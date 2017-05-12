Министерством внедряется система регистрации цен производителей.
Министерством здравоохранения РК внедряется система регистрации цен производителей для установления предельных наценок на лекарства. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Ельжан Биртанов в ходе парламентских слушаний на тему «Об обеспечении населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и о состоянии и развитии фармацевтической отрасли в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ».
Министр напомнил, что Глава государства в своем нынешнем Послании поставил перед системой здравоохранения задачи о необходимости законодательного введения регулирования цен на все лекарственные средства. Также в соответствии с Госпрограммой «Денсаулық» на 2016-2019 годы предусмотрено принятие действенных мер по совершенствованию лекарственного обеспечения населения путем поэтапного расширения амбулаторного лекарственного обеспечения.
«В этой связи, мы проанализировали систему ценообразования в различных странах мира, таких как Австрия, Бельгия, Финляндия, Испания, Швеция, Дания, Италия, Греция, Ирландия, Голландия, Норвегия и выделили 4 основные системы. Наиболее распространенной является система внешнего референтного ценообразования, которая основана на сравнении стоимости одного и того же препарата в разных странах. С учетом этого, определили 4 основные задачи, это — повышение экономической доступности лекарств; обеспечение их качества, безопасности и рационального применения, совершенствование системы планирования, закупа и логистики», — сказал Е.Биртанов.
По его словам, все проблемные вопросы в системе лекарственного обеспечения были разделены на 5 основных групп: экономическая доступность, где основными вызовами являются высокая стоимость лекарств; качество лекарств, наличие подделок и контрабанды на рынке; рациональное применение, неэтичные способы продажи лекарств фармацевтическими компаниями; система государственного лекарственного обеспечения, где одним из основных вызовов являются услуги по их выдаче и хранению, также поддержка отечественного производителя.
Е.Биртанов также сообщил, что министерством внедряется система регистрации цен производителей. Однако утверждение предельной наценки на все лекарственные средства требует внесения изменений в действующее законодательство в части определения компетенции Минздрава по ценовому регулированию, в связи с чем министерству потребуется поддержка депутатов.
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