Виктория Тарасова, Валерий Николаев и еще пять звезд кино приезжают в Караганду

Любимцы публики везут веселый спектакль о любовных хитросплетениях

Сразу семь звезд театра и кино приедут в Караганду с комедией «Шестикрылая Серафима». Премьерный спектакль представят 30 мая на сцене дворца культуры горняков. Актеры разыграют любовный многоугольник – по пьесе молодого московского драматурга Елены Исаевой.

Предлагаем вниманию читателей подборку интересных фактов об артистах, которых вскоре можно будет увидеть в нашем городе.

Виктория Тарасова

Виктория Тарасова- почётный деятель искусств Москвы (2015). В 1994 году дебютировала в кино, сыграв в фильме «Рысь идёт по следу». В 1995 начала работать на РТР в передаче «6 соток». С 1997 года работает в театре «Шалом».

Настоящая популярность к актрисе пришла в 2008 году, после выхода на телеэкраны криминальной драмы о буднях милиции «Глухарь», в которой у Виктории Тарасовой главная роль Ирины Сергеевны Зиминой – майора, а затем подполковника юстиции. Всего было отснято три сезона этого фильма, а также несколько дополнительных «новогодних» серий. Также она снялась в этой же роли в киноцикле «Отдел», в 4-х сезонах криминального сериала «Пятницкий» и в 3-х сезонах сериала «Карпов». В этих картинах главные персонажи те же, что и в фильме «Глухарь» и они являются своеобразным ответвлением изначальной сюжетной линии.

В середине 90-х годов Виктория Тарасова вышла замуж за предпринимателя Михаила Гумена. Некоторое время у супругов была спокойная гармоничная жизнь, но когда Виктория забеременела, их отношения испортились. В 1998 году актриса родила сына Данилу, но к мужу, который даже отказался встретить ее из роддома, больше не вернулась и с тех пор воспитывает сына самостоятельно.

Виктория любит шить, мечтает создать собственную линию женской одежды. В помещении театра «Шалом» открыла собственное ателье.

Андрей Чадов

Андрей Чадов – коренной москвич из Солнцево. Известность ему принесла роль в фильме «Русское» Александра Велединского и работа в телесериале «Курсанты», где Андрей сыграл роль Глущенко. За «Русское» Андрей получил приз фестиваля «Московская премьера» в номинации «Лучший актёр конкурсного фильма».

В 2005 году Андрей сыграл вместе со своим братом Алексеем в фильме «Живой». Роль получила массу хвалебных отзывов критиков и киноведов. Сам Андрей был номинирован за лучшую мужскую роль на премию «Ника» за эту картину. Андрей также участвует в западных кинопроектах.

Судя по опубликованным в открытых источниках сведениям, личная жизнь Чадова никак не сложится. Хотя к серьезным отношениям артист давно готов. Говорит, что ему «тусовки и клубы уже обрыдли». Чадов мечтает о детях – мальчике и девочке.

Валерий Николаев

Валерий Николаев, который играет главную роль в «Шестикрылой Серафиме», тоже из Москвы. Актерскому мастерству и танцам учился не только в России, но и за рубежом.Снимался в голливудских блокбастерах: «Поворот» (1997) Оливера Стоуна, «Святой» (1997) Филлипа Нойса, «Терминал» (2004) Стивена Спилберга. В СНГ широкая известность пришла к актёру после исполнения главной роли в российском телесериале «День рождения Буржуя» в 1999 году. Как балетмейстер Николаев поставил пять спектаклей в МХТ имени А. П. Чехова, а также балетную часть мюзикла «Моя прекрасная леди» (Москва, 2000). В 2005—2006 годах был ведущим программы «Запредельные истории» на телеканале «ТНТ», а с 21 ноября 2009 года — на телеканале «ДТВ». В 2010 году вёл криминальную программу «Московское дело» на «Первом канале».

У Валерия Николаева в разное время было три супруги-актрисы, официальные отношения с которыми уже прекращены. Три года назад Николаев женился на воздушной гимнатске.

Дмитрий Малашенко

Украинец Дмитрий Малашенко — актёр Театра Романа Виктюка, звезда телешоу «Большая разница», талантливый пародист. Принимал участие во многих кинопроектах.

О личной жизни Малашенко известно немного. Сначала он крутил роман с актрисой Верой Сотниковой, которая немного старше его. Официальная супруга у артиста появилась в 2012 году. Познакомился с девушкой по интернету. Она – сотрудница рекламной компании. В прошлом году у пары появилась дочь.

Филипп Бледный

Актер и телеведущий Филипп Бледный, уроженец Петропавловска-Камчатского, стал известным после роли Вениамина Васильева (Веника) в телесериале «Папины дочки» на СТС.

Работает в театре Станиславского. У него есть роль в спектакле «Мастер и Маргарита» (поэт Бездомный). С Елизаветой Арзамасовой Филипп играл в постановке «Ромео и Джульетта».

Семейным очагом Филипп еще не обзавелся. Мечтает о дочке по имени Маша.

Игорь Воробьев

В кино Игорь Воробьев дебютировал в 1982 году и с тех пор сыграл уже более 90 ролей. Снимается он в основном в телевизионных сериалах. Самый большой успех Игорю Воробьеву принес приключенческий сериал «Остров ненужных людей», где его героем стал фермер Петр Петрович Жуков – обычный сельчанин, который в трудную минуту проявляет мужество, стойкость и порядочность.

После смерти своей жены Галины Гладковой в 2003 году Игорь Воробьев долгое время был один. И только не так давно он женился на вдове Александра Фатюшина — Елене.

Антон Денисенко

Антон Денисенко – молодой российский и белорусский актер, музыкант и телеведущий. Наиболее известной картиной с его участием является романтическая комедия «Сладкая жизнь», где актер сыграл роль нерешительного москвича Марка, который не может определиться с романтическими отношениями. На каналах «Моя планета», «Москва 24» и ТНТ он ведет различные программы, в том числе авторский проект «Москва и окрестности», в котором рассказывает зрителям о столице России и ее непредсказуемой жизни.

У Антона Денисенко есть любимая супруга — фотограф Ирина Жиркова, которая является арт-директором проекта «Teatrall». В свободное от работы время пара много путешествует по экзотическим странам.