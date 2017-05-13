Депутаты требуют налоговых льгот для предпринимателей-спонсоров
Депутаты Мажилиса предлагают изменить Налоговый кодекс, чтобы стимулировать предпринимателей к спонсорству. Пока что помогать своему ближнему в нашей стране невыгодно. Нет, конечно же, у нас тоже есть свои меценаты. Но чаще всего они проявляют свою щедрость не по велению души, а от праздника к празднику.
9 Мая, День пожилых людей, Новый год — вот, пожалуй, и все те праздники, когда наши бизнесмены позволяют себе расстаться с частью своей прибыли. Но есть в карагандинском регионе и те, кто помогает людям независимо от даты, по зову сердца. Среди них владелец хлебозавода из Осакаровского района Сергей Естифеев. Он поддерживает местных юных спортсменов, помогает пенсионерке, которая одна воспитывает внучку-сироту, опекает постояльцев дома престарелых, который находится в поселке Осакаровка.
— Я уже пять лет снабжаю наш дом престарелых свежим хлебом, — рассказывает корреспонденту «НВ» предприниматель Сергей Естифеев. — Мы привозим его сюда бесплатно два раза в неделю. Здесь живут бабушки-дедушки, у которых нет родственников. Пенсии у них маленькие. Таким людям надо помогать…
Сергей Николаевич рассказывает, что к нему часто приходят люди с протянутой рукой. Предприниматель старается помогать тем, кто действительно в этом нуждается.
— Есть у нас в поселке бабушка, которая одна воспитывает внучку, — говорит бизнесмен. — Больше у нее никого нет. Вот ей я помогаю. Чисто от себя. Девочка учится. У нее компьютер сгорел — я купил. Потому что бабушкиной пенсии не хватает. Внучке то на одежду надо, то на обувь, то на учебу. Конечно, можно делать и больше, если бы были преференции от государства. Допустим, кто-то бы себе под крыло взял нуждающуюся семью, кто-то — инвалида, кто-то — детский дом. Я знаю, что на Западе бизнесмены гоняются за теми, кому бы помощь оказать. А у нас, к сожалению, этого даже близко нет. У нас это идет чисто от души. Человек оказывает спонсорскую помощь только в том случае, если сам захочет.
Для того чтобы у бизнеса появился интерес к спонсорству, нужны государственные стимулы. Так считает парламентская фракция партии «Ак Жол». Входящие в нее мажилисмены недавно написали запрос премьер-министру Казахстана и попросили инициировать поправку в Налоговый кодекс. Они предложили разрешить предприятиям относить на вычеты расходы на спонсорскую помощь — до 10 процентов от налогооблагаемого дохода. Сейчас этот порог составляет всего четыре процента. К примеру, если предприятие получило доход в миллион тенге, то оно может отдать детскому дому без оплаты корпоративного подоходного налога только 40 тысяч тенге.
«Союз «Атамекен» неоднократно предлагал госорганам увеличить эту норму до 10 процентов, — сказано в депутатском запросе мажилисменов, — но неизменно получал отказ со ссылкой на «затратность льгот». Однако налоговое поощрение благотворительности не есть льгота для бизнеса, так как эти деньги не идут в карман предпринимателю. Они лишь расширяют возможности для поддержки социальных проектов и организаций, оказания помощи больным детям, малообеспеченным семьям, ветеранам, причем нередко — именно там, где у государственных органов не доходят руки».
Начинание депутатов поддерживает и Палата предпринимателей нашей области.
— Инициатива депутатов правильная, — рассуждает заместитель директора этой организации Геннадий Жмук. — Порог нормы отнесения на вычет должен быть выше, чем мы сейчас имеем. Почти все государства так поощряют своих бизнесменов. Десять процентов составляет необлагаемая налогом база предпринимателей в США, то есть мы дойдем до их уровня. Думаю, это послужит хорошим стимулом для нашего бизнеса больше помогать малоимущим, содействовать образованию и заниматься другой общественно-полезной деятельностью.
Того же мнения придерживается президент Казахстанской ассоциации предпринимателей Ермек Абильдин. Он считает, что налоговые преференции помогут стимулировать не только благотворительность, но и социальную ответственность бизнеса.
— Я считаю, что может вырасти такая отрасль как социальное предпринимательство, — уверен Ермек Абильдин. — Благодаря налоговым преференциям предприниматели будут заинтересованы в создании домов престарелых, специальных детдомов и даже частных тюрем. В Казахстане неоднократно ставился этот вопрос. Почему бы нет? Это тоже социальная ответственность бизнеса. Но проблема в непомерных налогах.
Ответ на депутатский запрос фракции «Ак Жола» еще не пришел. Но не исключено, что их лобби станет новым толчком, который повернет налоговое законодательство лицом к потенциальным спонсорам.
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