работы», – прокомментировали ситуацию в отделе ЖКХ города.

Водителям от таких разборок не легче. Ежегодно в Караганде ремонтируются одни и те же трассы в центре города. Октябрьский район при этом часто остается не у дел.