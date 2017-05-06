Почему карагандинцы не доверяют КСК?

Над этим вопросом задумались члены Общественного совета

В Караганде пятая часть всех многоэтажек — бесхозная. Много лет власти пытаются убедить жителей этих домов в том, что нужно создавать КСК, КСУ или любую другую форму управления. Но результата нет. Поэтому чиновники хотят изменить закон и получить право насильно включать дома в действующие кооперативы собственников квартир.

В нашем городе 2562 многоэтажки, причем у 522 из них нет юридической формы управления. Хотя по закону о жилищных отношениях она должна быть у всех. Сотрудники районных акиматов убеждают жителей создавать КСК или входить в уже существующие кооперативы. Однако у них это плохо получается. Такой вывод можно сделать из слов заместителя акима района имени Казыбек би Вадима Гормакова, которые прозвучали на недавнем заседании Общественного совета.

— У нас в районе 348 бесхозных домов, — рассказывает он. — За апрель мы провели 45 сходов с жителями многоэтажек. В результате только в двух домах появилась форма управления. Один вступил в действующий кооператив собственников квартир, а житель второго создал свое ИП, которое будет обслуживать дом. Все!

В Октябрьском районе статистика не лучше, правда, бесхозных домов там заметно меньше — 174.

— Действительно, по закону все дома должны иметь юридическую форму управления, — говорит заместитель акима Октябрьского района Аскербек Халтонов. — Но дальше в нем написано, что иная форма не запрещается — это, например, менеджеры, старшие по дому. У нас сегодня люди очень грамотные. Когда мы проводим сход, они говорят: «У нас старший по дому есть. Мы свой дом содержим».

Тут члены Общественного совета принялись рассуждать о том, почему карагандинцы не хотят вступать в КСК, обращаться в управляющую компанию или организовывать любую другу форму собственности. И пришли к мнению, что тут все дело в доверии, которого нет.

— Почему люди КСК не верят? — рассуждает член Общественного совета Татьяна Абрамова. — Потому что нет финансовой прозрачности! Отсюда вытекают все проблемы.

Ее поддержала коллега Найля Каирбекова. Ведь нередки случаи, когда жильцы подают в суд на председателей КСК, заподозрив их в махинациях с денежными взносами.

— Люди не доверяют КСК из-за непрозрачности их деятельности, — высказывает свое мнение Найля Каирбекова. — Может быть, не все КСК такие. Но в большинстве нет никакой открытости. Все ссылаются на то, что КСК ежеквартально представляют отчет жильцам по утвержденной форме. Но эта форма не несет никакой достоверности и прозрачности. В ней указаны лишь общие положения, напротив которых проставляются суммы. На самом деле это не отчет. Это отписка для жильцов. Именно поэтому люди не верят в КСК.

Таково требование закона — констатируют чиновники. Ничего другого в нем не предусмотрено. Сотрудники районных акиматов понимают, что жилищное законодательство несовершенно и его надо менять. Пока же они вынуждены устраивать встречи с жителями и уговаривать их вступать в КСК.

— Мы никого не принуждаем! — уверяет Вадим Гормаков. — На сходах мы разъясняем людям законодательство, а потом даем слово представителям КСК и управляющих компаний, в состав которых может войти дом. Пускай они заинтересовывают жителей своими услугами. Но обычно люди пассивны, они на все машут рукой и говорят, что такое уже проходили.

Если первый сход не дает результата, акимат организует второй. Если и он ничего не дал, устраивают поквартирный обход и сбор подписей за то или иное КСК. Впрочем, в большинстве случаев от этого тоже нет толку.

— Проблема в том, что люди, скажем так, не хотят тратить свои денежки на содержание своего имущества, — говорит замакима района имени Казыбек би. — Поэтому мы предлагаем внести изменения в законодательство. Нужно прописать наше право на конкурсной основе назначить орган управления жилым домом, в котором проведено более двух безрезультатных сходов.

А еще чиновники хотят взять на себя обязанность устанавливать тарифы и прочие «правила игры» для КСК.

— Меня неоднократно приглашали на такие сходы, — рассказывает председатель КСК «Роза» Роза Белан. — Люди у нас пассивные. Им ничего не надо! Понятно, что с теми, кто привык сидеть сложа руки и ждать, акимат ничего не сделает. Они не хотят ремонтировать крыши, подвалы, коммуникации. И как нам быть? Все за 15-20 тенге должно делать КСК? Надо менять законодательство.

Какие именно поправки нужны, Роза Саидовна не уточнила. Ясно только то, что она выступает за повышение тарифов на услуги КСК.

— Люди на это не пойдут, — не согласна с ней член Общественного совета Найля Каирбекова. — Вы можете поднять новую волну негодования и социальной напряженности.

В итоге Общественный совет попросил чиновников не торопиться с нововведениями. Ведь сейчас в стенах парламента разрабатывается новый законопроект «О местном самоуправлении». Каким он будет — неизвестно. Но общественники надеются, что с его помощью ситуацию в жилищной сфере удастся изменить к лучшему.