Настоящий полковник

Каково быть женщиной-следователем?

Скоро казахстанская полиция будет праздновать свой первый серьезный юбилей. 25 лет назад милиционеры, можно сказать еще советского образца, превратились в современных защитников порядка. И сегодня «Новый Вестник» решил рассказать о женщине-следователе, ставшей за эти 25 лет матерым профессионалом, на которую равняются молодые полицейские.

Работа в правоохранительных органах во всем мире считается одной их самых ответственных и опасных. Поэтому в полицейские, а тем более в следователи, по большей части идут мужчины. Не каждая женщина выдержит такой режим работы, уровень ответственности и условия. Карагандинка Татьяна Рыбалкина — одна из немногих дам, которая смогла достичь больших высот в полиции, получила звание полковника и сейчас возглавляет отдел следственного управления. Под ее руководством находятся следователи департамента внутренних дел. Начальник ДВД области Мергенбай Жаппаров лично хлопотал в министерстве о присвоении ей звания полковника.

Когда глаза горят

В полицию Татьяна Валентиновна попала еще юной девушкой, практически сразу же после университета. Будущий полковник училась на химическом факультете. О карьере в милиции только мечтала. Но видимо ее судьба была заранее предрешена, и она все-таки попала в органы внутренних дел. Второе ее высшее образование было связано с юриспруденцией.

-Наверное, символично, но мой приказ состоялся на День милиции 10 ноября 1994 года, — вспоминает она. — Мне было 23 года. Мне всегда нравилось смотреть фильмы про сыщиков. Так, со стороны, как обывателю, мне нравилась эта работа. Манил меня юридический факультет, но не сложилось и я пошла на химфак. Я очень хорошо закончила университет. Мне предлагали остаться преподавателем, либо идти в науку. Но так сложилась судьба, что мой научный руководитель уехал. В то время в органах было экспертное управление. Я пришла и попросила, чтобы меня распределили по экспертной линии — заниматься химической экспертизой. Тогда начальником экспертного управления была Галина Оленберг. У нее тоже первое образование химическое. Мною заинтересовались. Но вакансий не было. И мне, как ни странно, предложили пока пойти инспектором по делам несовершеннолетних в Октябрьский отдел милиции. Я согласилась.

Буквально в первые же недели работы, даже не будучи оперативником, Татьяна Валентиновна раскрыла свое первое преступление. На футбольном поле одной из школ в 15-м микрорайоне произошло убийство. Один человек погиб, а другой находился в тяжелом состоянии и не мог ничего рассказать.

-Создается следственно-оперативная группа. И коль это произошло на территории школы, не исключено, что ученики могли быть свидетелями, — рассказывает Татьяна Рыбалкина. — Меня, как инспектора курирующего эту зону, включили в группу. Как обычно это бывает, опера на передовой, следователи на передовой, а мы немного в сторонке. Поэтому мне и одному молодому оперу дали рутинное задание — послали отрабатывать школу: спрашивать, когда закончилась последняя смена, когда ушел персонал, где был сторож и прочее. К нам подошла учительница начальных классов. Говорит: «У меня одна девочка учится, она все видела.» Мы пришли, перед нами сидел испуганный ребенок. Спрашивает: » А чем вы докажете, что вы из полиции»? А тогда ведь еще была милиция. Видимо девочка это видела в каком-то зарубежном фильме. Мы показали ей удостоверения и она успокоилась. «Мамка с папкой пили. Потом как обычно начали ругаться. А мне было так страшно и поэтому я убежала на улицу», — говорила девочка. Она сидела на бордюрчике на поле под деревьями, и ее никто не видел. И этот ребенок не столько описал людей, сколько собаку, которую она каждый день видела во дворе. Говорила, мол собака большая и живет в соседнем доме.

Татьяна Рыбалкина и оперативник сообщили руководству об этом и это помогло раскрыть преступление. Полковник признается, что ее охватил азарт. Ей страстно захотелось заниматься в полиции действительно настоящим делом.

— Тогда мы работали совсем по-другому. Просто на идее. Каждый день на работе у нас горели глаза! После каждого раскрытого дела, даже простого административного правонарушения, у нас был восторг! Потому что мы сделали что-то благое! Наверное, моему поколению было понятно, что такое работать на патриотизме. Тем более, 90-ые годы — это был действительно кризис. Но несмотря на это мы работали очень сплоченно. И когда, меня включили в группу, я была очень рада. После этого я поняла, что мне больше нечего делать в ИДН, я хотела большего.

Татьяне Рыбалкиной предложили пойти в уголовный розыск. Тогда 23-летней девушке хотелось приключений и работа оперативника пленяла больше.

-На тот момент у меня было много энергии, хотелось быть опером. Так я попала в уголовный розыск Октябрьского отдела милиции, да еще и в убойный отдел. Наравне с мальчишками я бегала, раскрывала, имела к живой работе самое непосредственное отношение. Но уже там я читала уголовные дела. Готовилась стать следователем.

