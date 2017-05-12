Кто получит освобождение от итоговой аттестации в школах?

В управлении образования рассказали как будут проходить финальные экзамены

Раньше родители, учителя и эксперты критиковали ЕНТ за то, что тесты, чаще всего, сводятся к банальной зубрёжке. Но теперь, получение школьного аттестата не зависит от удачной сдачи тестов. Выпускники будут проходить аттестацию в школах, и для этого им нужно не только уметь правильно ставить галочки. По истории Казахстана школьники получат на экзамене билеты и 20 минут на подготовку ответа. Задание состоит из трёх вопросов – два теоретических и один творческий — по работе с терминами и картами.

Письменный экзамен они будут сдавать по родному языку в виде эссе. Минимум они должны написать 300 слов за три часа. Тему эссе выпускники узнают за 15 минут до начала аттестации. Экзаменаторы будут оценивать раскрытие темы, аргументацию, структуру, в целом эссе отличается от привычных сочинений.

По математике организуют контрольную работу – пять заданий, на решение которых отводиться пять часов. По остальным предметам будут тесты.

Итоговая аттестация пройдёт с 29 мая по 9 июня. Экзаменационные материалы готовят в Министерстве образования и науки. До 27 мая опечатанные материалы привезут в управление образования, а уже оттуда они попадут в каждую школу.

Также, если ребенок не сдал какой-то экзамен, его всё равно допускают к сдаче следующего. В случае, если выпускник не сдал один или два экзамена, то есть возможность пересдать их с 10 июня по 1 июля. А вот, если он не смог пройти более трёх, то получит обычную справку.

Нововведением стало то, что теперь знак «Алтын белгi» не нужно подтверждать на ЕНТ. Знак выдается по итогам школьных экзаменов, но при этом не даёт преимуществ как раньше. До этого года, школьники подтвердившие медаль получали грант вне конкурса. Теперь списки обладателей знака «Алтын белгi» утверждаются приказом директора школы.

От итоговой аттестации есть возможность получить освобождение. Школьный педсовет может дать разрешение кандидатам и членам сборных команд республики, которые участвуют в международных соревнованиях. Также освобождаются и те выпускники, у которых есть абсолютные противопоказания в связи с болезнью и дети-инвалиды.