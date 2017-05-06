Над этим вопросом задумались члены Общественного совета
В Караганде пятая часть всех многоэтажек — бесхозная. Много лет власти пытаются убедить жителей этих домов в том, что нужно создавать КСК, КСУ или любую другую форму управления. Но результата нет. Поэтому чиновники хотят изменить закон и получить право насильно включать дома в действующие кооперативы собственников квартир.
В нашем городе 2562 многоэтажки, причем у 522 из них нет юридической формы управления. Хотя по закону о жилищных отношениях она должна быть у всех. Сотрудники районных акиматов убеждают жителей создавать КСК или входить в уже существующие кооперативы. Однако у них это плохо получается. Такой вывод можно сделать из слов заместителя акима района имени Казыбек би Вадима Гормакова, которые прозвучали на недавнем заседании Общественного совета.
— У нас в районе 348 бесхозных домов, — рассказывает он. — За апрель мы провели 45 сходов с жителями многоэтажек. В результате только в двух домах появилась форма управления. Один вступил в действующий кооператив собственников квартир, а житель второго создал свое ИП, которое будет обслуживать дом. Все!
В Октябрьском районе статистика не лучше, правда, бесхозных домов там заметно меньше — 174.
— Действительно, по закону все дома должны иметь юридическую форму управления, — говорит заместитель акима Октябрьского района Аскербек Халтонов. — Но дальше в нем написано, что иная форма не запрещается — это, например, менеджеры, старшие по дому. У нас сегодня люди очень грамотные. Когда мы проводим сход, они говорят: «У нас старший по дому есть. Мы свой дом содержим».
Тут члены Общественного совета принялись рассуждать о том, почему карагандинцы не хотят вступать в КСК, обращаться в управляющую компанию или организовывать любую другу форму собственности. И пришли к мнению, что тут все дело в доверии, которого нет.
— Почему люди КСК не верят? — рассуждает член Общественного совета Татьяна Абрамова. — Потому что нет финансовой прозрачности! Отсюда вытекают все проблемы.
Ее поддержала коллега Найля Каирбекова. Ведь нередки случаи, когда жильцы подают в суд на председателей КСК, заподозрив их в махинациях с денежными взносами.
— Люди не доверяют КСК из-за непрозрачности их деятельности, — высказывает свое мнение Найля Каирбекова. — Может быть, не все КСК такие. Но в большинстве нет никакой открытости. Все ссылаются на то, что КСК ежеквартально представляют отчет жильцам по утвержденной форме. Но эта форма не несет никакой достоверности и прозрачности. В ней указаны лишь общие положения, напротив которых проставляются суммы. На самом деле это не отчет. Это отписка для жильцов. Именно поэтому люди не верят в КСК.
Таково требование закона — констатируют чиновники. Ничего другого в нем не предусмотрено. Сотрудники районных акиматов понимают, что жилищное законодательство несовершенно и его надо менять. Пока же они вынуждены устраивать встречи с жителями и уговаривать их вступать в КСК.
— Мы никого не принуждаем! — уверяет Вадим Гормаков. — На сходах мы разъясняем людям законодательство, а потом даем слово представителям КСК и управляющих компаний, в состав которых может войти дом. Пускай они заинтересовывают жителей своими услугами. Но обычно люди пассивны, они на все машут рукой и говорят, что такое уже проходили.
Если первый сход не дает результата, акимат организует второй. Если и он ничего не дал, устраивают поквартирный обход и сбор подписей за то или иное КСК. Впрочем, в большинстве случаев от этого тоже нет толку.
— Проблема в том, что люди, скажем так, не хотят тратить свои денежки на содержание своего имущества, — говорит замакима района имени Казыбек би. — Поэтому мы предлагаем внести изменения в законодательство. Нужно прописать наше право на конкурсной основе назначить орган управления жилым домом, в котором проведено более двух безрезультатных сходов.
А еще чиновники хотят взять на себя обязанность устанавливать тарифы и прочие «правила игры» для КСК.
— Меня неоднократно приглашали на такие сходы, — рассказывает председатель КСК «Роза» Роза Белан. — Люди у нас пассивные. Им ничего не надо! Понятно, что с теми, кто привык сидеть сложа руки и ждать, акимат ничего не сделает. Они не хотят ремонтировать крыши, подвалы, коммуникации. И как нам быть? Все за 15-20 тенге должно делать КСК? Надо менять законодательство.
Какие именно поправки нужны, Роза Саидовна не уточнила. Ясно только то, что она выступает за повышение тарифов на услуги КСК.