Первая похвала

1 января 1996 года произошла реорганизация, создали государственный следственный комитет. В экспертном управлении освободилось место и Татьяну Рыбалкину пригласили туда работать экспертом по наркотикам. Так она из районного отдела попала в областной аппарат. Но долго там не задержалась. Ей все-таки больше хотелось работать с живыми людьми, а не с реагентами. Она перевелась в управление уголовного розыска. Там проработала два года.

-С возрастом я начала понимать, что хочу еще большего. В 1998 году я перевелась из управления уголовного розыска в следственную службу. Сначала мне было очень страшно. Боялась подвести коллег. Я помню как мне дали первое дело по убийству. Четыре тома. Начальник мне говорит: «Посмотри, хорошенько. Такое сырое дело. Над ним надо поработать». Я смотрю на него и думаю: «Как же оно такое толстое может быть сырым». Что же делать? Сижу и плачу, потому что ничего не понимаю. Он заходит и спрашивает: «Ты почему плачешь»? Я ему отвечаю: «Потому что не понимаю, что мне с ним нужно сделать»! Я очень благодарна тогдашнему своему руководству. Они начали мне терпеливо, скрупулезно, по отдельной страничке уголовного дела объяснять. Что это за постановление, как оно выносится и прочее. Первые мои допросы были очень длинными. Я спрашивала человека обо всем, боялась упустить что-нибудь. Потихонечку мне стали показывать, где надо углубиться в суть. И вот с того времени я работаю в следствии.

Все у Татьяны Валентиновны складывалось отлично. Она набиралась опыта, брала упорством и трудолюбием. На всю жизнь будущий полковник запомнила первую большую похвалу. Пусть это и произошло во время трагических событий.

-10 января 2001-го года в Токаревке произошло ужасное убийство. Застрелили начальника Тельманского отдела полиции и всю его семью — жену и двоих детей. Зима, жуткий буран. Все дороги заметены, закрыты. Такое страшное ЧП. Тут звонит начальник и требует еще следователей. Говорит: «Возьмите бланки, бумаги. Очень много работы. Мне нужны самые опытные следователи». Сказали мне выезжать и моему коллеге Ислмахану Есенбаев. Нас посадили в машину ГАИшников. Едем и по рации начальник спрашивает: «Выехали? Кто едет»? Ему отвечают: «Есенбаев и Рыбалкина». А он говорит: «Фуф, я спокоен. Лучшие едут»! Для меня эти слова были чем-то грандиозным. Первая для меня большая и серьезная похвала!

Татьяна Рыбалкина говорит, что ей приходилось расследовать серьезные дела. Назвать какое-то одно, которое способствовала росту ее карьеры, она не может. Дальше она стала старшим следователем и, наконец, возглавила отдел по расследованию преступлений против личности следственного управления ДВД области.

Делится опытом

Несмотря на тяжелый рабочий график, постоянную занятость и глубокую преданность работе, полковник вышла замуж за коллегу, родила сына.

-Нужно понимать, что женщина в органах, тем более в следствии, в убойке — это очень непросто. Не каждый человек поймет эту работу, когда женщину поднимают в 3-4 ночи. — считает карагандинка. — Ты уезжаешь в любую точку области, и неизвестно на сколько. На сутки, на двое, на неделю…

Женщин в ее отделе очень немного. Но по заверению полковника, некоторые из них могут дать фору многим коллегам-мужчинам. Особенно она отмечает двух своих коллег — подполковников полиции Елену Кива и Любовь Понарьину.

-В 2012-м году у нас была большая министерская аттестация, — говорит полковник. — Помню один случай. Мы поехали в тир — сдавать стрельбу. Первыми сдавали оперативники, а мы шли после них. После стрельбы у многих то 3, то 4. Мы в шоке. Волнение огромное так, что руки дрожат. Выходит сотрудник, который выдает патроны. Мы с девчатами ему говорим: «Знаешь, как страшно»! А он: «Не переживайте! Я вам дам волшебный патрон и вы обязательно попадете в мишень. Вы просто друг другу не мешайте и стреляйте по очереди». И мы так и сделали. Мы сдали стрельбу на пятерку. Нам даже начальник управления кадров пожал руку: «Вот это девчата» Молодцы»!

Сегодня Татьяна Валентиновна продолжает руководить убойным отделом и делится своим опытом с молодыми следователями.

— У меня сейчас хороший коллектив. Я стараюсь подбирать таких людей, у которых как и у меня когда-то, глаза горят, юридически грамотных и настоящих профессионалов. Потому что следователь должен понимать, что каждое уголовное дело — это судьба людей. С одной стороны — это огромное горе потерпевших, тяжесть утраты, а с другой стороны перед следователем стоит важная и серьезная задача о привлечении к ответственности виновных. Я считаю, что добилась успеха в карьере благодаря помощи окружающих меня настоящих мужчин и настоящих профессионалов следственных органов.