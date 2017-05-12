Запчасти с автомобилей воровали, воруют и, вероятнее всего, продолжат воровать. Однако что-то снимают реже, а что-то — чаще. Сообщает Колеса.kz.

Лидером рейтинга стали колёса. За этот вариант ответа свой голос отдало 48.4 % респондентов. Впрочем, неудивительно: наверное, каждый второй автовладелец сталкивался с такой кражей, будь то личный опыт или разутая во дворе машина соседа. На рынке имеется множество способов попытаться защитить колёса от кражи, но далеко не все они действенны, а лучше всего помогают комплексы мер.

На втором месте по популярности с 18.5 % голосов разместились зеркала. Снять стекляшки со многих автомобилей достаточно просто, а вот стоят они немало. Долгие годы защитой от кражи зеркал считалось нанесение гравировки номера или ВИН-кода. Однако уже и это не спасает, и пострадавшие автовладельцы покупают детали других пострадавших. Некоторые, решив сильно не тратиться (а всё равно снимут), покупают самодельные из домашнего трюмо. При этом преступников интересуют не только дорогие автомобили, но и дешёвые — самым массовым, наверное, в Казахстане было воровство зеркал с Mercedes-Benz W124.

Третьей по популярности деталью (8.5 %) читатели признали технику в салоне: аудиосистемы, видеорегистраторы, навигаторы. Чаще всего такая кража сопровождается разбитым стеклом, и хуже всего, если бьют воры маленькую форточку, чуть ли не удваивая таким образом затраты владельца авто на восстановление украденного.

Менее востребованным у воров по результатам голосования стал разного вида декор: пластиковые заглушки с рейлингов (1.1 %), бамперы, молдинги (1.7 %) и центральные колпачки дисков (2.9 %). Чуть чаще воры обращают внимание на оптику (3.8 %), особенно страдают от этого владельцы Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne. Фары на этих автомобилях снимаются в два счёта. А верхнюю строчку в топ-5 наименее популярных деталей у воров заняли эмблемы и шильдики (5.3 %).

Что воровали раньше? Как мы и говорили, воровали детали с машин всегда, в том числе при Союзе, когда комплектующие вдобавок были дефицитным товаром. У преступников того времени были схожие цели с современными: колёса, зеркала, радиоприёмники, но пользовались также вниманием дворники, как щётки по отдельности, так и сами поводки, антенны, колпаки дисков, а также аккумуляторы и ветровые стёкла.

Воруют детали даже с машин, которые ещё не покинули стен шоу-румов . В ходу крышечки бачков и заливных горловин, рукоятки с рычагов коробок передач и прочий быстросъёмный декор. Воруют, к слову, даже на стендах международных автосалонов: встретить разобранный по частям интерьер пуще простого.