— Люди на это не пойдут, — не согласна с ней член Общественного совета Найля Каирбекова. — Вы можете поднять новую волну негодования и социальной напряженности.
В итоге Общественный совет попросил чиновников не торопиться с нововведениями. Ведь сейчас в стенах парламента разрабатывается новый законопроект «О местном самоуправлении». Каким он будет — неизвестно. Но общественники надеются, что с его помощью ситуацию в жилищной сфере удастся изменить к лучшему.
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Назовите хоть один нормально работающий КСК в Караганде!
С
06 мая, 2017 в 09:11
КСК Гаухар на Лободы, 3
на пятёрку работают!)
Ван
07 мая, 2017 в 18:46
На 2 с плюсом они работают.
Баке
11 июня, 2017 в 09:49
В статье все сказано правильно. Во-первых нужна полная прозрачность КСК, с ежемесячной разноской по квартирам отчетов о доходах и расходах КСК, так как люди у нас пассивные, но собрания не ходят, но все критикуют КСК, а так будет предоставлена всем жильцам информация о работе КСК. Во-вторых нужно государству контролировать работу КСК и бесхозных домов, где яко бы есть главные по дому, пару штрафов и люди бы стали по активней.
Игорь
06 мая, 2017 в 09:44
Игорь, вся суть идеи КСК — полностью и поскорее сбросить коммуналку с государственных плеч и переложить ответственность на квартировладельцев.
То, что вы предлагаете — одобрили бы многие владельцы квартир. Но это полностью противоречит первоначальному плану. Поэтому ваши предложения никогда не станут реальностью.
И да — напомню. Те, кто развалил Союз — еще и выдвигали планы сбросить с плеч государства образование, здравоохранение и пенсионное / социальное обеспечение.
Так что ждать чего-то хорошего нам в этом смысле не приходится.
KO
06 мая, 2017 в 15:21
Да я все понимаю. Это мое виденье, как должно работать КСК. Я вижу, что большая часть КСК создают только видимость работы, но так же вижу, что и жильцы у нас очень пассивные. Вообщем ни тем не другим ни чего не надо и это очень плохо…
Игорь
06 мая, 2017 в 21:09
Игорь. Вы лунатик? Может и Теплотранзит, с КарСу, обяжем разносить отчёты? Ещё Жарык подключим.
Тут вопрос в другом. Какого лешего государству до моего дома!? Да хоть он развалится, их это не должно волновать. У них налогов мало собирается, вот и хотят принудить, обязать. Ещё и «нужных» людей поставят нашими домами командовать. Может они завтра частный сектор обяжут в кооперативы вступать? Совсем очумели! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАЛОГ НА ВОЗДУХ.
Да уш!!!
06 мая, 2017 в 19:37
Какое отношение КСК имеет к вашим налогам?
Вы о чем вообще?
KO
06 мая, 2017 в 22:23
Любое КСКа платит налоги, вот и недостача у них. И не важно какая форма собственности. Главное чтобы платили.
Да уш!!!
06 мая, 2017 в 22:29
Жарык, Караганды Су и т. д. — у всех этих компаний есть общественные слушание, перед повышением тарифа, на которые может придти любой и ознакомится со сметами тарифообразования.
«Тут вопрос в другом. Какого лешего государству до моего дома!? Да хоть он развалится, их это не должно волновать.» — Вам напомнить новогоднюю трагедию в Шахане? Даже если дом принадлежит жильцам, есть законы, правила, обязанности, на соблюдение которых правительство обязано проверять!
«Может они завтра частный сектор обяжут в кооперативы вступать?» — у частного сектора тоже есть свои правила, к примеру пожарные должны проверять захламленность чердаков.
Игорь
06 мая, 2017 в 22:35
«Поэтому мы предлагаем внести изменения в законодательство. Нужно прописать наше право на конкурсной основе назначить орган управления жилым домом, в котором проведено более двух безрезультатных сходов.»
Лучше бы закон о КСК изменили и внесли в него правки:
1. Обязательные выборы председателя каждые два года.
2. КСК обязано иметь свой сайт и свой форум в интернете.
3. Члены КСК должны иметь логин и пароль для доступа к отчётной информации и форуму.
4. На сайте КСК должно ежемесячно приводит отчётные данные, где отражать:
а) Дохды КСК за месяц, в том числе: количество собранных денег, с поквартирной расшифровкой, доходы от аренды, за предоставленные услуги и т.п.;
б) Штатное количество работников КСК;
в) Фонд оплаты труда КСК, ключая все премии, соц.помощь и прочии выплаты;
г) Расходы КСК с полной расшифровкой;
д) Детальные сметы проведенных и планируемых работ.
