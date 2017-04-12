Маршрутный автобус № 31 провалился под асфальт в районе остановки «Кольцевая» в Караганде.
Маршрутный автобус № 31 провалился под асфальт в районе остановки «Кольцевая» в Караганде. Водитель маршрута пытался подъехать к остановке, когда под ним в буквальном смысле ушла земля из-под ног, передает Tengrinews.kz.
«Утром, когда мы ехали по маршруту, у обочины дороги стояла машина на аварийке. Тоже, кажется, наехала на кочку, поэтому остановилась. Я попытался ее объехать, взял левее и почувствовал, что асфальт проседает. Вытаскивали почти 4 часа. В яме оказались трубы, кажется, канализационные», – рассказывает водитель маршрутки Алтынбек Оралов.
Алтынбек работает водителем уже пять лет. Говорит, что дорога в 13 микрорайоне Майкудука редко бывает хорошей. Год назад ее частично ремонтировали, но сейчас в это трудно поверить.
«Будем разбираться, кто виноват. Возможно, компания, которая ремонтировала дорогу, положила некачественный асфальт. А возможно, виноваты тепловики, которые проводили здесь земляные работы», – прокомментировали ситуацию в отделе ЖКХ города.
Водителям от таких разборок не легче. Ежегодно в Караганде ремонтируются одни и те же трассы в центре города. Октябрьский район при этом часто остается не у дел.
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Карагандинский асфальт — штука коварная. Желательно по нему не ездить, как-нибудь по обочине, или там, где нет асфальта..
Александр
12 апреля, 2017 в 16:27
Ничкго удивительного! То как укладываются трубы, вызывсет только ужас! Как можно закапывать пластик в землю рничем кроме земли сверху не усиляя, диа еще и намхреново подготовленное ложе. Вот трубы и лопаются, размывая грунт вокруг себя. Да и вообще, если посмотреть на участки ДО и ПОСЛЕ ремонта, так и хочется сказать- ребят, лучше оставьтн все как есть, лучше вы все равно не сделаете, а хуже ненадо!
Нина
12 апреля, 2017 в 16:39