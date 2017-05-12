Медпункт на рельсах

На улицы Темиртау выехал необычный трамвай

Вместо обыденной суеты в трамвайном вагоне № 29 жителей Темиртау сегодня ждал настоящий праздник. Яркие шары и разноцветные плакаты украшали общественный транспорт, а веселая музыка создавала приятную атмосферу. Ежегодно 12 мая в городе металлургов проходит акция «Трамвай здоровья». Мероприятие приурочено к Международному дню медицинской сестры. Его цель — повышение престижа данной профессии. В трамвае пассажиров встречали студенты 3-го курса Темиртауского медицинского колледжа с тонометром в руках. Желающие могли прямо на месте измерить артериальное давление, получить информацию о правильном питании и образе жизни, почитать полезные плакаты и буклеты.

Пенисонерка Людмила Зинаидовна уже не первый год страдает от повышенного артериального давления. В «медпункт на рельсах» она зашла очень вовремя.

-Сначала я испугалась, решила что села не в тот трамвай, — говорит она. — Мне измерили давление, оно оказалось очень высоким. Хорошо, что студенты оказали мне помощь.

Инициатором создания необычного мероприятия стал директор Темиртауского медицинского колледжа, депутат областного Маслихата Светлана Брамонтова.

— В нашей трамвае едут практические врачи, которые оказывают консультативную помощь населению, — сообщили нам преподаватели колледжа. — Буклеты и памятки помогут населению лучше разобраться в правилах Здорового образа жизни. Сначала пассажиры смущаются от такого внимания, но быстро привыкают. Акция проводится с 2011-го года. Видно, как людям нравится получать консультации прямо в трамвае!