5. Решения должны приниматься после обсуждения на интернет-форуме КСК.
6. Выборы председателя должны проводиться путм ОТКРЫТОГО голосования членов КСК на интернет-форуме.
7. По инициативе членов КСК, в количестве не менее 10% от общего количества членов КСК, возможно проведение досрочных выборов председателя.
Может такие правила сделают КСК более прознарными и вернут доверие граждан?
Хрупкий орех
06 мая, 2017 в 09:44
Хрупкий Орех.
В законе есть всё что нужно. Только жильцам — пох..рену. Вообще.
И никакие сайты вам не помогут.
Всё что вы предлагаете сверх того, что есть в законе — заместить бумажные процедуры — на интернетные. Форма станет другой — СУТЬ не изменится.
Это просто подмена бумажного бардака — электронным.
Что касается всей интернет-шняги, что вы предложили — она не нужна. СОВСЕМ НЕ НУЖНА.
Потому что первопричина — в самих жильцах, которым по барабану.
Создание сайта и тем более его ведение стоит денег. Вы предлагаете еще и на него жильцам разоряться?
KO
06 мая, 2017 в 15:26
С сайтом Вы конечно загнули! Во-первых разработка, поддержка, обслуживание сайта — все эти расходы лягут на жильцов. Во-вторых большинство сотрудников КСК — это председатель ( в большинстве случаях женщина активистка предпенсионного возраста), дворник и сантехник. Ни кто из них явно не опытный пользователь интернета. По этому лучше бумажный отчет в каждом подъезде. А по поводу форума — лучше конечно иногда участвовать в жизни КСК и ходить на собрания.
Игорь
06 мая, 2017 в 18:25
Игорь, не смешите мои тапочки.
Разработка форума не требуется, всё уже давно придумано, существует КУЧА бесплатных движков.
С обслуживанием такого форума справится более-менее адекватный студент и у него на это будет уходить 1-2 дня в месяц.
Во-первых не у всех есть возможность ходить на собрания. Во-вторых на таких собраниях обычно кроме ора ничего не решается.
В третьих, у КСК просто нет столь больших помещений для организации собраний.
Хрупкий орех
07 мая, 2017 в 15:42
Мы попали в жилсоцсервис
И никак не можем уйти
Баба маня
06 мая, 2017 в 09:45
Соберите же общее собрание жильцов дома — и примите решение уйти. Никто вас удерживать насильно не станет.
KO
06 мая, 2017 в 15:27
«Люди у нас пассивные. Им ничего не надо! Понятно, что с теми, кто привык сидеть сложа руки и ждать, акимат ничего не сделает. Они не хотят ремонтировать крыши, подвалы, коммуникации. И как нам быть? Все за 15-20 тенге должно делать КСК? Надо менять законодательство.»
Люди пассивны не потому что никому ничего не надо, а потому что люди уже никому и ни во что не верят! Все уверены, что деньги разворуют, а их как всегда обманут.
Ну а раз люди всё время ждут обмана и со стороны КСК и со стороны государства — то разумным с их точки зрения является НЕУЧАСТИЕ в этом.
Законодательство менять надо не в части принуждения людей к вступлению к КСК, а части реформирования института КСК.
Надо признать, что существующий институт КСК себя не оправдал НИГДЕ.
А значит надо повышать ответственность и подотчётность КСК.
Деятельность КСК должна быть абсолютно прозрачной для членов КСК.
Сейчас, в эпоху интернета нет необходимости проводить большие собрания всех в одном месте.
Есть интернет-форумы, где можно вс обсуждать и принимать решения. Единственное, что на таких форумах все пользователи-члены КСК должны быть чётко аутентифицированы (опознаны) и авторизированы.
Тогда будет и прозрачность и эффективность, а самое главное люди увидят, что вс прозрачно.
Хрупкий орех
06 мая, 2017 в 09:50
Каша в вашей голове выдает в вас опытного клавиатурного бойца, ни разу ничего толкового в жизни не добившегося.
Нет разницы никакой — как чесать языком. Будет это на лавке с бабками — или на интернет-форуме. Всего лишь ФОРМА другая.
