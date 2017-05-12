Дети займутся краеведением вместе с учеными из научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан»

В Астане создан научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан» — для модернизации общественного сознания. Центр возглавил кандидат исторических наук Берик Абдыгалиулы. Организация займется исследовательской работой по краеведению совместно с музеями, архивами и школами Казахстана, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта.

В настоящее время прорабатываются вопросы создания проектов «Духовные святыни Казахстана» («Сакральная география Казахстана»), «Туған жер».

В рамках программы по модернизации планируется внедрение в образовательный процесс проведение краеведческих изысканий, улучшение экологии и благоустройства населенных пунктов, восстановление культурных объектов и исторических памятников.