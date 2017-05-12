Минздрав РК внедряет систему регистрации цен производителей лекарств

Министерством внедряется система регистрации цен производителей.

Министерством здравоохранения РК внедряется система регистрации цен производителей для установления предельных наценок на лекарства. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Ельжан Биртанов в ходе парламентских слушаний на тему «Об обеспечении населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и о состоянии и развитии фармацевтической отрасли в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ».

Министр напомнил, что Глава государства в своем нынешнем Послании поставил перед системой здравоохранения задачи о необходимости законодательного введения регулирования цен на все лекарственные средства. Также в соответствии с Госпрограммой «Денсаулық» на 2016-2019 годы предусмотрено принятие действенных мер по совершенствованию лекарственного обеспечения населения путем поэтапного расширения амбулаторного лекарственного обеспечения.

«В этой связи, мы проанализировали систему ценообразования в различных странах мира, таких как Австрия, Бельгия, Финляндия, Испания, Швеция, Дания, Италия, Греция, Ирландия, Голландия, Норвегия и выделили 4 основные системы. Наиболее распространенной является система внешнего референтного ценообразования, которая основана на сравнении стоимости одного и того же препарата в разных странах. С учетом этого, определили 4 основные задачи, это — повышение экономической доступности лекарств; обеспечение их качества, безопасности и рационального применения, совершенствование системы планирования, закупа и логистики», — сказал Е.Биртанов.

По его словам, все проблемные вопросы в системе лекарственного обеспечения были разделены на 5 основных групп: экономическая доступность, где основными вызовами являются высокая стоимость лекарств; качество лекарств, наличие подделок и контрабанды на рынке; рациональное применение, неэтичные способы продажи лекарств фармацевтическими компаниями; система государственного лекарственного обеспечения, где одним из основных вызовов являются услуги по их выдаче и хранению, также поддержка отечественного производителя.

Е.Биртанов также сообщил, что министерством внедряется система регистрации цен производителей. Однако утверждение предельной наценки на все лекарственные средства требует внесения изменений в действующее законодательство в части определения компетенции Минздрава по ценовому регулированию, в связи с чем министерству потребуется поддержка депутатов.