KO
06 мая, 2017 в 15:29
А что значит в данном контексте «доверие»? Люди и так дофига чего создают. У самых активных тупо не хватает времени создавать всё, что они хотели бы создать. У многих всё упирается именно во время — точнее, в его нехватку. А вы предлагаете им создавать ещё и КСК, а потом собираться на какие-то сходы, помимо того, что они будут платить этому КСК деньги за услуги. Господа из Общественного Совета, деятельность КСК, и благоустройство нашей жизни за пределами квартиры — это не вопрос доверия. Давайте ещё люди, помимо того, что они платят за проезд, сами ещё и автобусы толкать будут — а то пассивные какие-то, не участвуют душой. Более того, они сами будут их создавать. Ещё будут собираться на сходы, и напукивать в газовые колонки, чтобы газ в плитах был — помимо того, что будут за него платить, естественно.. И откуда они применительно к людям вытащили это слово — «пассивные»? Если человек каждый день в 8 утра уезжает из дома, делает кучу работы, содержит толпу народа и пару семей, и приезжает каждый день в 12 ночи, пока они орут на своих сходах — то пассивный именно он, а они — нет? В Германии рабочий едет на работу в 6 утра, 6 дней в неделю, приезжает домой затемно — и не создаёт никаких КСК, у него как-то само всё работает, и во дворах чисто. В Японии менеджер 14 часов находится на работе, остаётся в гостинице, потому что не успевает доехать до дома — и уверен, что во дворе его дома всё нормально, не посещая никакие сходы. Господа, а почему бы не сделать так же? Может, хватит этого совка? Каждый должен заниматься своим делом. Нет контроля за КСК — ну так придумайте схемы контроля. Возможно, с обсуждением тут. Но потом, плз, и контролируйте сами по этим схемам. Непрозрачна деятельность — ну так сделайте сайт, где каждый может посмотреть доходы и расходы своего КСК вплоть до тенге. Есть факты нецелевого использования — ну так расследуйте и сажайте. Ведь можно же как-то в других странах, где жильцы не на какие сходы не ходят — почему тут нельзя? Разве у нас люди другие?..
Александр
06 мая, 2017 в 09:57
Ведь можно же как-то в других странах, где жильцы не на какие сходы не ходят — почему тут нельзя? Разве у нас люди другие?..
—-
Да, другие люди. Я вам больше скажу — в странах, где нормально с коммунальным хозяйствам — ЖИЛЬЦЫ АКТИВНО ХОДЯТ НА СХОДЫ. АКТИВНО УЧАСТВУЮТ.
И как раз вмешательство государства там МИНИМАЛЬНО.
KO
06 мая, 2017 в 15:31
КО, вы ерунду говорите. Разве я где-то написал про государство? Пусть это будет частная контора, как и в других странах. Но пусть она делает свою работу. Я не хочу помогать этой конторе делать её работу, так же как и она не помогает мне делать мою. Точнее, может, и хочу — может, это даже и интересно — но у меня просто нет на это времени.
Александр
07 мая, 2017 в 08:11
«Поэтому чиновники хотят изменить закон и получить право насильно включать дома в действующие кооперативы собственников квартир.»
А может стоит изменить закон и убрать этих радетелей насильно. Допустим на луну.
Для чего Вы нам? Что Вы приняли для народа? Вы только новые штрафы умеете придумывать. Благодетели.
Почему вы не задаётесь вопросом — Почему люди не верят чиновникам?
Это не я
06 мая, 2017 в 10:11
К нам тоже приезжали, собрание проводили. Почему Вы навязываете нам услуги каких то управляющих компаний? Вы лучше бы за вашей территорией следили и мусор на ней убирали, всё загажено. Мы придомовую территорию убираем. А мусорка ваша, раздолбаная стоит на Одежде. Тут один писал об этом. Где реакция? Плохо, очень плохо относится акимат к своим обязанностям. Очень плохо работает куратор. вообще не появляется и не интересуется нашими проблемами.
дайте нам наши нефтедоллары, и увольте ненужных чиновников. Мы сами решим, в какие проекты пустить деньги.
Да уш!!!
06 мая, 2017 в 10:18
Какие вам еще отчеты нужны?! По договору кск только подметает двор и подъзд. Ничего они больше не должны. За все прочее — дополнительно выставят счет.
Единственная польза от кск — это выбивание через суд денег с квартир, которые при самоуправлении никогда ни на что не скидываются.
Я бы сам управлял своим домом, если бы у меня были основания собирать принудительно деньги с чудиков эгоистов и халявщиков. 80% адекватные соседи всегда скидываются. Но мы не хотим оплачивать остальным 20% со своего кармана.
