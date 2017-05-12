Дети займутся краеведением вместе с учеными из научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан»
В Астане создан научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан» — для модернизации общественного сознания. Центр возглавил кандидат исторических наук Берик Абдыгалиулы. Организация займется исследовательской работой по краеведению совместно с музеями, архивами и школами Казахстана, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта.
В настоящее время прорабатываются вопросы создания проектов «Духовные святыни Казахстана» («Сакральная география Казахстана»), «Туған жер».
В рамках программы по модернизации планируется внедрение в образовательный процесс проведение краеведческих изысканий, улучшение экологии и благоустройства населенных пунктов, восстановление культурных объектов и исторических памятников.
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ключевое в статье:»для модернизации общественного сознания»
Дмитрий
12 мая, 2017 в 18:15
Да модернизируют они со школьной скамьи сознание общества
Если в дедском саду детишки воспитателя за человека не считают и заявляют что мой папа прокурор тебе всю жизнь испортит и ему за это не чего не будет
А то как дети прокуроров в школе себя ведут это еще страшней вещи
Мы дожились до того что я проснувшись первое о чем молюсь это чтоб мои пути не пересеклись с родствениками прокуроров не гоаоря уже о самих сотрудников прокуратуры
vas
12 мая, 2017 в 18:54
«Бытие определяет сознание» Этот постулат Маркса никто не пытается оспорить (если есть мозги и образование). Вот и ответ, через что надо модернизировать сознание. Реальные уровень жизни, уровень знаний, уровень ответственности, реальное равноправие перед законом, ответственность родителей за выходки детей, и самих детей за поступки не взирая на то, кто родители и т.д. Лекции, нравоучения или ремень не помогут. А что для этого требуется, надеюсь, объяснений не требуется.
Alex
12 мая, 2017 в 20:28
У нас вроде не деревня, статьи в «главной» газете города с кучей ошибок в каждой статье.
«Астане создан научно-исследовательский центр…»
«В рамках программы по модернизации планируется внедрение в образовательный процесс проведение краеведческих изысканий, улучшение экологии и благоустройства населенных пунктов, восстановление культурных объектов и исторических памятников.»
grammanazi_nv
12 мая, 2017 в 21:23
«Сакральный Казахстан»
О господи!
Хрупкий орех
12 мая, 2017 в 21:43
— Вот это череп Петра1, когда ему было 6лет. Вот это череп Петра 1, когда ему было 24года а вот это, посмертный череп Петра 1.
— Позвольте, разве может быть у одного человека три черепа?
— Так, мужчина, вы откуда?
— из Питера…
— Ах, из Питера, тогда отойдите подальше, и не мешайте проводить экскурсию, а вы, товарищи с севера, пройдемте в следующий зал.
….. Так, просто вспомнился анекдот Советских времен….
Нина
13 мая, 2017 в 00:45