Kote
06 мая, 2017 в 14:54
Дело не в отчетах, доверии, пассивности и т. п. Не имею никакого отношения к чиновникам и председателям КСК, но в чем-то соглашусь с ними.
Я думаю, корень зла в изжившем себя Жилищном Кодексе. Да, в 90-е годы он был благом, дал возможность сэкономить всем нам, враз ставшим нищими из-за хронических неплатежей зарплаты. И госаппарат освободил от забот о жилищном фонде. Прошло более 25 лет, жизнь в городе стала более благополучной. Но жилье, в которое никто не вкладывает, приходит в негодность, и ничего сделать невозможно.
Жильцы многоэтажек, у которых возникает проблема с дырявой крышей, лифтом или водоснабжением, не в состоянии оплатить требуемую сумму денег, ибо олигархи в многоэтажках не обитают. Остальных жильцов проблема не касается — на них не каплет, лифт не нужен, водопроводная вода доходит. Скидываться на такие нужды они не хотят, тех соседей, кто проявляет инициативу по сбору денег, обзывают аферистами и мошенниками. И правильно делают, наверно. Юридически эти активные соседи никто. Чиновники в своих отписках отсылают к кодексу — решайте свою проблему сами, вы же собственники. У КСК есть инструмент для принуждения неплательщиков, т.к. КСК имеет право подать на них в суд. Но, как сказала юрист нашего КСК (да, есть и такая, у нас крутой КСК!), за свои 30 тыс. в месяц она напрягаться не желает. Сбор денег КСК тоже не проводит, даже в ежемесячных квитанциях необходимые суммы по уже утвержденной смете не указывает. Круг замкнулся.
Так где же, уважаемые, «в законе есть все необходимое»? И кстати, в нашей многоэтажке 80% как раз из «чудиков эгоистов», а не наоборот.
Отсюда вывод: за состояние многоэтажек города должны отвечать не абстрактные «собственники квартир», о которых прописано в законе, а те, кто отвечает за город. И принуждать к выполнению своих обязанностей всех, кто исполнять эти обязанности не хочет. Крупные расходы на содержание жилищного фонда должны не выбиваться из жильцов (многие из которых только снимают жилье, а местонахождение собственника никому из соседей не известно), а финансироваться из бюджета с контролем качества выполненных работ, ведь куда-то с нас ежемесячно удерживают налоги.
8-й этаж
06 мая, 2017 в 21:13
Ну дело в том, что у вас полу-знание Закона. Именно поэтому вы частично правы — а частично сумбур.
Ситуация, определенная Законом такова.
КСК — это ВАШИ НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ. И никак иначе. ВЫ (в лице ОБЩЕГО СОБРАНИЯ) их нанимаете, чтобы обслуживать ВАШ ДОМ.
а свои 30 тыс. в месяц она напрягаться не желает.
—
Уволить к чертям. Решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
даже в ежемесячных квитанциях необходимые суммы по уже утвержденной смете не указывает
——
ОБЯЗАНЫ. Не нравится — решением общего собрания избрать ДРУГОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
И смету и содержание работ — ВЫ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ. Понимаете — нет?
KO
06 мая, 2017 в 22:31
Крупные расходы на содержание жилищного фонда должны не выбиваться из жильцов (многие из которых только снимают жилье, а местонахождение собственника никому из соседей не известно)
—
Вы никак не возьмете в толк. ЖИЛЬЕ — ВАШЕ И ТОЛЬКО ВАШЕ. Но ваша квартира находится в составе ДОМА.
Поэтому на правах со-собственника вы ОБЯЗАНЫ СОДЕРЖАТЬ ВАШ ДОМ. ПОЛНОСТЬЮ. На 100%
С какого перепугу МОИ НАЛОГИ ИЗ БЮДЖЕТА должны содержать ВАШ ЛИФТ?
Да,лифт стОит миллионы. Но у вас два варианта — или каждый месяц отчислять столько денег, чтобы его обслуживать — или остаться без лифта.
А поиск собственников ведется достаточно легко. У нас в подъезде был один такой умник — в итоге его квартиру продали за долги.
Но для этого да — ДЕЙСТВОВАТЬ НАДО.
У вас рассуждения на уровне начала 90-х. Где вы спали 25 лет?
KO
06 мая, 2017 в 22:38
КО, мне не нравится ваш оскорбительный тон. С чего вы взяли, что другие люди спят 25 лет, застряли в 90-х, имеют полузнание закона? Судя по вашим комментариям, у вас очень много свободного времени. А я работаю намного больше, чем 8 часов в сутки, не всегда имею возможность выспаться. Издержки профессии такие. В оставшееся ночное время мне еще надо решить бытовые проблемы — ведь только по ночам у нас хорошо идет вода. И уж тем более, у меня нет времени собирать собрания, агитировать за недоверие председателю и увольнение юриста КСК. Как и у большинства жителей нашего города. Да и эти действия в моем случае обречены на провал, соотношение заинтересованных и незаинтересованных жильцов в доме 1 к 4. Мой пост направлен на то, чтобы люди задумались о судьбе жилого фонда города в целом, к которой равнодушен существующий закон, а не о проблемах конкретно моего дома. Вы же озабочены тем, чтобы ваши налоги, не дай бог, не пошли на ремонт конкретно моего лифта. Все, что вы написали, мне давно известно из самого закона, а также из общения с чиновниками разных рангов, поэтому Америку вы мне не открыли. Дальнейшую переписку с вами считаю бессмысленной.
8-й этаж
09 мая, 2017 в 16:26
Из ваших комментариев незнание закона вытекает напрямую.
И закону неважно — хочется вам спать или нет. Вы стали владельцем жилья — ваши обязанности при этом возникают автоматически.
KO
11 июня, 2017 в 09:52
Сколько живу и знаю кск пофиг им ничего не надо,а счета оплачивай во время не крыши ни трубы не ремонт в подъездах их не касается только одно давайте собирать деньги!
Губка Боб квадратные штаны
06 мая, 2017 в 22:56
Для чего публично объявлять всем что власть, в очередной раз, хочет снасильничать? Ведь это только приводит к тому, что куча людей начинают, стоя в загнутом состоянии, обсуждать куда и как? И что лучше было бы этого не делать? Но ведь от того что это действие происходит при звуках обсуждения, а не при других каких-нибудь звуках, суть не меняется. Неотвратимость не уходит. Так зачем тогда? Чтобы для начала попробовать убалтать по собственному желанию дать что ли?
чычыч
07 мая, 2017 в 07:43
Все КСК давно пора разогнать! Может и есть такие, что хоть что-то делают — их единицы, да и настало другое время, поскольку весь устаревший жилой фонд требует особого содержания. А для такой работы нужны предприятия, имеющие соответствующих специалистов, лицензии, полную ответственность, а не работники КСК из подворотни, не имеющие не только никакого образования, но еще и элементарной совести. Народ устал от всего беспредела за четверть века, верить разучился и это по праву: поскольку невозможно в суде доказать, что то или иное КСК является мошенником. И народ не настолько глуп, как многим кажется! Все хорошо понимают, что здесь все коррумпировано, т.к.это большие деньги и сами КСК в открытую об этом заявляют. Контролировать жителям работу КСК просто не дают и если бы они могли хотя бы в суде это доказать и пересадить всех вороватых КСК, то может быть еще народ поверил бы власти, но УВЫ! Поэтому, вся форма ЖКХ в жилом фонде должна кардинально быть изменена: это прежде всего жесткий контроль за содержанием жилого фонда. Да, мы стали собственниками, но это не сделало нас специалистами по содержанию коммуникаций многоквартирных домов и весь контроль и содержание должны выполняться соответствующими службами — крупными предприятиями, а не чахлыми ИП и ТОО. С собственника конечно постараются не одну шкуру за эти услуги содрать, т.к. у нас сплошная коррупция и рука руку моет, но государству надо четко за этим следить, поскольку народ в полной нищете и так, а долго протянуть он не сможет в условиях, когда даже собственное жилье из-за дороговизны коммунальных услуг является неподъемным. Благополучие человека складывается не из карточного домика, не временной работы, а из стабильности, которая должна быть видимой на ближайшие 5-10 лет. Только этого казахстанцам не светит в ближайшие годы. Это не пессимизм, это реальность времени.
Alija
10 июня, 2017 в 18:12
Еще раз и кратко.
Государство СПЕЦИАЛЬНО согнало вас в КСК — чтобы с себя снять ответственность.
Обратного хода уже не будет — об этом говорилось десятки раз.
Так давайте же объединяться! Раз других вариантов нет.
А то в доме на 1 неравнодушного — сотня тех, кому все похрен. Потом эти … блеют, что КСК плохо работает. Где вы были, когда вас уговаривали на общее собрание прийти?
KO
11 июня, 2017 в 09:55